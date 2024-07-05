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بهزيمة ألمانيا.. ميرينو يصعد بإسبانيا لنصف نهائي كأس أوروبا
بهزيمة ألمانيا.. ميرينو يصعد بإسبانيا لنصف نهائي كأس أوروبا
سبوتنيك عربي
استطاع المنتخب الإسباني، اليوم الجمعة، الصعود إلى الدور نصف النهائي ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 (يورو 2024)، بعدما سجل مايكل ميرينو هدفاً في الوقت الإضافي... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T20:20+0000
2024-07-05T20:20+0000
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وبدا أن المباراة في طريقها لركلات ترجيح بعدما ساد التعادل 1-1 حتى الدقيقة 119، قبل أن يرتقي ميرينو عالياً ليلعب ضربة رأس إلى داخل المرمى مستغلاً عرضية داني أولمو.وبعد شوط أول دون أهداف رغم الكثير من الفرص، سجل أولمو هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني، قبل أن يدرك فلوريان فيرتس التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.وتعرض داني كارفخال مدافع المنتخب الإسباني للطرد بعد تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الإضافي الثاني، بعد تدخله بقوة على جمال موسيالا لاعب المنتخب الألماني.ونجح المنتخب الإسباني في تأكيد تفوقه في المواجهات المباشرة على المنتخب الألماني في البطولة الأوروبية، حيث حقق فوزه الثالث من أصل أربع مباريات تواجه فيها الفريقين، وسبق للمنتخب الإسباني الفوز على ألمانيا في أول لقاء في نسخة عام 1984 بنتيجة 1/صفر، قبل أن ينجح الفريق الألماني في الفوز 2/صفر في دور مجموعات نسخة عام 1988، فيما حقق المنتخب الإسباني الفوز في اللقاء الذي أقيم في نهائي نسخة عام 2008 بنتيجة 1/صفر.ويلتقي المنتخب الإسباني في الدور قبل النهائي، مع الفائز من مواجهة فرنسا والبرتغال والتي تقام في وقت لاحق من اليوم الجمعة.
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رياضة, كأس ملك إسبانيا, كأس أمم أوروبا 2020, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
رياضة, كأس ملك إسبانيا, كأس أمم أوروبا 2020, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم

بهزيمة ألمانيا.. ميرينو يصعد بإسبانيا لنصف نهائي كأس أوروبا

20:20 GMT 05.07.2024
© AP Photo / Ariel SchalitSpain's Mikel Merino scores his side's second goal during a quarter final match between Germany and Spain at the Euro 2024 soccer tournament in Stuttgart, Germany, Friday, July 5, 2024. (AP Photo/Ariel Schalit)
Spain's Mikel Merino scores his side's second goal during a quarter final match between Germany and Spain at the Euro 2024 soccer tournament in Stuttgart, Germany, Friday, July 5, 2024. (AP Photo/Ariel Schalit) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
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استطاع المنتخب الإسباني، اليوم الجمعة، الصعود إلى الدور نصف النهائي ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 (يورو 2024)، بعدما سجل مايكل ميرينو هدفاً في الوقت الإضافي ليمنح إسبانيا فوزاً مثيراً 2-1 على ألمانيا في دور الثمانية.
وبدا أن المباراة في طريقها لركلات ترجيح بعدما ساد التعادل 1-1 حتى الدقيقة 119، قبل أن يرتقي ميرينو عالياً ليلعب ضربة رأس إلى داخل المرمى مستغلاً عرضية داني أولمو.
وبعد شوط أول دون أهداف رغم الكثير من الفرص، سجل أولمو هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني، قبل أن يدرك فلوريان فيرتس التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11 يونيو, 11:03 GMT
وتعرض داني كارفخال مدافع المنتخب الإسباني للطرد بعد تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الإضافي الثاني، بعد تدخله بقوة على جمال موسيالا لاعب المنتخب الألماني.
ونجح المنتخب الإسباني في تأكيد تفوقه في المواجهات المباشرة على المنتخب الألماني في البطولة الأوروبية، حيث حقق فوزه الثالث من أصل أربع مباريات تواجه فيها الفريقين، وسبق للمنتخب الإسباني الفوز على ألمانيا في أول لقاء في نسخة عام 1984 بنتيجة 1/صفر، قبل أن ينجح الفريق الألماني في الفوز 2/صفر في دور مجموعات نسخة عام 1988، فيما حقق المنتخب الإسباني الفوز في اللقاء الذي أقيم في نهائي نسخة عام 2008 بنتيجة 1/صفر.
ويلتقي المنتخب الإسباني في الدور قبل النهائي، مع الفائز من مواجهة فرنسا والبرتغال والتي تقام في وقت لاحق من اليوم الجمعة.
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