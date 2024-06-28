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https://sarabic.ae/20240628/عملية-طوفان-الأقصى-تجدد-الخلاف-داخل-كابينيت-الحرب-الإسرائيلي-على-غزة-بين-سموتريتش-وهاليفي-1090266219.html
عملية "طوفان الأقصى" تجدد الخلاف داخل "كابينيت الحرب" الإسرائيلي على غزة بين سموتريتش وهاليفي
عملية "طوفان الأقصى" تجدد الخلاف داخل "كابينيت الحرب" الإسرائيلي على غزة بين سموتريتش وهاليفي
سبوتنيك عربي
جددت عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس الفلسطينية، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الخلاف داخل "كابينيت الحرب" على غزة، وانتهى الخلاف... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T12:24+0000
2024-06-28T12:24+0000
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وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن "خلافا كبيرا اندلع بين وزير المال بتسلئيل سموتريتش، ورئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال هرتسي هاليفي".وأوضحت القناة أن "سموتريتش، اتهم هاليفي، بإغفال ماقبل فترة السابع من أكتوبر (أي قبل العملية)، ليرد رئيس الأركان بغضب، مطالبا الوزير بالتراجع عن كلامه".وفي نهاية الخلاف بينهما، تدخل بنيامين نتنياهو، وأمر سموتريتش بتقديم الاعتذار والتراجع عن تصريحاته لرئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، بحسب القناة.وفي السياق نفسه، دعا زعيم حزب "العمل" الإسرائيلي، يائير غولان، اليوم الجمعة، إلى إجراء انتخابات برلمانية عاجلة، واصفًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بـ"الفاشل".ونشر يائير غولان، تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، دعا من خلالها إلى إجراء انتخابات للكنيست، موضحًا أن "حكومة نتنياهو الفاشلة تمثل خطرًا على إسرائيل".وأوضح غولان أن "الحكومة الإسرائيلية تشجع على الضم الفعلي لملايين الفلسطينيين إلى أراضينا وهذا الضم سيضر بأمن مواطنينا، ومستقبل أبنائنا وسيؤدي إلى نهاية الحلم الصهيوني"، على حد قوله.وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240628/نائب-سابق-لرئيس-الوزراء-الإسرائيلي-حماس-فكرة-ومن-المستحيل-القضاء-عليها-1090255279.html
https://sarabic.ae/20240628/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-سيبقى-مسيطرا-على-محور-فيلادلفيا-لـ6-أشهر-على-الأقل-1090256602.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

عملية "طوفان الأقصى" تجدد الخلاف داخل "كابينيت الحرب" الإسرائيلي على غزة بين سموتريتش وهاليفي

12:24 GMT 28.06.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovالوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
تابعنا عبر
جددت عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس الفلسطينية، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الخلاف داخل "كابينيت الحرب" على غزة، وانتهى الخلاف بتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن "خلافا كبيرا اندلع بين وزير المال بتسلئيل سموتريتش، ورئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال هرتسي هاليفي".
وأوضحت القناة أن "سموتريتش، اتهم هاليفي، بإغفال ماقبل فترة السابع من أكتوبر (أي قبل العملية)، ليرد رئيس الأركان بغضب، مطالبا الوزير بالتراجع عن كلامه".
وفي نهاية الخلاف بينهما، تدخل بنيامين نتنياهو، وأمر سموتريتش بتقديم الاعتذار والتراجع عن تصريحاته لرئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، بحسب القناة.
عناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
نائب سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "حماس" فكرة ومن المستحيل القضاء عليها
07:50 GMT
وفي السياق نفسه، دعا زعيم حزب "العمل" الإسرائيلي، يائير غولان، اليوم الجمعة، إلى إجراء انتخابات برلمانية عاجلة، واصفًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بـ"الفاشل".
ونشر يائير غولان، تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، دعا من خلالها إلى إجراء انتخابات للكنيست، موضحًا أن "حكومة نتنياهو الفاشلة تمثل خطرًا على إسرائيل".
وأوضح غولان أن "الحكومة الإسرائيلية تشجع على الضم الفعلي لملايين الفلسطينيين إلى أراضينا وهذا الضم سيضر بأمن مواطنينا، ومستقبل أبنائنا وسيؤدي إلى نهاية الحلم الصهيوني"، على حد قوله.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
تقرير: الجيش الإسرائيلي سيبقى مسيطرا على محور فيلاديلفيا لـ6 أشهر على الأقل
08:37 GMT
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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