افضل مدرب كرة قدم في العالم
© AFP 2023 / OLI SCARFFبيب غوارديولا
© AFP 2023 / OLI SCARFF
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اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة تضم افضل مدربين كرة قدم في العالم لموسم 2022-2023
تعتبر مهنة التدريب في كرة القدم، واحدة من أصعب مهن التدريب، حيث تتطلب شخص يتمتع بقدرات رائعه من حيث قرائة الملعب والتطور مع اللاعبين، وتزخر أندية كرة القدم بمدربين مذهلين، بينهم محاربون قدامى من ذوي الخبرة، وآخرون من جيل الشباب، الذين تألقوا عبر التاريخ سواء في بطولات كاس العالم، أو في البطولات الأوروبية، وتركوا بصمتهم وحققوا أهم الألقاب.
وبحسب اخر إحصائية لـ "فيفا"، فإن افضل 10 مدربين لكرة القدم لموسم 2022-2023 كالآتي:
1.بيب غوارديولا (مانشتر سيتي الإنجليزي)
حاز بيب غوارديولا على لقب افضل مدرب في العالم إذ حقق ثلاثية تاريخية مع فريقه مانشتسر سيتي الإنجليزي، بالفوز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي. يذكر أن غوارديولا تولى تدريب السيتي عام 2016. وحاز فريق مانشستر سيتي على لقب افضل نادي في العالم لعام 2022-2023.
2.ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين)
توج ليونيل سكالوني مع منتخب الأرجنتين ببطولة كاس العالم الماضية لعام 2022 التي أقيمت في قطر، يذكر أن الأرجنتين فازت على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح، ونجح سكالوني في قيادة "التانغو" لاستعادة اللقب الغائب منذ مونديال 1986.
3.لوتشيانو سباليتي (نابولي الإيطالي)
حصل سباليتي مع فريقه نابولي على لقب الدوري الإيطالي بعد 30 عاما من الغياب عن منصات التتويج، وقدم نابولي موسما رائعا ظهرت خلاله لمسات سباليتي.
4.وليد الركراكي (منتخب المغرب)
قاد وليد الركراكي "أسود الأطلس" إلى المركز الرابع في كاس العالم الماضية لعام 2022 التي أقيمت في قطر، قدم خلاله منتخب المغرب أداءا ملفت النظر بعد تجاوزه عدة منتخبات عريقة مثل بلجيكا، وإسبانيا، والبرتغال، ويعتبر هذا انجازا عربيا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.
5.تشافي هيرنانديز (برشلونة الإسباني)
انتهى أول موسم له مع برشلونة بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، وقام هيرنانديز ببناء خط دفاع يعتبر الأقوى في أوروبا حاليا، على الرغم من خروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا.
6.سيموني إنزاغي (إنتر ميلان الإيطالي)
حصل إنزاغي على لقبي الكأس والسوبر المحليين مع إنتر ميلان، ووصل مع فريقه للمباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر المباراة بعد إهدار الاعبين للعديد من الفرص.
7.خوسيه لويس مينديليبار (إشبيلية الإسباني)
تولى تدريب إشبيلية بعد إقالة سامباولي، كمدرب طوارئ مؤقت، وكانت مهمته هي إنقاذ الفريق المتراجع، لكن مينديليبار فاجأ الجميع وأعاد إشبيلية إلى خط المواجهة. وقدم خلال الوسم أداءا لافتا مع الفريق.
8.إيدي هاو (نيوكاسل الإنجليزي)
أسس إيدي هاو فريقا مكتمل الخطوط استطاع من خلاله إعادة نيوكاسل إلى المنافسات في البطولات المحلية والأوروبية، بعد غياب سنوات لنيوكاسل عن منصات التتويج، إذ قدم الفريق الإنجليزي أداءا رائعا خلال الموسم الفائت، حظي من خلاله على إعجاب الجميع.
9.فرانك هايس (لانس الفرنسي)
قدم هايس مع فريقه لانس أداءا رائعا خلال الموسم الفائت، أظهر الفريق من خلاله تكتيكا كرويا وترابطا بين الخطوط استطاع من خلاله إيقاف أقوى الأندية الفرنسية بما فيهم باريس سان جيرمان، وحصل هايس مع فريقه على المركز الثاني في الدوري الفرنسي.
10.أورس فيشر (يونيون برلين الألماني)
حقق فيشر مع يونيون برلين انجازا تاريخيا بوصوله إلى الدور ثمن النهائي في بطولة الدوري الأوروبي لهذا العام، وسيلعب الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي بعد وصوله إلى المركز الرابع في الدوري الألماني.
واعلنت الـ "فيفا" عن عدد من االنتائج لموسم 2022-2023 كان أهمها:
افضل مدرب في العالم لموسم 2022-2023
حاز بيب غوارديولا على جائزة افضل مدرب في العالم لموسم 2022-2023، وتولى غوارديولا تدريب مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2016 لمهمة واحدة، وهي الفوز بدوري أبطال أوروبا، وتحققت أخيرا في 2023، في ختام موسم رائع للفريق الإنجليزي حقق خلاله ثلاثية تاريخية، إذ فاز أيضا بالدوري الإنجليزي الممتاز وكاس الاتحاد الإنجليزي.
افضل لاعب في العالم لموسم 2022- 2023
احتفظ قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بجائزة افضل لاعب في العالم متفوقاً على زميليه المتأهلين إلى التصفيات النهائية إيرلينغ هالاند، وكيليان مبابي. ويعتبر البرغوث الأرجنتيني، هو اللاعب الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية برصيد 8 ألقاب في أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021، 2023.
ويذكر أن ميسي هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بالكرة الذهبية، وأفضل لاعب في العالم، وهداف الليغا، والحذاء الذهبي في موسم واحد 2009 – 2010.
ويذكر أن ميسي هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بالكرة الذهبية، وأفضل لاعب في العالم، وهداف الليغا، والحذاء الذهبي في موسم واحد 2009 – 2010.
افضل منتخب في العالم لعام 2023
احتفظ المنتخب الأرجنتيني بطل العالم، بصدارة النسخة الأخيرة من التصنيف العالمي للمنتخبات لعام 2023 الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ولم تشهد المراكز العشرة الأولى في تصنيف المنتخبات أي تغيير، وكان التصنيف كالآتي:
1.الأرجنتين
فاز منتخب "التانغو" بنهائيات كأس العالم لكرة القدم 3 مرات أعوام 1978 و1986، وكان أخرها سنة 2022 في قطر. فيما حل وصيفا لحامل اللقب في أعوام 1930، 1990، 2014. ويذكر أن المنتخب الأرجنتيني فاز ببطولة كوبا أمريكا 15 مرة.
2.فرنسا
فازت المنتخب الفرنسي بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1998 و حصد اللقب مرة أخرى عام 2018، فيما حل وصيفا لحامل اللقب في عام 2006.
3.إنجلترا
فاز المنتخب الإنكليزي بنهائيات كأس العالم لكرة القدم مرة واحدة فقط في عام 1966، ويذكر أن المنتخب الإنكليزي فشل في الوصول إلى نصف نهائي كاس العالم بعد حصوله على اللقب عدة مرات، ليتمكن أخيرا من فك هذه العقدة سنة 1990 في نسخة كاس العالم المقامة في إيطاليا.
4.بلجيكا
لم يتمكن المنتخب البلجيكي أو "الشياطين الحمر" كما يسميه مشجعيه من الحصول على كاس العالم. لكن في ديسمبر/كانون الأول 2015، وصل المنتخب البلجيكي إلى المركز الأول في تصنيفات الفيفا العالمية، وبذلك يصبح المنتخب البلجيكي ثاني منتخب يصل إلى المركز الأول دون أن يفوز بكأس العالم.
