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https://sarabic.ae/20240705/يويفا-يعلن-عقوباته-في-واقعة-الإشارة-الخارجة-عن-الأدب-للاعب-إنجلترا-1090523479.html
"يويفا" يعلن عقوباته في واقعة "الإشارة الخارجة عن الأدب" للاعب إنجلترا
"يويفا" يعلن عقوباته في واقعة "الإشارة الخارجة عن الأدب" للاعب إنجلترا
سبوتنيك عربي
وقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، عقوبات على اللاعب البريطاني، جود بيلينغهام، بسبب أدائه إشارات باليد غير لائقة، خلال مشاركته في مباراة... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T14:22+0000
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وقرر (يويفا) معاقبة لاعب خط وسط المنتخب الإنجليزي، جود دبيلينغهام، بتغريمه مبلغ 30 ألف يورو (32400 دولار)، وإيقافه مباراة واحدة، تم تأجيلها لفترة اختبار مدتها عام واحد، بسبب إيماءاته المنافية للآداب، تجاه مقاعد البدلاء السلوفاكية، وذلك أثناء احتفاله بهدفه في مباراة دور الـ16 ببطولة يورو 2024.ونتيجة للحكم، سيكون بيلينغهام قادرا على اللعب في الدور ربع النهائي ضد سويسرا، غدا السبت.وبعد إحراز هدفه في الدقيقة 95، الذي فرض وقتا إضافيا، وأدى إلى فوز الفريق الإنجليزي في نهاية المطاف، بهدف سجله هاري كين في اللحظات الأولى من الوقت الإضافي، قام جود بيلينغهام بإيماءات مهينة تجاه مقاعد البدلاء السلوفاكية.وبعد انتهاء المباراة، أكد بيلينغهام على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، أن الاحتفال كان "لفتة مزحة داخلية تجاه بعض الأصدقاء المقربين الذين كانوا حاضرين في المباراة".وأضاف: "لا شيء سوى الاحترام للطريقة التي لعب بها الفريق السلوفاكي الليلة". وبالإضافة إلى ذلك، فقد قررت هيئة المراقبة والأخلاق والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الجمعة، فرض غرامة قدرها 11 ألف يورو على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (11880 دولارا أمريكيا)، و10000 يورو أخرى بسبب "إزعاج الجماهير"، و1000 يورو بسبب "إشعال الألعاب النارية" من قبل مشجعيهم.
https://sarabic.ae/20240705/يويفا-يوقف-اللاعب-التركي-ميريح-ديميرال-بسبب-احتفالية-الذئب-في-يورو-2024-1090505682.html
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أخبار كرة القدم, رياضة, منوعات, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, أخبار ألمانيا, بريطانيا

"يويفا" يعلن عقوباته في واقعة "الإشارة الخارجة عن الأدب" للاعب إنجلترا

14:22 GMT 05.07.2024
© AP Photoلاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام
لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام
© AP Photo
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وقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، عقوبات على اللاعب البريطاني، جود بيلينغهام، بسبب أدائه إشارات باليد غير لائقة، خلال مشاركته في مباراة أمام المنتخب السلوفاكي.
وقرر (يويفا) معاقبة لاعب خط وسط المنتخب الإنجليزي، جود دبيلينغهام، بتغريمه مبلغ 30 ألف يورو (32400 دولار)، وإيقافه مباراة واحدة، تم تأجيلها لفترة اختبار مدتها عام واحد، بسبب إيماءاته المنافية للآداب، تجاه مقاعد البدلاء السلوفاكية، وذلك أثناء احتفاله بهدفه في مباراة دور الـ16 ببطولة يورو 2024.
ونتيجة للحكم، سيكون بيلينغهام قادرا على اللعب في الدور ربع النهائي ضد سويسرا، غدا السبت.
وبعد إحراز هدفه في الدقيقة 95، الذي فرض وقتا إضافيا، وأدى إلى فوز الفريق الإنجليزي في نهاية المطاف، بهدف سجله هاري كين في اللحظات الأولى من الوقت الإضافي، قام جود بيلينغهام بإيماءات مهينة تجاه مقاعد البدلاء السلوفاكية.
يويفا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
مجتمع
"يويفا" يوقف اللاعب التركي ميريح ديميرال بسبب "احتفالية الذئب" في يورو 2024
11:55 GMT
وبعد انتهاء المباراة، أكد بيلينغهام على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، أن الاحتفال كان "لفتة مزحة داخلية تجاه بعض الأصدقاء المقربين الذين كانوا حاضرين في المباراة".
وأضاف: "لا شيء سوى الاحترام للطريقة التي لعب بها الفريق السلوفاكي الليلة".
وبالإضافة إلى ذلك، فقد قررت هيئة المراقبة والأخلاق والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الجمعة، فرض غرامة قدرها 11 ألف يورو على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (11880 دولارا أمريكيا)، و10000 يورو أخرى بسبب "إزعاج الجماهير"، و1000 يورو بسبب "إشعال الألعاب النارية" من قبل مشجعيهم.
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