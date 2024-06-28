https://sarabic.ae/20240628/العدل-الدولية-إسبانيا-تطلب-الانضمام-لدعوى-جنوب-أفريقيا-لاتهام-إسرائيل-بارتكاب-إبادة-جماعية-في-غزة-1090289393.html

"العدل الدولية": إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

"العدل الدولية": إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

سبوتنيك عربي

قالت محكمة العدل الدولية اليوم إن إسبانيا طلبت الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة،... 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T18:59+0000

2024-06-28T18:59+0000

2024-06-28T18:59+0000

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ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، في 29 ديسمبر 2023، دعمًا وتأييدًا عربيًا ودوليًا.وانضمت إلى الدعوى كل من: إسبانيا، تشيلي، المكسيك، جزر المالديف، مصر، ليبيا، تركيا، كولومبيا، بلجيكا، ونيكاراجوا.ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في يناير بالامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.ووصفت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون هذه الاتهامات بأنها لا تقوم على أي أساس، ومن المحتمل أن يستغرق صدور حكم نهائي في هذه القضية سنوات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

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