5.البرازيل
يعد منتخب "السامبا" المنتخب الوحيد الذي نجح في التأهل لجميع نهائيات كأس العالم لكرة القدم منذ عام 1930، حيث فازت البرازيل بكأس العالم لكرة القدم 5 مرات، وهو رقم قياسي لم يسبق لأي من المنتخبات تحقيقه، وحصلت البرازيل على لقب كاس العالم في الأعوام 1958، 1962، 1970، 1994، 2002، وتعتبر البرازيل دائماً أحد أقوى فرق كرة القدم في العالم. وهي أيضاً واحدة من أكثر الفرق التنافسية منذ عقد الستينات.
6.هولندا
حل منتخب "الطواحين" بالمرتبة الثانية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 3 نسخ مختلفة وهي 1974، 1978، 2010، واحتلت المركز الثالث عام 2014، بينما حلت بالمركز الرابع في عام 1998، مما يجعلها حتى الآن أفضل منتخب مصنف ذا سجل حافل لم يفز بكأس العالم ولو لمرة واحدة.
7.البرتغال
لم يحصل المنتخب البرتغالي أو "برازيل أوروبا" كما يسميه محبيه، على لقب كاس العالم في تاريخه، وكانت أفضل نتيجة حققتها البرتغال هي المركز الثالث في كاس العالم 1966 في إنجلترا.
8.إسبانيا
حقق المنتخب الإسباني بطولة كاس العالم مرة واحدة سنة 2010 في جنوب أفريقيا، علمًا أنه شارك في إجمالي 16 بطولة من أصل 22 بطولة لكأس العالم.
9.إيطاليا
يعتبر المنتخب الإيطالي لكرة القدم من أفضل المنتخبات في العالم، حيث فاز بكاس العالم أربع مرات في أعوام 1934، 1938، 1982، 2006.
10.كرواتيا
يعد المنتخب الكرواتي أحد أقوى المنتخبات في أوروبا، والذي يعتبر أحد أشرس المنافسين في بطولات كاس العالم، وقد احتلت كرواتيا المركز التانى مرة واحدة في عام 2018، والثالثة فى مناسبتين في أعوام 1998 و 2022، في ما لم يسبق للمنتخب الكرواتي الحصول على بطولة كاس العالم في تاريخه.
ويذكر أن أكثر المنتخبات فوزا بكأس العالم هي البرازيل بـ 5 بطولات، تليها كل من إيطاليا وألمانيا بـ 4 بطولات، ثم الأرجنتين بـ 3 بطولة، ثم فرنسا والأوروغواي بـ 2 بطولة، ثم إسبانيا وإنجلترا بـ 1 بطولة.
وكشف الفيفا في تقريره السنوي عن افضل نادي في التاريخ، ولم يكن من المفاجىء حصول الملكي الاسباني على المركز الأول.
افضل نادي في التاريخ
استطاع نادي ريال مدريد التميز بحضوره على الساحة الأوروبية والإسبانية. حيث تذخر خزائن النادي الملكي بالعديد من الألقاب والبطولات، محققا أرقاما قياسية وأسطورية في مختلف مباريات كرة القدم التي شارك بها. فهو حامل الرقم القياسي بأكثر عدد من الألقاب في دوري أبطال أوروبا برصيد 15 لقبا. كما يحمل الفريق الرقم القياسي بعدد ألقاب الدوري الإسباني، إذ حاز على 35 لقبا، و20 لقب كاس ملك إسبانيا، واختير كافضل فريق كرة قدم في القرن العشرين.
وتعتمد تقارير الـ "فيفا" في تصنيفاتها على معايير محددة، مبنية على نتائج علمية في عدد من التخصصات ذات الصلة، التي تحدد احتياجات اللاعبين إلى جانب مختلف جوانب السلامة، والأداء، والاستدامة، وضمان جودة اللعب وأريحيته. وتدعم شبكة عالمية من الجامعات والمنظمات الرياضية وهيئات الدراسات التقارير التي يشرف عليها الـ "فيفا" بنفسه.