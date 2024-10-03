https://sarabic.ae/20241003/ظاهرة-خاصة-وراء-انجذاب-الأدمغة-لواحدة-من-أشهر-اللوحات-الفنية-1093402177.html

"ظاهرة خاصة" وراء انجذاب الأدمغة لواحدة من أشهر اللوحات الفنية

"ظاهرة خاصة" وراء انجذاب الأدمغة لواحدة من أشهر اللوحات الفنية

سبوتنيك عربي

كشف علماء في دراسة متخصصة، عن سر غريب وراء انجذاب الملايين حول العالم إلى لوحة فنية شهيرة، تم رسمها قبل أكثر من 300 عام. 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T15:46+0000

2024-10-03T15:46+0000

2024-10-03T15:46+0000

مجتمع

منوعات

الأخبار

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093401172_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_5c5795b77a5c5c6581563d138266474c.jpg

وقاس العلماء، في الدراسة، كيفية تفاعل الدماغ عند النظر إلى لوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي"، للفنان أوهانس فيرمير، التي يُعتقد أنها رُسمت في عام 1665 ميلادية.وكلّف متحف "موريتشويس" في لاهاي، الذي يضم تحفة القرن السابع عشر، علماء الأعصاب بقياس ناتج الدماغ، عند النظر إلى اللوحة، إلى جانب أعمال أخرى معروفة.وكانت المفاجأة أن المشاهد يصبح أسيرا لظاهرة عصبية خاصة جدا، أطلقوا عليها "حلقة الانتباه المستدامة"، والتي يعتقدون أنها فريدة من نوعها في لوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي".وأشار مارتن دي مونيك، من شركة الأبحاث "Neurensics" التي أجرت الدراسة، إلى أن من ينظر إلى اللوحة، ينجذب تلقائيا في البداية إلى عين الفتاة ثم إلى فمها ثم إلى قرط اللؤلؤ ثم إلى عينها مرة أخرى، ثم يعاود تكرار ذات مراحل المشاهدة للوحة، وهو ما يفسر النظر إليها لفترة أطول دونًا عن غيرها، كما أوضح ، ونم نشر الدراسة على موقع الشركة.كما اكتشف العلماء، خلال قياس الموجات الدماغية، أن الجزء من الدماغ الذي يتحكم في الوعي والهوية الشخصية، كان الأكثر تحفيزا عند النظر للوحة.وقال دي مونيك: "كان من المتوقع أن تكون الفتاة مميزة، لكن السبب كان أيضا مفاجأة لنا".وأشار إلى أنها أول دراسة معروفة، تستخدم أجهزة مسح الدماغ بالرنين المغناطيسي، وتخطيط كهربية الدماغ، لقياس الاستجابة العصبية للأعمال الفنية.كما قارن العلماء الاستجابة العصبية عند النظر إلى اللوحة الأصلية في المتحف، مقابل مواجهة نسخة طبق الأصل، ووجد الباحثون أن رد الفعل العاطفي الذي يشعر به المشاهد كان أقوى 10 مرات، بالنسبة للأصل من الصورة.ولإجراء الاختبارات، قام العلماء بتركيب جهاز تعقب للعين وغطاء رأس، لتتبع موجات الدماغ على 10 أشخاص تم عرض اللوحات الحقيقية عليهم، إلى جانب نسخ منها.وقالت مديرة متحف "موريتشويس"، مارتين جوسلينك، إن "ذلك يظهر أهمية رؤية الفن الأصلي، ولكن لوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" تحتوي على 3 نقاط محورية، هي العين والفم واللؤلؤ، وهذا يميز العمل عن غيره من لوحات الفنان أوهانس فيرمير".وأوضحت أن "فيرمير، غالبا ما يوجه التركيز إلى نقطة واحدة في أعماله، مع تفاصيل محيطة أكثر ضبابية".وبيّنت في حديثها، بالقول: "هنا في اللوحة، نرى شخصا ينظر إليك حقا، بينما في كل اللوحات الأخرى لفيرمير، ترى شخصا يكتب أو يقوم ببعض التطريز، أو شخصا مشغولا بعمل شيء ما، ولكن هذا هو الفارق الكبير مع هذه الفتاة، إنها تراقبك".وأكد مارتن دي مونيك، أنه سيكون من المثير للاهتمام إجراء دراسات مماثلة على لوحات شهيرة أخرى، مثل لوحة "الموناليزا" للفنان الإيطالي، ليوناردو دافنشي، على سبيل المثال.

https://sarabic.ae/20240927/بزشكيان-يعود-من-أمريكا-ومعه-1100-لوحة-تاريخية-إيرانية-من-القرن-الخامس-قبل-الميلاد-1093181507.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الأخبار, علوم