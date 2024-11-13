https://sarabic.ae/20241113/تحرك-في-منجم-ذهب-مصري-يدفع-الناتج-القومي-للبلاد---1094754631.html

تحرك في منجم ذهب مصري يدفع الناتج القومي للبلاد

تحرك في منجم ذهب مصري يدفع الناتج القومي للبلاد

سبوتنيك عربي

في خطوة من شأنها زيادة إسهام قطاع التعدين في الناتج القومي لمصر، يشهد منجم ذهب "أبومروات" تحركات ملموسة من الحكومة والشركة المشغّلة لتطوير واستغلال الاحتياطيات... 13.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-13T10:49+0000

2024-11-13T10:49+0000

2024-11-13T10:49+0000

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واستقبل وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي وفدًا من شركة "أتون مايننغ" الكندية برئاسة تونو فاك، لبحث مجهودات الشركة للبحث والتنقيب عن الذهب في منطقة امتيازها أبومروات بالصحراء الشرقية ضمن منطقة الدرع العربي النوبي.وخلال اللقاء، أكد بدوي أن الوزارة تقدم كل الدعم للشركة لتنفيذ مشروعاتها والتى تعد مشروعات استراتيجية هامة ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري، معربًا عن تقديره لإلتزام الشركة بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ ورغبتها في ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.وتعمل الشركة الكندية على البدء في عمليات الاستغلال التجاري من منجم ذهب أبومروات في مصر، الذي تُقدَّر مساحته بنحو 57.6 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على احتياطيات قابلة للاستخراج بنحو 134.9 ألف أوقية ذهب و1.4 مليون أوقية فضة.وقدم رئيس أتون "مايننغ" الكندية، تونو فاك، عرضًا تقديميًا حول نشاط الشركة بمنجم ذهب أبومروات في مصر، إذ سُجِّلَ تحقيق الكشفين التجاريين حمامة وغرب روودروين.وأشار إلى التزام الشركة الكامل بأنشطتها في مصر، وضخ المزيد من الاستثمارات، وأنها تعمل حاليًا على إنشاء مصنع استخراج ومعالجة الذهب المنتج من المنجم.وشدد على أن المصنع سيتمتع بتكنولوجيا متطورة صديقة للبيئة توفر امكان عدم هدر أيّ معادن أخرى مصاحبة للذهب، مما يحقق أعلى نسبة استخلاص، ويسمح باستغلال كل المعادن الموجودة بالمنجم، وليس فقط الذهب، ولفت إلى سعي الشركة لتحويل منجم أبومروات في مصر لنموذج من الطراز العالمي.

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