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الجيش الروسي يضرب القوات الأوكرانية داخل 18 منطقة في مقاطعة كورسك
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https://sarabic.ae/20240911/حجر-تم-استخدامه-كمسند-باب-لعقود-تبين-أن-قيمته-أكثر-من-مليون-دولار----1092604646.html
حجر تم استخدامه كمسند باب لعقود تبين أن قيمته أكثر من مليون دولار
حجر تم استخدامه كمسند باب لعقود تبين أن قيمته أكثر من مليون دولار
سبوتنيك عربي
كشف منشور لصحيفة غربية عن حجر نادر تم استخدامه لإبقاء الباب مفتوحًا لعقود من الزمن، ليتبيّن في ما بعد أنه كنز تبلغ قيمته أكثر من مليون دولار. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T09:07+0000
2024-09-11T09:11+0000
مجتمع
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الأحجار الكريمة
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تم العثور على الحجر الذي يبلغ وزنه 3.5 كيلوغرام، في مجرى مائي جنوب شرقي رومانيا عن طريق امرأة مسنة، أحضرته إلى منزلها واستخدمته لإبقاء باب منزلها مفتوحا.ووفقًا لتقرير عن صحيفة "إل بايس" (البلد) الإسبانية، تبيّن أن هذا الحجر هو أحد أكبر قطع العنبر السليمة في العالم، وتبلغ قيمته مليون يورو (1.1 مليون دولار أمريكي).في رومانيا، يمكن العثور على قطع من العنبر حول قرية كولتي في الحجر الرملي من ضفاف نهر بوزاو، حيث تم استخراجه منذ عشرينيات القرن العشرين. ويُعرف هذا العنبر باسم الـ"رومانيت"، وهو مشهور ومقدّر لمجموعة واسعة من درجات اللون الأحمر الداكن.وبعد وفاة المرأة في عام 1991، شك قريبها الذي ورث منزلها في أن سدادة الباب قد تكون أكثر مما تراه العين. وعند معرفة ما لديه، باع حجر العنبر لدولة رومانيا، التي قامت بتقييمه من قبل خبراء في متحف التاريخ في كراكوف في بولندا.يقول دانييل كوستاش، مدير المتحف الإقليمي في بوزاو، لصحيفة "إل بايس": "يمثل اكتشافه (الحجر) أهمية كبيرة على المستوى العلمي وعلى مستوى المتحف". ووفقًا لهؤلاء الخبراء، من المرجح أن يكون عمر العنبر بين 38 و70 مليون سنة.وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت"، تم تصنيف القطعة باعتبارها كنزًا وطنيًا لرومانيا، ووضعت في المتحف الإقليمي في بوزاو (المقاطعة التي عُثر فيها على القطعة الأثرية)، منذ عام 2022.سائل يغسل الأعصاب.. ابتكار قد يغير أساليب تناول الأدويةرأس نفرتيتي يشعل غضبا مصريا.. هل تنجح مصر في إعادته
https://sarabic.ae/20240120/المطر-الماسي-على-الكواكب-الجليدية-يكشف-أسرار-الأحجار-الكريمة-فيديو-1085224254.html
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منوعات, الأحجار الكريمة
منوعات, الأحجار الكريمة

حجر تم استخدامه كمسند باب لعقود تبين أن قيمته أكثر من مليون دولار

09:07 GMT 11.09.2024 (تم التحديث: 09:11 GMT 11.09.2024)
© Photo / The Buzau County Museumصورة لحجر العنبر تم العثور عليه في رومانيا
صورة لحجر العنبر تم العثور عليه في رومانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© Photo / The Buzau County Museum
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كشف منشور لصحيفة غربية عن حجر نادر تم استخدامه لإبقاء الباب مفتوحًا لعقود من الزمن، ليتبيّن في ما بعد أنه كنز تبلغ قيمته أكثر من مليون دولار.
تم العثور على الحجر الذي يبلغ وزنه 3.5 كيلوغرام، في مجرى مائي جنوب شرقي رومانيا عن طريق امرأة مسنة، أحضرته إلى منزلها واستخدمته لإبقاء باب منزلها مفتوحا.
ووفقًا لتقرير عن صحيفة "إل بايس" (البلد) الإسبانية، تبيّن أن هذا الحجر هو أحد أكبر قطع العنبر السليمة في العالم، وتبلغ قيمته مليون يورو (1.1 مليون دولار أمريكي).

يستخرج العنبر من شجر "راتينج" بعد ملايين السنين. وبمرور الوقت، تتحجر المادة الشديدة اللزوجة إلى مادة صلبة ودافئة اللون معروفة على نطاق واسع بأنها حجر كريم.

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20 يناير, 20:32 GMT
في رومانيا، يمكن العثور على قطع من العنبر حول قرية كولتي في الحجر الرملي من ضفاف نهر بوزاو، حيث تم استخراجه منذ عشرينيات القرن العشرين. ويُعرف هذا العنبر باسم الـ"رومانيت"، وهو مشهور ومقدّر لمجموعة واسعة من درجات اللون الأحمر الداكن.
وبعد وفاة المرأة في عام 1991، شك قريبها الذي ورث منزلها في أن سدادة الباب قد تكون أكثر مما تراه العين. وعند معرفة ما لديه، باع حجر العنبر لدولة رومانيا، التي قامت بتقييمه من قبل خبراء في متحف التاريخ في كراكوف في بولندا.
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22 يوليو, 15:12 GMT
يقول دانييل كوستاش، مدير المتحف الإقليمي في بوزاو، لصحيفة "إل بايس": "يمثل اكتشافه (الحجر) أهمية كبيرة على المستوى العلمي وعلى مستوى المتحف". ووفقًا لهؤلاء الخبراء، من المرجح أن يكون عمر العنبر بين 38 و70 مليون سنة.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت"، تم تصنيف القطعة باعتبارها كنزًا وطنيًا لرومانيا، ووضعت في المتحف الإقليمي في بوزاو (المقاطعة التي عُثر فيها على القطعة الأثرية)، منذ عام 2022.
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