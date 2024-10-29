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مستندا إلى عكازين.. رودري يفوز بجائزة الكرة الذهبية
مستندا إلى عكازين.. رودري يفوز بجائزة الكرة الذهبية
سبوتنيك عربي
وهو يمشي بين عكازين، توج الدولي الإسباني، رودري هيرنانديز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس الاثنين، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024، المقدمة من... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T00:02+0000
2024-10-29T01:03+0000
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وانتهى موسم رودي مبكرا، بعدما تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 نهاية الشهر الماضي، وهذا سبب حضوره لحفل الجائزة الذي أقيم في باريس بين عكازين.وقاد رودري منتخب إسبانيا لتحقيق لقب كأس أمم أوروبا في الصيف الماضي، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما ساهم في تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي.وتعد تلك أول مرة يفوز لاعب في الدوري الإنجليزي بالجائزة، منذ البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد عام 2008.كما ذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن رودري أصبح أول لاعب إسباني يتوج بها منذ لويس سواريز عام 1960.بينما أفادت شبكة "أوبتا"، بأن رودري بات ثالث إسباني يحصد البالون دور بعد ألفريدو دي ستيفانو "مرتان" ولويس سواريز.ويعد ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في التتويج بجائزة البالون دور، برصيد 8 مرات، أعوام (2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021 و2023).
https://sarabic.ae/20240709/افضل-مدرب-كرة-قدم-في-العالم--1090611189.html
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مستندا إلى عكازين.. رودري يفوز بجائزة الكرة الذهبية

00:02 GMT 29.10.2024 (تم التحديث: 01:03 GMT 29.10.2024)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوررودري هيرنانديز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي
رودري هيرنانديز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
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وهو يمشي بين عكازين، توج الدولي الإسباني، رودري هيرنانديز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس الاثنين، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".
وانتهى موسم رودي مبكرا، بعدما تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 نهاية الشهر الماضي، وهذا سبب حضوره لحفل الجائزة الذي أقيم في باريس بين عكازين.
وقاد رودري منتخب إسبانيا لتحقيق لقب كأس أمم أوروبا في الصيف الماضي، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما ساهم في تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي.
وتفوق رودري على فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، الذي حل في المرتبة الثانية، رغم تكهن أغلب الصحف الأوروبية بأن اللاعب البرازيلي سيكون المتوج بالبالون دور.
وتعد تلك أول مرة يفوز لاعب في الدوري الإنجليزي بالجائزة، منذ البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد عام 2008.
كما ذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن رودري أصبح أول لاعب إسباني يتوج بها منذ لويس سواريز عام 1960.
بيب غوارديولا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
افضل مدرب كرة قدم في العالم
9 يوليو, 08:10 GMT
بينما أفادت شبكة "أوبتا"، بأن رودري بات ثالث إسباني يحصد البالون دور بعد ألفريدو دي ستيفانو "مرتان" ولويس سواريز.
ويعد ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في التتويج بجائزة البالون دور، برصيد 8 مرات، أعوام (2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021 و2023).
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