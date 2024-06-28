"العدل الدولية": إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
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12:40 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
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قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
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عالم سبوتنيك
جالانت ينهي زيارة واشنطن ويعلن عدم الرغبة في الحرب مع لبنان
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"العدل الدولية": إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
"العدل الدولية": إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
سبوتنيك عربي
قالت محكمة العدل الدولية اليوم إن إسبانيا طلبت الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة،... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T18:59+0000
2024-06-28T18:59+0000
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ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، في 29 ديسمبر 2023، دعمًا وتأييدًا عربيًا ودوليًا.وانضمت إلى الدعوى كل من: إسبانيا، تشيلي، المكسيك، جزر المالديف، مصر، ليبيا، تركيا، كولومبيا، بلجيكا، ونيكاراجوا.ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في يناير بالامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.ووصفت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون هذه الاتهامات بأنها لا تقوم على أي أساس، ومن المحتمل أن يستغرق صدور حكم نهائي في هذه القضية سنوات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
https://sarabic.ae/20240627/روسيا-لا-تستبعد-رفع-دعوى-في-محكمة-العدل-الدولية-بشأن-تحويل-عائدات-أصولها-إلى-كييف-1090226824.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"العدل الدولية": إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

18:59 GMT 28.06.2024
© AP Photo / Peter Dejongمحكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Peter Dejong
تابعنا عبر
قالت محكمة العدل الدولية اليوم إن إسبانيا طلبت الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.
ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، في 29 ديسمبر 2023، دعمًا وتأييدًا عربيًا ودوليًا.
وانضمت إلى الدعوى كل من: إسبانيا، تشيلي، المكسيك، جزر المالديف، مصر، ليبيا، تركيا، كولومبيا، بلجيكا، ونيكاراجوا.
قصر السلام في لاهاي هو المقر الرسمي لمحكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم الدائمة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
روسيا لا تستبعد رفع دعوى في محكمة العدل الدولية بشأن تحويل عائدات أصولها إلى كييف
أمس, 11:30 GMT
ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.
تأثير الحرب ضد قطاع غزة على العامل الفلسطينيين في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
مسؤول فلسطيني: إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية يهدف لاستكمال "الإبادة الجماعية"
14:14 GMT
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في يناير بالامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
ووصفت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون هذه الاتهامات بأنها لا تقوم على أي أساس، ومن المحتمل أن يستغرق صدور حكم نهائي في هذه القضية سنوات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
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Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:14 GMTЛюди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعداتأمس, 14:46 GMT
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