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فرنسا تبلغ نصف نهائي كأس أوروبا بعد فوزها على البرتغال بركلات الترجيح
فرنسا تبلغ نصف نهائي كأس أوروبا بعد فوزها على البرتغال بركلات الترجيح
سبوتنيك عربي
بلغ المنتخب الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، نصف نهائي كأس أوروبا 2024، عقب فوزه على نظيره البرتغالي بالضربات الترجيحية (5-3)، في المباراة التي جمعتهما على... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
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رياضة
أخبار فرنسا
منتخب البرتغال الوطني
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وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يلجأ الفريقان إلى الضربات الترجيحية، التي حسمت تأهل منتخب "الديوك" إلى المربع الذهبي.ويواجه المنتخب الفرنسي، الثلاثاء المقبل بمدينة ميونيخ، بالدور نصف النهائي، نظيره الإسباني، المتأهل على حساب منتخب البلد المضيف ألمانيا (2-1).
https://sarabic.ae/20240705/بهزيمة-ألمانيا-ميرينو-يصعد-بإسبانيا-لنصف-نهائي-كأس-أوروبا--1090532395.html
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رياضة, أخبار فرنسا , منتخب البرتغال الوطني, كأس أوروبا
رياضة, أخبار فرنسا , منتخب البرتغال الوطني, كأس أوروبا

فرنسا تبلغ نصف نهائي كأس أوروبا بعد فوزها على البرتغال بركلات الترجيح

22:21 GMT 05.07.2024 (تم التحديث: 22:22 GMT 05.07.2024)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوركريستيانو رونالدو خلال فوز فرنسا على البرتغال بركلات الترجيح في كأس أوروبا 5 يوليو 2024
كريستيانو رونالدو خلال فوز فرنسا على البرتغال بركلات الترجيح في كأس أوروبا 5 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
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بلغ المنتخب الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، نصف نهائي كأس أوروبا 2024، عقب فوزه على نظيره البرتغالي بالضربات الترجيحية (5-3)، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فولكسبارك بمدينة هامبورغ الألمانية.
وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يلجأ الفريقان إلى الضربات الترجيحية، التي حسمت تأهل منتخب "الديوك" إلى المربع الذهبي.
Spain's Mikel Merino scores his side's second goal during a quarter final match between Germany and Spain at the Euro 2024 soccer tournament in Stuttgart, Germany, Friday, July 5, 2024. (AP Photo/Ariel Schalit) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
بهزيمة ألمانيا.. ميرينو يصعد بإسبانيا لنصف نهائي كأس أوروبا
20:20 GMT
ويواجه المنتخب الفرنسي، الثلاثاء المقبل بمدينة ميونيخ، بالدور نصف النهائي، نظيره الإسباني، المتأهل على حساب منتخب البلد المضيف ألمانيا (2-1).
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