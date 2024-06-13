https://sarabic.ae/20240613/وزير-المال-الإسرائيلي-يطالب-بوقف-المفاوضات--مع-حماس-ورفع-التصعيد-في-غزة-1089807827.html

وزير المال الإسرائيلي يطالب بوقف المفاوضات مع حماس ورفع التصعيد في غزة

وزير المال الإسرائيلي يطالب بوقف المفاوضات مع حماس ورفع التصعيد في غزة

سبوتنيك عربي

أكد وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، اليوم الخميس، على ضرورة وقف المفاوضات مع حركة حماس وتنفيذ عمليات عسكرية موسعة في قطاع غزة. 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T09:00+0000

2024-06-13T09:00+0000

2024-06-13T09:00+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/04/1074317036_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_50df80dc1a07afdec81f329bc15fa885.jpg

وقال سموتريش، في بيان صحفي، إن "حركة حماس مستمرة في تصعيد موقفها، وبالتالي فإنه يجب تنفيذ عمليات عسكرية موسعة في قطاع غزة، سواء على الأرض أو في الهواء أو في البحر".واتهم السلطة الفلسطينية بتشجيع الإرهاب ودفع أموال لعائلات الإرهابيين والسجناء والأسرى المحررين، على حد قوله، مشيرًا إلى أن "إسرائيل قد اقتطعت المبالغ نفسها التي تدفعها السلطة الفلسطينية من أموالها، وستقوم بتحويلها إلى أسر ضحايا الإرهاب".وفي إطار هذا الإجراء، أمر سموتريتش بتحويل 130 مليون شيكل (ما يعادل 35 مليون دولار) من الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إلى "ضحايا الإرهاب" كدفعة أولى.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل، لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس، بحسب قوله.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وما يقارب 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240613/واشنطن-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-معقدة-ونعمل-مع-مصر-وقطر-لسد-الفجوة-1089806639.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم