مسؤول فلسطيني: إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية يهدف لاستكمال "الإبادة الجماعية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:12 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
جالانت ينهي زيارة واشنطن ويعلن عدم الرغبة في الحرب مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240628/مسؤول-فلسطيني-إضفاء-الشرعية-على-البؤر-الاستيطانية-بالضفة-الغربية-يهدف-لاستكمال-الإبادة-الجماعية-1090277759.html
مسؤول فلسطيني: إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية يهدف لاستكمال "الإبادة الجماعية"
مسؤول فلسطيني: إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية يهدف لاستكمال "الإبادة الجماعية"
سبوتنيك عربي
رفض مسؤول بارز في السلطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، قرار الحكومة الإسرائيلية بإضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض عقوبات على السلطة... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T14:14+0000
2024-06-28T14:14+0000
أخبار الضفة الغربية
مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1b/1089242067_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_8480431ff5515e3d8c01947a27b21da7.jpg
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن المستوطنات "مستعمرات غير شرعية تخالف كافة القرارات الدولية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف أن قرارات "الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى مواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني".وأقرّ المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قرارا بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وإضفاء الشرعية على 5 مستوطنات غير قانونية، وتطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريا.والاثنين الماضي، أعلن وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أنه "يعتزم جعل يهودا والسامرة (الضفة الغربية) جزءا لا يتجزأ من إسرائيل".وقال سموتريتش: خلال اجتماع لحزبه "الصهيونية الدينية" اليميني، إنه "سيقيم السيادة في يهودا والسامرة على الأرض أولا ثم من خلال التشريع"، مضيفا أنه ينوي إضفاء الشرعية على المستوطنات الناشئة (البؤر الاستيطانية غير القانونية).وتابع: "مهمة حياتي هي إحباط إقامة دولة فلسطينية"، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى الموافقة الفورية في مجلس الوزراء على اقتراحه بالاعتراف بخمس مستوطنات جديدة وفرض عقوبات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية.وكان سموتريتش قد أكد أن "مخطط سيطرة الحكومة الإسرائيلية على الضفة الغربية غير سري"، كما زعم تقرير أمريكي، قائلا: إن "تحقيق الصحيفة الأمريكية، لم يكشف عن أي أسرار".وأردف أن "الجمهور الإسرائيلي تحرك بأغلبيته الساحقة بعد المذبحة التي ارتكبتها حركة "حماس" الفلسطينية، وهو يدرك جيدا أن الدولة الفلسطينية في يهودا والسامرة، من شأنها أن تعرّض وجود إسرائيل للخطر، وهو يعارض ذلك".وتابع سموتريتش: "لا شيء فيما أفعله سري، وكل شيء مطروح على الطاولة، وبسلطتي سأواصل تطوير الاستيطان في قلب إسرائيل، وتعزيز الدفاع عن كفار سابا والقدس، وسأقاتل بكل قوتي من أجل دولة إسرائيل ومواطني إسرائيل".وتخضع أجزاء من الضفة الغربية لحكم السلطة الفلسطينية، في حين يتمتع الجيش الإسرائيلي بالسلطة على الباقي، ولطالما حثّ سموتريتش، إسرائيل على ضم تلك المناطق.
https://sarabic.ae/20240628/مسؤول-في-هيئة-مقاومة-الجدار-يكشف-لـسبوتنيك-مخططات-وإجراءات-إسرائيل-لضم-أراضي-الضفة-الغربية-1090272066.html
https://sarabic.ae/20240627/تعليق-جلسة-الحكومة-الإسرائيلية-بعد-إصرار-سموتريش-على-تشريع-5-بؤر-استيطانية-في-الضفة-1090246220.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1b/1089242067_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_021a83efe59cf0789ece7d36556e8ec4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الضفة الغربية, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار الضفة الغربية, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

مسؤول فلسطيني: إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية يهدف لاستكمال "الإبادة الجماعية"

14:14 GMT 28.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatتأثير الحرب ضد قطاع غزة على العامل الفلسطينيين في الضفة الغربية
تأثير الحرب ضد قطاع غزة على العامل الفلسطينيين في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
تأثير الحرب ضد قطاع غزة على العامل الفلسطينيين في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
رفض مسؤول بارز في السلطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، قرار الحكومة الإسرائيلية بإضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، مدعيا أن هذه الخطوة تهدف إلى مواصلة "حرب الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن المستوطنات "مستعمرات غير شرعية تخالف كافة القرارات الدولية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف أن قرارات "الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى مواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني".
وأقرّ المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قرارا بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وإضفاء الشرعية على 5 مستوطنات غير قانونية، وتطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريا.
مكبرات الصوت في المستوطنات الإسرائيلية تعيق العملية التعليمية شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
مسؤول في "هيئة مقاومة الجدار" يكشف لـ"سبوتنيك" مخططات وإجراءات إسرائيل لضم أراضي الضفة الغربية
13:58 GMT
والاثنين الماضي، أعلن وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أنه "يعتزم جعل يهودا والسامرة (الضفة الغربية) جزءا لا يتجزأ من إسرائيل".
وقال سموتريتش: خلال اجتماع لحزبه "الصهيونية الدينية" اليميني، إنه "سيقيم السيادة في يهودا والسامرة على الأرض أولا ثم من خلال التشريع"، مضيفا أنه ينوي إضفاء الشرعية على المستوطنات الناشئة (البؤر الاستيطانية غير القانونية).
وتابع: "مهمة حياتي هي إحباط إقامة دولة فلسطينية"، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى الموافقة الفورية في مجلس الوزراء على اقتراحه بالاعتراف بخمس مستوطنات جديدة وفرض عقوبات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية.
وكان سموتريتش قد أكد أن "مخطط سيطرة الحكومة الإسرائيلية على الضفة الغربية غير سري"، كما زعم تقرير أمريكي، قائلا: إن "تحقيق الصحيفة الأمريكية، لم يكشف عن أي أسرار".
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
تعليق جلسة الحكومة الإسرائيلية بعد إصرار سموتريش على تشريع 5 بؤر استيطانية في الضفة
أمس, 20:59 GMT
وأردف أن "الجمهور الإسرائيلي تحرك بأغلبيته الساحقة بعد المذبحة التي ارتكبتها حركة "حماس" الفلسطينية، وهو يدرك جيدا أن الدولة الفلسطينية في يهودا والسامرة، من شأنها أن تعرّض وجود إسرائيل للخطر، وهو يعارض ذلك".
وتابع سموتريتش: "لا شيء فيما أفعله سري، وكل شيء مطروح على الطاولة، وبسلطتي سأواصل تطوير الاستيطان في قلب إسرائيل، وتعزيز الدفاع عن كفار سابا والقدس، وسأقاتل بكل قوتي من أجل دولة إسرائيل ومواطني إسرائيل".
وتخضع أجزاء من الضفة الغربية لحكم السلطة الفلسطينية، في حين يتمتع الجيش الإسرائيلي بالسلطة على الباقي، ولطالما حثّ سموتريتش، إسرائيل على ضم تلك المناطق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:14 GMTЛюди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعداتأمس, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала