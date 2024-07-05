https://sarabic.ae/20240705/بهزيمة-ألمانيا-ميرينو-يصعد-بإسبانيا-لنصف-نهائي-كأس-أوروبا--1090532395.html

بهزيمة ألمانيا.. ميرينو يصعد بإسبانيا لنصف نهائي كأس أوروبا

بهزيمة ألمانيا.. ميرينو يصعد بإسبانيا لنصف نهائي كأس أوروبا

سبوتنيك عربي

استطاع المنتخب الإسباني، اليوم الجمعة، الصعود إلى الدور نصف النهائي ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 (يورو 2024)، بعدما سجل مايكل ميرينو هدفاً في الوقت الإضافي... 05.07.2024, سبوتنيك عربي

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وبدا أن المباراة في طريقها لركلات ترجيح بعدما ساد التعادل 1-1 حتى الدقيقة 119، قبل أن يرتقي ميرينو عالياً ليلعب ضربة رأس إلى داخل المرمى مستغلاً عرضية داني أولمو.وبعد شوط أول دون أهداف رغم الكثير من الفرص، سجل أولمو هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني، قبل أن يدرك فلوريان فيرتس التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.وتعرض داني كارفخال مدافع المنتخب الإسباني للطرد بعد تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الإضافي الثاني، بعد تدخله بقوة على جمال موسيالا لاعب المنتخب الألماني.ونجح المنتخب الإسباني في تأكيد تفوقه في المواجهات المباشرة على المنتخب الألماني في البطولة الأوروبية، حيث حقق فوزه الثالث من أصل أربع مباريات تواجه فيها الفريقين، وسبق للمنتخب الإسباني الفوز على ألمانيا في أول لقاء في نسخة عام 1984 بنتيجة 1/صفر، قبل أن ينجح الفريق الألماني في الفوز 2/صفر في دور مجموعات نسخة عام 1988، فيما حقق المنتخب الإسباني الفوز في اللقاء الذي أقيم في نهائي نسخة عام 2008 بنتيجة 1/صفر.ويلتقي المنتخب الإسباني في الدور قبل النهائي، مع الفائز من مواجهة فرنسا والبرتغال والتي تقام في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

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