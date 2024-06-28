https://sarabic.ae/20240628/نائب-سابق-لرئيس-الوزراء-الإسرائيلي-حماس-فكرة-ومن-المستحيل-القضاء-عليها-1090255279.html

نائب سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "حماس" فكرة ومن المستحيل القضاء عليها

نائب سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "حماس" فكرة ومن المستحيل القضاء عليها

سبوتنيك عربي

صرح نائب سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن حركة حماس فكرة ومن المستحيل القضاء عليها. 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T07:50+0000

2024-06-28T07:50+0000

2024-06-28T07:50+0000

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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن حاييم رامون، وزير العدل الإسرائيلي السابق، أن حركة حماس عبارة عن فكرة وأيديولوجيا ومن المستحيل القضاء على فكرتها.وأوضح حاييم رامون، والذي تولى أكثر من وزارة خلال السنوات الماضية، من بينها وزارة العدل، بشأن الإجابة عن سؤال يتعلق حول مدى إمكانية هزيمة أو القضاء على "الفكرة"، أن "النازية فكرة ولكن ليس لها دولة، ومن المؤكد أنه من المستحيل القضاء على فكرة حماس، ولكن لا ينبغي لمنظمة إرهابية السيطرة على الأرض"، على حد قوله.ويشار إلى أن حاييم رامون قد صرح، في الثامن من شهر مارس/آذار الماضي، قد قال إن "إسقاط حركة حماس مدنيا لا يقل أهمية عن إسقاطها عسكريا"، مضيفًا بشأن السيطرة المدنية على غزة، أن "مَن يسيطر على الأقسام داخل القطاع سيحكم غزة، وحاليا من يسيطر على أغلبية الأقسام هي حركة حماس".وزعم الوزير الإسرائيلي السابق أن "إسقاط حماس مدنيا لا يقل أهمية عن إسقاطها عسكريا".وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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