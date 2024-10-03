"ظاهرة خاصة" وراء انجذاب الأدمغة لواحدة من أشهر اللوحات الفنية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيعيدون تنشيط الإرهاب في المنطقة لإشغال المقاومة
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
64 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241003/ظاهرة-خاصة-وراء-انجذاب-الأدمغة-لواحدة-من-أشهر-اللوحات-الفنية-1093402177.html
"ظاهرة خاصة" وراء انجذاب الأدمغة لواحدة من أشهر اللوحات الفنية
"ظاهرة خاصة" وراء انجذاب الأدمغة لواحدة من أشهر اللوحات الفنية
سبوتنيك عربي
كشف علماء في دراسة متخصصة، عن سر غريب وراء انجذاب الملايين حول العالم إلى لوحة فنية شهيرة، تم رسمها قبل أكثر من 300 عام. 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T15:46+0000
2024-10-03T15:46+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093401172_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_5c5795b77a5c5c6581563d138266474c.jpg
وقاس العلماء، في الدراسة، كيفية تفاعل الدماغ عند النظر إلى لوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي"، للفنان أوهانس فيرمير، التي يُعتقد أنها رُسمت في عام 1665 ميلادية.وكلّف متحف "موريتشويس" في لاهاي، الذي يضم تحفة القرن السابع عشر، علماء الأعصاب بقياس ناتج الدماغ، عند النظر إلى اللوحة، إلى جانب أعمال أخرى معروفة.وكانت المفاجأة أن المشاهد يصبح أسيرا لظاهرة عصبية خاصة جدا، أطلقوا عليها "حلقة الانتباه المستدامة"، والتي يعتقدون أنها فريدة من نوعها في لوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي".وأشار مارتن دي مونيك، من شركة الأبحاث "Neurensics" التي أجرت الدراسة، إلى أن من ينظر إلى اللوحة، ينجذب تلقائيا في البداية إلى عين الفتاة ثم إلى فمها ثم إلى قرط اللؤلؤ ثم إلى عينها مرة أخرى، ثم يعاود تكرار ذات مراحل المشاهدة للوحة، وهو ما يفسر النظر إليها لفترة أطول دونًا عن غيرها، كما أوضح ، ونم نشر الدراسة على موقع الشركة.كما اكتشف العلماء، خلال قياس الموجات الدماغية، أن الجزء من الدماغ الذي يتحكم في الوعي والهوية الشخصية، كان الأكثر تحفيزا عند النظر للوحة.وقال دي مونيك: "كان من المتوقع أن تكون الفتاة مميزة، لكن السبب كان أيضا مفاجأة لنا".وأشار إلى أنها أول دراسة معروفة، تستخدم أجهزة مسح الدماغ بالرنين المغناطيسي، وتخطيط كهربية الدماغ، لقياس الاستجابة العصبية للأعمال الفنية.كما قارن العلماء الاستجابة العصبية عند النظر إلى اللوحة الأصلية في المتحف، مقابل مواجهة نسخة طبق الأصل، ووجد الباحثون أن رد الفعل العاطفي الذي يشعر به المشاهد كان أقوى 10 مرات، بالنسبة للأصل من الصورة.ولإجراء الاختبارات، قام العلماء بتركيب جهاز تعقب للعين وغطاء رأس، لتتبع موجات الدماغ على 10 أشخاص تم عرض اللوحات الحقيقية عليهم، إلى جانب نسخ منها.وقالت مديرة متحف "موريتشويس"، مارتين جوسلينك، إن "ذلك يظهر أهمية رؤية الفن الأصلي، ولكن لوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" تحتوي على 3 نقاط محورية، هي العين والفم واللؤلؤ، وهذا يميز العمل عن غيره من لوحات الفنان أوهانس فيرمير".وأوضحت أن "فيرمير، غالبا ما يوجه التركيز إلى نقطة واحدة في أعماله، مع تفاصيل محيطة أكثر ضبابية".وبيّنت في حديثها، بالقول: "هنا في اللوحة، نرى شخصا ينظر إليك حقا، بينما في كل اللوحات الأخرى لفيرمير، ترى شخصا يكتب أو يقوم ببعض التطريز، أو شخصا مشغولا بعمل شيء ما، ولكن هذا هو الفارق الكبير مع هذه الفتاة، إنها تراقبك".وأكد مارتن دي مونيك، أنه سيكون من المثير للاهتمام إجراء دراسات مماثلة على لوحات شهيرة أخرى، مثل لوحة "الموناليزا" للفنان الإيطالي، ليوناردو دافنشي، على سبيل المثال.
https://sarabic.ae/20240927/بزشكيان-يعود-من-أمريكا-ومعه-1100-لوحة-تاريخية-إيرانية-من-القرن-الخامس-قبل-الميلاد-1093181507.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093401172_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_758aba12bfe8da590283590ba8f91648.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الأخبار, علوم
منوعات, الأخبار, علوم

"ظاهرة خاصة" وراء انجذاب الأدمغة لواحدة من أشهر اللوحات الفنية

15:46 GMT 03.10.2024
© Photo / Unsplash/ Mike Petrucci ألوان زيت
ألوان زيت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
ألوان زيت
© Photo / Unsplash/ Mike Petrucci
تابعنا عبر
كشف علماء في دراسة متخصصة، عن سر غريب وراء انجذاب الملايين حول العالم إلى لوحة فنية شهيرة، تم رسمها قبل أكثر من 300 عام.
وقاس العلماء، في الدراسة، كيفية تفاعل الدماغ عند النظر إلى لوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي"، للفنان أوهانس فيرمير، التي يُعتقد أنها رُسمت في عام 1665 ميلادية.
وكلّف متحف "موريتشويس" في لاهاي، الذي يضم تحفة القرن السابع عشر، علماء الأعصاب بقياس ناتج الدماغ، عند النظر إلى اللوحة، إلى جانب أعمال أخرى معروفة.
وكانت المفاجأة أن المشاهد يصبح أسيرا لظاهرة عصبية خاصة جدا، أطلقوا عليها "حلقة الانتباه المستدامة"، والتي يعتقدون أنها فريدة من نوعها في لوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي".
وأشار مارتن دي مونيك، من شركة الأبحاث "Neurensics" التي أجرت الدراسة، إلى أن من ينظر إلى اللوحة، ينجذب تلقائيا في البداية إلى عين الفتاة ثم إلى فمها ثم إلى قرط اللؤلؤ ثم إلى عينها مرة أخرى، ثم يعاود تكرار ذات مراحل المشاهدة للوحة، وهو ما يفسر النظر إليها لفترة أطول دونًا عن غيرها، كما أوضح ، ونم نشر الدراسة على موقع الشركة.

ويقول دي مونيك، عن سحر اللوحة: "عليك أن تنتبه للوحة سواء أردت ذلك أم لا، وعليك أن تحبها سواء أردت ذلك أم لا".

كما اكتشف العلماء، خلال قياس الموجات الدماغية، أن الجزء من الدماغ الذي يتحكم في الوعي والهوية الشخصية، كان الأكثر تحفيزا عند النظر للوحة.
وقال دي مونيك: "كان من المتوقع أن تكون الفتاة مميزة، لكن السبب كان أيضا مفاجأة لنا".
وأشار إلى أنها أول دراسة معروفة، تستخدم أجهزة مسح الدماغ بالرنين المغناطيسي، وتخطيط كهربية الدماغ، لقياس الاستجابة العصبية للأعمال الفنية.
كما قارن العلماء الاستجابة العصبية عند النظر إلى اللوحة الأصلية في المتحف، مقابل مواجهة نسخة طبق الأصل، ووجد الباحثون أن رد الفعل العاطفي الذي يشعر به المشاهد كان أقوى 10 مرات، بالنسبة للأصل من الصورة.
آثار - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
مجتمع
بزشكيان يعود من أمريكا ومعه 1100 لوحة تاريخية إيرانية من القرن الخامس قبل الميلاد
27 سبتمبر, 13:21 GMT
ولإجراء الاختبارات، قام العلماء بتركيب جهاز تعقب للعين وغطاء رأس، لتتبع موجات الدماغ على 10 أشخاص تم عرض اللوحات الحقيقية عليهم، إلى جانب نسخ منها.
وقالت مديرة متحف "موريتشويس"، مارتين جوسلينك، إن "ذلك يظهر أهمية رؤية الفن الأصلي، ولكن لوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" تحتوي على 3 نقاط محورية، هي العين والفم واللؤلؤ، وهذا يميز العمل عن غيره من لوحات الفنان أوهانس فيرمير".
وأوضحت أن "فيرمير، غالبا ما يوجه التركيز إلى نقطة واحدة في أعماله، مع تفاصيل محيطة أكثر ضبابية".
وبيّنت في حديثها، بالقول: "هنا في اللوحة، نرى شخصا ينظر إليك حقا، بينما في كل اللوحات الأخرى لفيرمير، ترى شخصا يكتب أو يقوم ببعض التطريز، أو شخصا مشغولا بعمل شيء ما، ولكن هذا هو الفارق الكبير مع هذه الفتاة، إنها تراقبك".
وأكد مارتن دي مونيك، أنه سيكون من المثير للاهتمام إجراء دراسات مماثلة على لوحات شهيرة أخرى، مثل لوحة "الموناليزا" للفنان الإيطالي، ليوناردو دافنشي، على سبيل المثال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома после ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل16:41 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала