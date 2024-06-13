وزير المال الإسرائيلي يطالب بوقف المفاوضات مع حماس ورفع التصعيد في غزة
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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أكد وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، اليوم الخميس، على ضرورة وقف المفاوضات مع حركة حماس وتنفيذ عمليات عسكرية موسعة في قطاع غزة.
وقال سموتريش، في بيان صحفي، إن "حركة حماس مستمرة في تصعيد موقفها، وبالتالي فإنه يجب تنفيذ عمليات عسكرية موسعة في قطاع غزة، سواء على الأرض أو في الهواء أو في البحر".
واتهم السلطة الفلسطينية بتشجيع الإرهاب ودفع أموال لعائلات الإرهابيين والسجناء والأسرى المحررين، على حد قوله، مشيرًا إلى أن "إسرائيل قد اقتطعت المبالغ نفسها التي تدفعها السلطة الفلسطينية من أموالها، وستقوم بتحويلها إلى أسر ضحايا الإرهاب".
זה היה כל כך צפוי, שככל שנתחנן ונגלה להיטות יתר חמאס רק יקצין את עמדתו, שפשוט אי אפשר להבין את העיוורון של מי שדרשו שוב ושוב שנתקפל ונעביר לסינואר הצעות יותר ויותר נדיבות בשעה שהוא מתבצר בעמדתו. הגיע הזמן ללמוד לקח, להפסיק לחלוטין את המשא ומתן, ולדבר עם סינואר מכאן ולהבא רק באש… pic.twitter.com/F3kEYVbwVL— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) June 13, 2024
وفي إطار هذا الإجراء، أمر سموتريتش بتحويل 130 مليون شيكل (ما يعادل 35 مليون دولار) من الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إلى "ضحايا الإرهاب" كدفعة أولى.
צדק היסטורי,— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) June 13, 2024
הרשות הפלסטינית מתמרצת ומועדדת טרור על ידי תשלום למשפחות מחבלים, לאסירים ולאסירים משוחררים. בהתאם לפסקי דין שפסקו פיצוי לזכות נפגעי טרור, אנו מקזזים מתוך כספי הרש״פ את אותם סכומים ומעבירים את הכסף הפסוק למשפחות נפגעי טרור.
בפעימה הזו חתמתי על צו שמעביר כ130 מיליון… pic.twitter.com/bIwCk8oH6N
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل، لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.
وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس، بحسب قوله.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وما يقارب 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.