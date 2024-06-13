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مسؤول إسرائيلي: التعديلات التي طلبتها "حماس" هي رد سلبي كامل على مقترح بايدن
مسؤول إسرائيلي: التعديلات التي طلبتها "حماس" هي رد سلبي كامل على مقترح بايدن
سبوتنيك عربي
قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم الخميس، إن الخطوط العريضة التي طلبت "حماس" إجراء تعديلات عليها في اتفاق الهدنة هي في الواقع رد سلبي كامل على مقترح... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T16:57+0000
2024-06-13T16:57+0000
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وحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية، أضاف المسؤول أن "التعديلات التي قدمتها حماس ليست طفيفة ولكنها تغييرات جوهرية تغير شكل الصفقة".ووفقا للمسؤول الإسرائيلي، فإن هذه التغييرات من شأنها أن تعرقل عملية وقف الحرب في قطاع غزة.وأمس الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تلقت ردًا من حركة "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أنها طلبت إجراء بعض التعديلات.وأضاف بلينكن: "حماس طلبت العديد من التعديلات على مقترح بايدن، وبعض تلك التعديلات مقبولة".وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن "واشنطن ستطرح، خلال الأسابيع المقبلة، خطتها بشأن اليوم التالي في غزة، والتي تشمل رؤية للحكم وإعادة إعمار القطاع".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل، لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس، بحسب قوله.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وما يقارب 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240613/وزير-المال-الإسرائيلي-يطالب-بوقف-المفاوضات--مع-حماس-ورفع-التصعيد-في-غزة-1089807827.html
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طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار

مسؤول إسرائيلي: التعديلات التي طلبتها "حماس" هي رد سلبي كامل على مقترح بايدن

16:57 GMT 13.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم الخميس، إن الخطوط العريضة التي طلبت "حماس" إجراء تعديلات عليها في اتفاق الهدنة هي في الواقع رد سلبي كامل على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.
وحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية، أضاف المسؤول أن "التعديلات التي قدمتها حماس ليست طفيفة ولكنها تغييرات جوهرية تغير شكل الصفقة".
ووفقا للمسؤول الإسرائيلي، فإن هذه التغييرات من شأنها أن تعرقل عملية وقف الحرب في قطاع غزة.
وأمس الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تلقت ردًا من حركة "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أنها طلبت إجراء بعض التعديلات.
وأضاف بلينكن: "حماس طلبت العديد من التعديلات على مقترح بايدن، وبعض تلك التعديلات مقبولة".
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
وزير المال الإسرائيلي يطالب بوقف المفاوضات مع حماس ورفع التصعيد في غزة
09:00 GMT
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن "واشنطن ستطرح، خلال الأسابيع المقبلة، خطتها بشأن اليوم التالي في غزة، والتي تشمل رؤية للحكم وإعادة إعمار القطاع".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل، لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.
وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس، بحسب قوله.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وما يقارب 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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