https://sarabic.ae/20240625/غالانت-لن-ننسى-وقوف-واشنطن-معنا-منذ-اليوم-الأول-للحرب-على-غزة-1090175116.html

غالانت: لن ننسى وقوف واشنطن معنا منذ اليوم الأول للحرب على غزة

غالانت: لن ننسى وقوف واشنطن معنا منذ اليوم الأول للحرب على غزة

سبوتنيك عربي

صرح يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده لن تنسى وقوف وقوف الإدارة الأمريكية معها منذ بداية الحرب على غزة. 25.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-25T16:33+0000

2024-06-25T16:33+0000

2024-06-25T16:33+0000

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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ونشر غالانت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح من خلالها أن زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، تأتي لبحث ومناقشة الأهداف المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن الولايات المتحدة هي أقرب حليف لإسرائيل، مؤكدا وقوف واشنطن مع تل أبيب منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأوضح يوآف غالانت أن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت إسرائيل سرا وعلنا، وأنه يحاول خلال زيارته إلى واشنطن حل الخلافات الثنائية ومواصلة العمل مع الولايات المتحدة بدعوى أنها أقرب الحلفاء إلى إسرائيل.وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، اليوم الثلاثاء، أن "الحكومة ملتزمة بإعادة الرهائن من غزة في أقرب وقت ممكن".وقال هنغبي، في كلمة له، إن "إعادة الرهائن من غزة لا يزيد أهمية عن باقي أهداف الحرب"، مؤكدًا أن "القضاء على حركة حماس سيستغرق وقتا طويلا"، مضيفا: "نناقش مع الأمريكيين خيارات بشأن اليوم التالي في غزة"، متابعًا: "نريد بديلا محليا لحركة حماس في غزة يكون معتدلا يتولى إدارة القطاع بدعم عربي ودولي".وفي لبنان، أكد هنغبي أن "إسرئيل ستحاول في الأسابيع المقبلة حل الصراع مع لبنان وتفضل أن يكون ذلك بالدبلوماسية"، مشيرًا إلى أنه "يوجد إجماع في المجتمع الإسرائيلي بشأن تغيير الواقع قرب الحدود مع لبنان"، منوها إلى أن "المبعوث الأمريكي متفائل ويرى أن المرحلة الثالثة من القتال في غزة ستدفع حزب الله لخفض حالة الإسناد المعلنة".وأفادت وسائل إعلام غربية، أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها شكوك معينة بشأن إمكانية تقديم المساعدة لإسرائيل والدفاع عن أراضيها في حال اندلعت المواجهة مع "حزب الله" اللبناني.ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، تشارلز براون، الذي اعتبر أن بلاده لن تكون قادرة على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن أراضيها في حال اندلعت حربًا واسعة النطاق مع "حزب الله" اللبناني.وأكد براون، بحسب الوكالة، أنه في حالة نشوب صراع بين إسرائيل و"حزب الله"، فإن إيران ستقدم دعما واسع النطاق لـ"حزب الله" اللبناني، الأمر الذي من شأنه إثارة صراع أكبر يمكن أن يهدد القوات الأمريكية في المنطقة.ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

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