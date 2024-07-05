https://sarabic.ae/20240705/فرنسا-تبلغ-نصف-نهائي-كأس-أوروبا-بعد-فوزها-على-البرتغال-بركلات-الترجيح-1090533631.html
فرنسا تبلغ نصف نهائي كأس أوروبا بعد فوزها على البرتغال بركلات الترجيح
فرنسا تبلغ نصف نهائي كأس أوروبا بعد فوزها على البرتغال بركلات الترجيح
سبوتنيك عربي
بلغ المنتخب الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، نصف نهائي كأس أوروبا 2024، عقب فوزه على نظيره البرتغالي بالضربات الترجيحية (5-3)، في المباراة التي جمعتهما على... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T22:21+0000
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وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يلجأ الفريقان إلى الضربات الترجيحية، التي حسمت تأهل منتخب "الديوك" إلى المربع الذهبي.ويواجه المنتخب الفرنسي، الثلاثاء المقبل بمدينة ميونيخ، بالدور نصف النهائي، نظيره الإسباني، المتأهل على حساب منتخب البلد المضيف ألمانيا (2-1).
https://sarabic.ae/20240705/بهزيمة-ألمانيا-ميرينو-يصعد-بإسبانيا-لنصف-نهائي-كأس-أوروبا--1090532395.html
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رياضة, أخبار فرنسا , منتخب البرتغال الوطني, كأس أوروبا
رياضة, أخبار فرنسا , منتخب البرتغال الوطني, كأس أوروبا
فرنسا تبلغ نصف نهائي كأس أوروبا بعد فوزها على البرتغال بركلات الترجيح
22:21 GMT 05.07.2024 (تم التحديث: 22:22 GMT 05.07.2024)
بلغ المنتخب الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، نصف نهائي كأس أوروبا 2024، عقب فوزه على نظيره البرتغالي بالضربات الترجيحية (5-3)، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فولكسبارك بمدينة هامبورغ الألمانية.
وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يلجأ الفريقان إلى الضربات الترجيحي
ة، التي حسمت تأهل منتخب "الديوك" إلى المربع الذهبي.
ويواجه المنتخب الفرنسي، الثلاثاء المقبل بمدينة ميونيخ، بالدور نصف النهائي، نظيره الإسباني، المتأهل على حساب منتخب البلد المضيف ألمانيا (2-1).