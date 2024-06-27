https://sarabic.ae/20240627/كتائب-القسام-تعلن-استهداف-ناقلة-جند-إسرائيلية-ومقتل-من-فيها-شرق-غزة---1090243938.html

"كتائب القسام" تعلن استهداف ناقلة جند إسرائيلية ومقتل من فيها شرق غزة

"كتائب القسام" تعلن استهداف ناقلة جند إسرائيلية ومقتل من فيها شرق غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر"، بقذيفة الياسين 105، مؤكدة تفحمها بالكامل في حي الشجاعية شرق... 27.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-27T19:04+0000

2024-06-27T19:04+0000

2024-06-27T19:04+0000

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وأوضحت "القسام" في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف ناقلة جند صهيونية من نوع نمر بقذيفة الياسين 105 ما أدى إلى تفحمها وقتل من فيها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" تفجير عبوة أرضية بآلية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي.وذكرت في بيان: "أكد مجاهدونا تفجيرهم عبوة أرضية من نوع زلزال بآلية عسكرية صهيونية متوغلة في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة ضمن معركة طوفان الأقصى".هذا وأكد "أبو حمزة"، الناطق باسم "سرايا القدس" أن مقاتلي "كتيبة جنين" تمكنوا من تفجير آليتين عسكريتين في منطقة سهل مرج عامر شمالي مدينة جنين وأوقعوا طاقمها بالكامل بين قتيل وجريح.كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة ستة عشر جنديا، بينهم حالة خطرة، في كمين بمدينة جنين في الضفة الغربية.

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