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"كابوس" في شوارع لندن... دمية "ليلي" الضخمة تثير هلع البريطانيين
"كابوس" في شوارع لندن... دمية "ليلي" الضخمة تثير هلع البريطانيين
سبوتنيك عربي
انتقد مواطنون بريطانيون استخدام دمية "ليلي" المخيفة في الشوارع من قبل مجلس مدينة روتشديل، خلال مهرجان الفنون البيئية "وايلد واندرز"، الذي سيقام في الهواء الطلق... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T09:52+0000
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ووصف السكان الدمية بأنها "كابوس على أرض الواقع" ولا تناسب الأطفال، وأثارت الدمية الضخمة، التي تبدو على شكل طفل مخيف، الهلع والغضب لدى السكان.ويبلغ طول الدمية "ليلي" 8.5 متر، كجزء من مشروع لتشجيع الأطفال للتحدث عن تغير المناخ.من جهته رحب مجلس مدينة روتشديل بالدمية من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مشيرا إلى أنها ستكون ضيفا خاصا خلال مهرجان الفنون البيئية "وايلد واندرز"، الذي سيقام في الهواء الطلق خلال الشهر المقبل.ودعا المجلس في منشوره تلاميذ المدارس المحلية للحضور ومقابلتها هذا الأسبوع، من أجل "معرفة رأيهم في مستقبل بيئتنا".ودافع مجلس المدينة عن الدمية مشيرا إلى أنه تم تمويل تكلفة بنائها من قبل مجلس الفنون في بريطانيا، وأكد قيام مجموعات مدرسية بزيارة ساحة البلدة للتحدث مع "الطفل الدمية" عن أفكاره، بشأن تغير المناخ، وخططه لرعاية الطبيعة والحيوانات."براد بيت" يحتال على امرأتين ويقتنص 360 ألف دولار في تطبيق جديد للاحتيال الإلكترونيما هو الفارق بين الهواتف الذكية "المضادة" و"المقاومة" للماء؟
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بريطانيا, العالم, منوعات
"كابوس" في شوارع لندن... دمية "ليلي" الضخمة تثير هلع البريطانيين
09:52 GMT 27.09.2024 (تم التحديث: 09:53 GMT 27.09.2024)
انتقد مواطنون بريطانيون استخدام دمية "ليلي" المخيفة في الشوارع من قبل مجلس مدينة روتشديل، خلال مهرجان الفنون البيئية "وايلد واندرز"، الذي سيقام في الهواء الطلق خلال الشهر المقبل.
ووصف السكان الدمية بأنها "كابوس على أرض الواقع" ولا تناسب الأطفال، وأثارت الدمية الضخمة، التي تبدو على شكل طفل مخيف، الهلع والغضب لدى السكان.
ويبلغ طول الدمية "ليلي" 8.5 متر، كجزء من مشروع لتشجيع الأطفال
للتحدث عن تغير المناخ.
من جهته رحب مجلس مدينة روتشديل بالدمية من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مشيرا إلى أنها ستكون ضيفا خاصا خلال مهرجان الفنون البيئية "وايلد واندرز"، الذي سيقام في الهواء الطلق خلال الشهر المقبل.
ودعا المجلس في منشوره تلاميذ المدارس المحلية
للحضور ومقابلتها هذا الأسبوع، من أجل "معرفة رأيهم في مستقبل بيئتنا".
وعلى النقيض كان السكان المحليون أقل حماسا بشكل ملحوظ تجاه الحدث، حيث عبّر أغلبهم عن امتعاضهم من لجوء المجلس لهذه الدمية المخيفة، من أجل توعية الأطفال بقضية عالمية مهمة، فيما اعتبره آخرون هدرا للمال العام.
ودافع مجلس المدينة عن الدمية مشيرا إلى أنه تم تمويل تكلفة بنائها من قبل مجلس الفنون في بريطانيا، وأكد قيام مجموعات مدرسية
بزيارة ساحة البلدة للتحدث مع "الطفل الدمية" عن أفكاره، بشأن تغير المناخ، وخططه لرعاية الطبيعة والحيوانات.