https://sarabic.ae/20240709/افضل-مدرب-كرة-قدم-في-العالم--1090611189.html

افضل مدرب كرة قدم في العالم

افضل مدرب كرة قدم في العالم

سبوتنيك عربي

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة تضم افضل مدربين كرة قدم في العالم لموسم 2022-2023 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T08:10+0000

2024-07-09T08:10+0000

2024-07-09T08:10+0000

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تعتبر مهنة التدريب في كرة القدم، واحدة من أصعب مهن التدريب، حيث تتطلب شخص يتمتع بقدرات رائعه من حيث قرائة الملعب والتطور مع اللاعبين، وتزخر أندية كرة القدم بمدربين مذهلين، بينهم محاربون قدامى من ذوي الخبرة، وآخرون من جيل الشباب، الذين تألقوا عبر التاريخ سواء في بطولات كاس العالم، أو في البطولات الأوروبية، وتركوا بصمتهم وحققوا أهم الألقاب.وبحسب اخر إحصائية لـ "فيفا"، فإن افضل 10 مدربين لكرة القدم لموسم 2022-2023 كالآتي:واعلنت الـ "فيفا" عن عدد من االنتائج لموسم 2022-2023 كان أهمها:افضل مدرب في العالم لموسم 2022-2023 حاز بيب غوارديولا على جائزة افضل مدرب في العالم لموسم 2022-2023، وتولى غوارديولا تدريب مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2016 لمهمة واحدة، وهي الفوز بدوري أبطال أوروبا، وتحققت أخيرا في 2023، في ختام موسم رائع للفريق الإنجليزي حقق خلاله ثلاثية تاريخية، إذ فاز أيضا بالدوري الإنجليزي الممتاز وكاس الاتحاد الإنجليزي.افضل لاعب في العالم لموسم 2022- 2023احتفظ قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بجائزة افضل لاعب في العالم متفوقاً على زميليه المتأهلين إلى التصفيات النهائية إيرلينغ هالاند، وكيليان مبابي. ويعتبر البرغوث الأرجنتيني، هو اللاعب الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية برصيد 8 ألقاب في أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021، 2023.ويذكر أن ميسي هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بالكرة الذهبية، وأفضل لاعب في العالم، وهداف الليغا، والحذاء الذهبي في موسم واحد 2009 – 2010.افضل منتخب في العالم لعام 2023احتفظ المنتخب الأرجنتيني بطل العالم، بصدارة النسخة الأخيرة من التصنيف العالمي للمنتخبات لعام 2023 الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".ولم تشهد المراكز العشرة الأولى في تصنيف المنتخبات أي تغيير، وكان التصنيف كالآتي:ويذكر أن أكثر المنتخبات فوزا بكأس العالم هي البرازيل بـ 5 بطولات، تليها كل من إيطاليا وألمانيا بـ 4 بطولات، ثم الأرجنتين بـ 3 بطولة، ثم فرنسا والأوروغواي بـ 2 بطولة، ثم إسبانيا وإنجلترا بـ 1 بطولة.وكشف الفيفا في تقريره السنوي عن افضل نادي في التاريخ، ولم يكن من المفاجىء حصول الملكي الاسباني على المركز الأول.افضل نادي في التاريخاستطاع نادي ريال مدريد التميز بحضوره على الساحة الأوروبية والإسبانية. حيث تذخر خزائن النادي الملكي بالعديد من الألقاب والبطولات، محققا أرقاما قياسية وأسطورية في مختلف مباريات كرة القدم التي شارك بها. فهو حامل الرقم القياسي بأكثر عدد من الألقاب في دوري أبطال أوروبا برصيد 15 لقبا. كما يحمل الفريق الرقم القياسي بعدد ألقاب الدوري الإسباني، إذ حاز على 35 لقبا، و20 لقب كاس ملك إسبانيا، واختير كافضل فريق كرة قدم في القرن العشرين.وتعتمد تقارير الـ "فيفا" في تصنيفاتها على معايير محددة، مبنية على نتائج علمية في عدد من التخصصات ذات الصلة، التي تحدد احتياجات اللاعبين إلى جانب مختلف جوانب السلامة، والأداء، والاستدامة، وضمان جودة اللعب وأريحيته. وتدعم شبكة عالمية من الجامعات والمنظمات الرياضية وهيئات الدراسات التقارير التي يشرف عليها الـ "فيفا" بنفسه.محمد صلاح يخرج من قائمة المرشحين لجائزة "أفضل لاعب" في موسم الدوري الإنجليزيباريس سان جيرمان يعلن عن رحيل مهاجمه خلال موسم انتقالات 2024

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رياضة, أخبار كرة القدم, أفضل لاعب في العالم, أفضل مدرب, أخبار الفيفا, تقارير منوعات