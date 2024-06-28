https://sarabic.ae/20240628/رئيس-حزب-إسرائيلي-حكومة-الفشل-برئاسة-نتنياهو-خطر-على-البلاد-وعلينا-التوجه-للانتخابات-الآن-1090262008.html
رئيس حزب إسرائيلي: حكومة الفشل برئاسة نتنياهو خطر على البلاد وعلينا التوجه للانتخابات الآن
رئيس حزب إسرائيلي: حكومة الفشل برئاسة نتنياهو خطر على البلاد وعلينا التوجه للانتخابات الآن
سبوتنيك عربي
دعا زعيم حزب "العمل" الإسرائيلي، يائير غولان، اليوم الجمعة، إلى إجراء انتخابات برلمانية عاجلة، واصفًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بـ"الفاشل". 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T11:25+0000
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ونشر يائير غولان، تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، دعا من خلالها إلى إجراء انتخابات للكنيست، موضحًا أن "حكومة نتنياهو الفاشلة تمثل خطرًا على إسرائيل".وأوضح غولان أن "الحكومة الإسرائيلية تشجع على الضم الفعلي لملايين الفلسطينيين إلى أراضينا وهذا الضم سيضر بأمن مواطنينا، ومستقبل أبنائنا وسيؤدي إلى نهاية الحلم الصهيوني"، على حد قوله.وفي 16 من الشهر الجاري، صرح غولان، بأن بلاده تعيش أزمة أمنية غير مسبوقة بسبب الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة.ونشر غولان تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "إكس"، شدد من خلالها على إلزام الجميع في إسرائيل بتحمل عبء الخدمة العسكرية والأمنية على حد سواء، حيث أوضح رئيس حزب "العمل" الإسرائيلي، والذي شغل منصب نائب رئيس الأركان السابق، أن "مَن يفضل تركيبة سياسية بائسة يقوض وجود الدولة الإسرائيلية والتضامن الاجتماعي والأمن القومي أيضا".وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
رئيس حزب إسرائيلي: حكومة الفشل برئاسة نتنياهو خطر على البلاد وعلينا التوجه للانتخابات الآن
دعا زعيم حزب "العمل" الإسرائيلي، يائير غولان، اليوم الجمعة، إلى إجراء انتخابات برلمانية عاجلة، واصفًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بـ"الفاشل".
ونشر يائير غولان، تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، دعا من خلالها إلى إجراء انتخابات للكنيست، موضحًا أن "حكومة نتنياهو الفاشلة تمثل خطرًا على إسرائيل".
وأوضح غولان أن "الحكومة الإسرائيلية تشجع على الضم الفعلي لملايين الفلسطينيين
إلى أراضينا وهذا الضم سيضر بأمن مواطنينا، ومستقبل أبنائنا وسيؤدي إلى نهاية الحلم الصهيوني"، على حد قوله.
وفي 16 من الشهر الجاري، صرح غولان، بأن بلاده تعيش أزمة أمنية غير مسبوقة بسبب الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة.
ونشر غولان تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "إكس"، شدد من خلالها على إلزام الجميع في إسرائيل بتحمل عبء الخدمة العسكرية والأمنية على حد سواء، حيث أوضح رئيس حزب "العمل" الإسرائيلي
، والذي شغل منصب نائب رئيس الأركان السابق، أن "مَن يفضل تركيبة سياسية بائسة يقوض وجود الدولة الإسرائيلية والتضامن الاجتماعي والأمن القومي أيضا".
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل
في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة
أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.