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تحرك في منجم ذهب مصري يدفع الناتج القومي للبلاد
تحرك في منجم ذهب مصري يدفع الناتج القومي للبلاد
سبوتنيك عربي
في خطوة من شأنها زيادة إسهام قطاع التعدين في الناتج القومي لمصر، يشهد منجم ذهب "أبومروات" تحركات ملموسة من الحكومة والشركة المشغّلة لتطوير واستغلال الاحتياطيات... 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T10:49+0000
2024-11-13T10:49+0000
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واستقبل وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي وفدًا من شركة "أتون مايننغ" الكندية برئاسة تونو فاك، لبحث مجهودات الشركة للبحث والتنقيب عن الذهب في منطقة امتيازها أبومروات بالصحراء الشرقية ضمن منطقة الدرع العربي النوبي.وخلال اللقاء، أكد بدوي أن الوزارة تقدم كل الدعم للشركة لتنفيذ مشروعاتها والتى تعد مشروعات استراتيجية هامة ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري، معربًا عن تقديره لإلتزام الشركة بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ ورغبتها في ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.وتعمل الشركة الكندية على البدء في عمليات الاستغلال التجاري من منجم ذهب أبومروات في مصر، الذي تُقدَّر مساحته بنحو 57.6 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على احتياطيات قابلة للاستخراج بنحو 134.9 ألف أوقية ذهب و1.4 مليون أوقية فضة.وقدم رئيس أتون "مايننغ" الكندية، تونو فاك، عرضًا تقديميًا حول نشاط الشركة بمنجم ذهب أبومروات في مصر، إذ سُجِّلَ تحقيق الكشفين التجاريين حمامة وغرب روودروين.وأشار إلى التزام الشركة الكامل بأنشطتها في مصر، وضخ المزيد من الاستثمارات، وأنها تعمل حاليًا على إنشاء مصنع استخراج ومعالجة الذهب المنتج من المنجم.وشدد على أن المصنع سيتمتع بتكنولوجيا متطورة صديقة للبيئة توفر امكان عدم هدر أيّ معادن أخرى مصاحبة للذهب، مما يحقق أعلى نسبة استخلاص، ويسمح باستغلال كل المعادن الموجودة بالمنجم، وليس فقط الذهب، ولفت إلى سعي الشركة لتحويل منجم أبومروات في مصر لنموذج من الطراز العالمي.
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اقتصاد, العالم, العالم العربي
اقتصاد, العالم, العالم العربي

تحرك في منجم ذهب مصري يدفع الناتج القومي للبلاد

10:49 GMT 13.11.2024
© AP Photo / Mike Grollسبائك ذهب
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Mike Groll
تابعنا عبر
في خطوة من شأنها زيادة إسهام قطاع التعدين في الناتج القومي لمصر، يشهد منجم ذهب "أبومروات" تحركات ملموسة من الحكومة والشركة المشغّلة لتطوير واستغلال الاحتياطيات التي تصل إلى 135 ألف أوقية.
واستقبل وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي وفدًا من شركة "أتون مايننغ" الكندية برئاسة تونو فاك، لبحث مجهودات الشركة للبحث والتنقيب عن الذهب في منطقة امتيازها أبومروات بالصحراء الشرقية ضمن منطقة الدرع العربي النوبي.
وخلال اللقاء، أكد بدوي أن الوزارة تقدم كل الدعم للشركة لتنفيذ مشروعاتها والتى تعد مشروعات استراتيجية هامة ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري، معربًا عن تقديره لإلتزام الشركة بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ ورغبتها في ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.
مباني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين 5 أبريل 2021، في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
الحكومة المصرية ترد على أنباء بشأن طلب قدمته إلى صندوق النقد الدولي
أمس, 19:36 GMT
وتعمل الشركة الكندية على البدء في عمليات الاستغلال التجاري من منجم ذهب أبومروات في مصر، الذي تُقدَّر مساحته بنحو 57.6 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على احتياطيات قابلة للاستخراج بنحو 134.9 ألف أوقية ذهب و1.4 مليون أوقية فضة.
وقدم رئيس أتون "مايننغ" الكندية، تونو فاك، عرضًا تقديميًا حول نشاط الشركة بمنجم ذهب أبومروات في مصر، إذ سُجِّلَ تحقيق الكشفين التجاريين حمامة وغرب روودروين.
وأشار إلى التزام الشركة الكامل بأنشطتها في مصر، وضخ المزيد من الاستثمارات، وأنها تعمل حاليًا على إنشاء مصنع استخراج ومعالجة الذهب المنتج من المنجم.
كشف جديد في سقارة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
مجتمع
صور أثارت الجدل.. مصر تتخذ إجراء بعد محاولة تخريب جدار مقبرة في سقارة
أمس, 15:58 GMT
وشدد على أن المصنع سيتمتع بتكنولوجيا متطورة صديقة للبيئة توفر امكان عدم هدر أيّ معادن أخرى مصاحبة للذهب، مما يحقق أعلى نسبة استخلاص، ويسمح باستغلال كل المعادن الموجودة بالمنجم، وليس فقط الذهب، ولفت إلى سعي الشركة لتحويل منجم أبومروات في مصر لنموذج من الطراز العالمي.
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