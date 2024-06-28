ترامب: عملية "طوفان الأقصى" لم تكن لتحدث أبدا تحت قيادتي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:12 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240628/ترامب-عملية-طوفان-الأقصى-لم-تكن-لتحدث-أبدا-تحت-قيادتي-1090253322.html
ترامب: عملية "طوفان الأقصى" لم تكن لتحدث أبدا تحت قيادتي
ترامب: عملية "طوفان الأقصى" لم تكن لتحدث أبدا تحت قيادتي
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس الفلسطينية، لم تكن لتحدث تحت قيادته. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T06:21+0000
2024-06-28T07:02+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1c/1090248617_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_918c4fae52016695dcf4ffec69b9d239.jpg
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم"، صباح اليوم الجمعة، عن ترامب، خلال مناظرته الرئاسية أمام الرئيس الحالي جو بايدن، أن "حماس لم تكن لتهاجم إسرائيل لو كنت رئيسا، لأنني تسببت في جفاف إيران اقتصاديا"، على حد قوله.وأوضح ترامب أن "إسرائيل تريد استمرار الحرب الدائرة على قطاع غزة"، وعلى بلاده دعمها من أجل استكمال تلك الحرب، في حين أفاد الرئيس بايدن أن "حماس هي من تريد استمرار الحرب وأنه اقترح وقف إطلاق نار، وإسرائيل وافقت عليه وحماس رفضته"، على حد زعمه.وجرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، حيث ناقش المرشحان توقعات الحرب العالمية، والصراع في أوكرانيا، ومشاكل الاقتصاد الأمريكي، ولم تخل المناقشات من تبادل الاتهامات.ونظم الحدث شبكة "CNN" الأمريكية، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في "الاستوديو"، حيث أُجريت المناظرة، إذ كان هناك فقط المصورون والمحاورون والمشاركين الاثنين.وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240628/موافقة-إسرائيلية-على-إجراءات-سموتريتش-لـمكافحة-الاعتراف-بالدولة-الفلسطينية-1090252740.html
https://sarabic.ae/20240625/غالانت-لن-ننسى-وقوف-واشنطن-معنا-منذ-اليوم-الأول-للحرب-على-غزة-1090175116.html
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1c/1090248617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7baf5c3cc5a0519933f33546229c8db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, جو بايدن, دونالد ترامب
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, جو بايدن, دونالد ترامب

ترامب: عملية "طوفان الأقصى" لم تكن لتحدث أبدا تحت قيادتي

06:21 GMT 28.06.2024 (تم التحديث: 07:02 GMT 28.06.2024)
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS ترامب يتحدث خلال مشاركته في المناظرة الرئاسية الأولى لانتخابات 2024
 ترامب يتحدث خلال مشاركته في المناظرة الرئاسية الأولى لانتخابات 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس الفلسطينية، لم تكن لتحدث تحت قيادته.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم"، صباح اليوم الجمعة، عن ترامب، خلال مناظرته الرئاسية أمام الرئيس الحالي جو بايدن، أن "حماس لم تكن لتهاجم إسرائيل لو كنت رئيسا، لأنني تسببت في جفاف إيران اقتصاديا"، على حد قوله.
وأوضح ترامب أن "إسرائيل تريد استمرار الحرب الدائرة على قطاع غزة"، وعلى بلاده دعمها من أجل استكمال تلك الحرب، في حين أفاد الرئيس بايدن أن "حماس هي من تريد استمرار الحرب وأنه اقترح وقف إطلاق نار، وإسرائيل وافقت عليه وحماس رفضته"، على حد زعمه.
أعلام فلسطينية ترفرف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
موافقة إسرائيلية على إجراءات سموتريتش لـ"مكافحة الاعتراف" بالدولة الفلسطينية
06:07 GMT
وجرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، حيث ناقش المرشحان توقعات الحرب العالمية، والصراع في أوكرانيا، ومشاكل الاقتصاد الأمريكي، ولم تخل المناقشات من تبادل الاتهامات.
ونظم الحدث شبكة "CNN" الأمريكية، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في "الاستوديو"، حيث أُجريت المناظرة، إذ كان هناك فقط المصورون والمحاورون والمشاركين الاثنين.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن في تل أبيب، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
غالانت: لن ننسى وقوف واشنطن معنا منذ اليوم الأول للحرب على غزة
25 يونيو, 16:33 GMT
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:14 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استهداف إسرائيلي لطواقم الدفاع المدني في غزة ومقتل 3 من عناصره05:12 GMTЛюди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعداتأمس, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала