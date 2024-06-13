https://sarabic.ae/20240613/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لا-يمكن-أن-تحكم-السلطة-الفلسطينية-قطاع-غزة-فيديو-1089835980.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يمكن أن تحكم السلطة الفلسطينية قطاع غزة... فيديو

وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يمكن أن تحكم السلطة الفلسطينية قطاع غزة... فيديو

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، رفض بلاده أن تحكم السلطة الفلسطينية قطاع غزة. 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T17:57+0000

2024-06-13T17:57+0000

2024-06-13T17:57+0000

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ونشر الوزير الإسرائيلي على حسابه الرسمي في منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر فيه احتفالات حركة "حماس" عقب هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.ويظهر في الفيديو أعضاء في مجلس السلطة الفلسطينية وهم يثنون ويشيدون بالهجوم وعملية "طوفان الأقصى".وفي وقت سابق، وافق مجلس الحرب الإسرائيلي، على مشروع تجريبي في قطاع غزة، يتضمن تشكيل "حكومة بديلة" لحركة "حماس" الفلسطينية، التي أعلنت إسرائيل أن هدفها الأساسي من الحرب هو تدميرها عسكريا وإداريا.وأوضحت الهيئة أن "الخطة (المشروع التجريبي) تتضمن تزويد أحياء في شمال قطاع غزة بالمساعدات، ومساعدة قيادة محلية في تلك الأحياء على إدارة الحياة هناك".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح الأسبوع الماضي، بأن خلافه الرئيسي مع نتنياهو بشأن الحرب يدور حول ما سيحدث عندما تنتهي.وتابع: "في حين قال نتنياهو إن احتلال غزة ليس هو الحل، فإنه لم يقترح رؤية بديلة لليوم التالي للحرب".وأكد بايدن أنه يدعم حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن في المقابل نتنياهو يعارض مثل هذه الفكرة.وتُبذل منذ أشهر عدة جهود متواصلة من أجل التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، وإنهاء للعمليات العسكرية الإسرائيلية، التي تتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.ومنذ أكثر من 8 أشهر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب البيانات الرسمية.

https://sarabic.ae/20240531/هنية-من-يتحدث-عن-اليوم-التالي-للحرب-سيختنق-بحبل-أوهامه-1089383519.html

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