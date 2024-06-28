https://sarabic.ae/20240628/ترامب-عملية-طوفان-الأقصى-لم-تكن-لتحدث-أبدا-تحت-قيادتي-1090253322.html

ترامب: عملية "طوفان الأقصى" لم تكن لتحدث أبدا تحت قيادتي

ترامب: عملية "طوفان الأقصى" لم تكن لتحدث أبدا تحت قيادتي

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس الفلسطينية، لم تكن لتحدث تحت قيادته. 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T06:21+0000

2024-06-28T06:21+0000

2024-06-28T07:02+0000

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ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم"، صباح اليوم الجمعة، عن ترامب، خلال مناظرته الرئاسية أمام الرئيس الحالي جو بايدن، أن "حماس لم تكن لتهاجم إسرائيل لو كنت رئيسا، لأنني تسببت في جفاف إيران اقتصاديا"، على حد قوله.وأوضح ترامب أن "إسرائيل تريد استمرار الحرب الدائرة على قطاع غزة"، وعلى بلاده دعمها من أجل استكمال تلك الحرب، في حين أفاد الرئيس بايدن أن "حماس هي من تريد استمرار الحرب وأنه اقترح وقف إطلاق نار، وإسرائيل وافقت عليه وحماس رفضته"، على حد زعمه.وجرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، حيث ناقش المرشحان توقعات الحرب العالمية، والصراع في أوكرانيا، ومشاكل الاقتصاد الأمريكي، ولم تخل المناقشات من تبادل الاتهامات.ونظم الحدث شبكة "CNN" الأمريكية، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في "الاستوديو"، حيث أُجريت المناظرة، إذ كان هناك فقط المصورون والمحاورون والمشاركين الاثنين.وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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