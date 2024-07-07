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https://sarabic.ae/20240707/البرازيل-تودع-كوبا-أمريكا-بعد-الهزيمة-أمام-الأوروغواي-بركلات-الترجيح-فيديو-1090558260.html
البرازيل تودع "كوبا أمريكا" بعد الهزيمة أمام الأوروغواي بركلات الترجيح... فيديو
البرازيل تودع "كوبا أمريكا" بعد الهزيمة أمام الأوروغواي بركلات الترجيح... فيديو
سبوتنيك عربي
فازت أوروغواي على البرازيل 4-2 بركلات الترجيح، اليوم الأحد، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T05:57+0000
2024-07-07T05:57+0000
مجتمع
منتخب البرازيل
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وخلال الوقت الأصلي للمباراة، قاتل الفريقان بشراسة للفوز والحصول على بطاقة الدور قبل النهائي.ولعبت الأوروغواي بعشرة لاعبين في الشوط الثاني بعد طرد ناهيتان نانديز بسبب خشونته تجاه رودريغو.ولم تتمكن البرازيل من الاستفادة من النقص العددي للمنافس ليتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم النتيجة.وأنقذ حارس الأوروغواي أول ركلة ترجيح للبرازيل والتي نفذها إيدر ميليتاو بينما اصطدمت تسديدة البرازيلي دوغلاس لويس بالقائم.بينما تصدى حارس البرازيل أليسون بيكر بنجاح لكرة خوسيه خيمنيز، لكن مانويل أوغارتي سجّل الركلة الحاسمة لتحقق الأوروغواي الفوز وتضمن الاستمرار في البطولة القارية المقامة في الولايات المتحدة.وبتلك النتيجة تأهلت الأوروغواي للدور قبل النهائي في البطولة في مواجهة كولومبيا.
https://sarabic.ae/20240705/فرنسا-تبلغ-نصف-نهائي-كأس-أوروبا-بعد-فوزها-على-البرتغال-بركلات-الترجيح-1090533631.html
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منتخب البرازيل, أخبار كرة القدم, منوعات, رياضة, الأخبار
منتخب البرازيل, أخبار كرة القدم, منوعات, رياضة, الأخبار

البرازيل تودع "كوبا أمريكا" بعد الهزيمة أمام الأوروغواي بركلات الترجيح... فيديو

05:57 GMT 07.07.2024
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNمباراة البرازيل والأوروغواي في "كوبا أميركا 2024"
مباراة البرازيل والأوروغواي في كوبا أميركا 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
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فازت أوروغواي على البرازيل 4-2 بركلات الترجيح، اليوم الأحد، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.
وخلال الوقت الأصلي للمباراة، قاتل الفريقان بشراسة للفوز والحصول على بطاقة الدور قبل النهائي.
ولعبت الأوروغواي بعشرة لاعبين في الشوط الثاني بعد طرد ناهيتان نانديز بسبب خشونته تجاه رودريغو.
ولم تتمكن البرازيل من الاستفادة من النقص العددي للمنافس ليتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم النتيجة.
كريستيانو رونالدو خلال فوز فرنسا على البرتغال بركلات الترجيح في كأس أوروبا 5 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
فرنسا تبلغ نصف نهائي كأس أوروبا بعد فوزها على البرتغال بركلات الترجيح
5 يوليو, 22:21 GMT
وأنقذ حارس الأوروغواي أول ركلة ترجيح للبرازيل والتي نفذها إيدر ميليتاو بينما اصطدمت تسديدة البرازيلي دوغلاس لويس بالقائم.
بينما تصدى حارس البرازيل أليسون بيكر بنجاح لكرة خوسيه خيمنيز، لكن مانويل أوغارتي سجّل الركلة الحاسمة لتحقق الأوروغواي الفوز وتضمن الاستمرار في البطولة القارية المقامة في الولايات المتحدة.
وبتلك النتيجة تأهلت الأوروغواي للدور قبل النهائي في البطولة في مواجهة كولومبيا.
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