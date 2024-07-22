https://sarabic.ae/20240722/روسيا-تقنية-لتسريع-دراسة-الصخور-1091027927.html
روسيا... تقنية لتسريع دراسة الصخور
روسيا... تقنية لتسريع دراسة الصخور
سبوتنيك عربي
أفاد مكتب التواصل بجامعة تومسك للفنون التطبيقية، اليوم الاثنين، بأنه قد تم وضع برمجية تسمح لعلماء مسح عينات الصخور بتسريع الدراسة 300 مرة أسرع. 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T15:12+0000
2024-07-22T15:12+0000
2024-07-22T15:12+0000
مجتمع
علوم
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ووفقا لمصممي المشروع فسوف تمكن هذه البرمجية من دراسة عينات الصخور من قبل مصدر الفوتون الدائري، وتفيد المعلومات المتحصلة من هذه الصخور عند استخراج الثروات الباطنية وتحليل تغيرات المناخ.وأضاف ممثل عن الجامعة بالقول: "الآن تُستخدم معدات التصوير المقطعي، التي تتيح الحصول على صور الخور طبقة تلو الأخرى لكن قدرة طريقة التصوير هذه محصورة بشدة ولا تمكننا من أن ننظر إلى الصورة بشكل كامل، لذلك يُستخدم الآن الإشعاع "السنكروترون"، الذي هو أقوى بكثير من الأشعة السينية، من أجل دراسة أدق للصخور.وينشئ الإشعاع "السنكروترون" عند دوران الإلكترونات في مسار دائري بسرعة تبلغ نحو 300000 كم/ثانية. ومن أجل "استخراج" هذا الإشعاع يتم إنشاء الأجهزة الخاصة واسمها "السنكروترون"، ويتم بناء إحداها في مقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية واسمها "سكيف" (СКИФ).ووضع علماء جامعة تومسك الروسية للفنون التطبيقية منتج البرنامج لإحدى محطات السنكروترون "ميكروفوكوس".ونظموا البرمجية على شكل نماذج العمل الموحدة ما يسمح القيام بمعالجة كاملة لمعطيات أولية عند استخدام مختلف الفلاتر العادية والمخصصة ويسمح بإعادة بناء حجم التصوير المقطعي، فضلا عن تحقيق حساب الخصائص الكمية للنموذج الذي تتم دراسته.وقال الدكتور أليكسي غوغوليف، رئيس جامعة تومسك إن "مصادر السنكروترون مثل ما يقع في جامعتنا تمكن من دفع حدود تكنولوجيا الكيرن الرقمي والنظرة إلى أكثر بكثير مما رأينا في وقت سابق، مع أن ذلك لا يعني إطلاقا أنه يمكننا رفض معدات التصوير المقطعي وإنما يسمح لنا الاستخدام المشترك لمعدات مخصصة للمختبر ولعمليات الاستخراج الحقيقية بزيادة الكفاءة والفعالية".وأضاف أن هذا النهج سيقلل من تكلفة الأبحاث الأساسية، فضلاً عن زيادة سرعة المسح بأكثر من 300 مرة.وأوضح غوغوليف أن "منتج البرنامج الذي تم تطويره في الجامعة يجعل من الممكن أيضًا دمجه مع وحدات نمذجة الأدوات المساعدة للتحليل التفاعلي ومعايرة المعدات".وأوضح نائب رئيس الجامعة أنه "عند استخدام التصوير المقطعي المخبري و"السينكروترون" (سكيف) معًا، سيمكن من معالجة 25 عينة يوميًا. عادةً ما يستغرق إنشاء توأم رقمي شامل باستخدام التصوير المقطعي المعملي 7 أيام على الأقل ويكلفنحو مليون روبل. سيتيح البرنامج الجديد إجراء مجموعة كاملة من الدراسات للعينات الأساسية في السنكروترون (سكيف) خلال 7 إلى 14 يومًا، وخلال هذه الفترة يمكن مسح أكثر من 300 عينة.وأضاف أن منتج البرنامج يتكيف مع اهتمامات الجيولوجيين وله بنية منصة لا تسمح فقط بتصميم وتشغيل أي بروتوكولات لمسح الكائنات، ولكن أيضًا لإنشاء الوحدات النمطية الخاصة بك وتنفيذ وحدات الطرف الثالث.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
روسيا... تقنية لتسريع دراسة الصخور
أفاد مكتب التواصل بجامعة تومسك للفنون التطبيقية، اليوم الاثنين، بأنه قد تم وضع برمجية تسمح لعلماء مسح عينات الصخور بتسريع الدراسة 300 مرة أسرع.
ووفقا لمصممي المشروع فسوف تمكن هذه البرمجية من دراسة عينات الصخور من قبل مصدر الفوتون الدائري، وتفيد المعلومات المتحصلة من هذه الصخور عند استخراج الثروات الباطنية وتحليل تغيرات المناخ.
وأضاف ممثل عن الجامعة بالقول: "الآن تُستخدم معدات التصوير المقطعي، التي تتيح الحصول على صور الخور طبقة تلو الأخرى لكن قدرة طريقة التصوير هذه محصورة بشدة ولا تمكننا من أن ننظر إلى الصورة بشكل كامل، لذلك يُستخدم الآن الإشعاع "السنكروترون"، الذي هو أقوى بكثير من الأشعة السينية، من أجل دراسة أدق للصخور.
وينشئ الإشعاع "السنكروترون" عند دوران الإلكترونات في مسار دائري بسرعة تبلغ نحو 300000 كم/ثانية. ومن أجل "استخراج" هذا الإشعاع يتم إنشاء الأجهزة الخاصة واسمها "السنكروترون"، ويتم بناء إحداها في مقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية واسمها "سكيف" (СКИФ).
ووضع علماء جامعة تومسك الروسية للفنون التطبيقية منتج البرنامج لإحدى محطات السنكروترون "ميكروفوكوس".
ونظموا البرمجية على شكل نماذج العمل الموحدة ما يسمح القيام بمعالجة كاملة لمعطيات أولية عند استخدام مختلف الفلاتر العادية والمخصصة ويسمح بإعادة بناء حجم التصوير المقطعي، فضلا عن تحقيق حساب الخصائص الكمية للنموذج الذي تتم دراسته.
وتحديد خصائص النماذج مهم جدا لفهم بنية الصخور وخصائصها، حيث إن المعطيات المتحصلة منها تستخدم عند تنظيم عمليات الحفر واستخراج النفط والغاز والثروات الباطنية وغيرها، فضلا عن تحليل تغيرات المناخ.
وقال الدكتور أليكسي غوغوليف، رئيس جامعة تومسك إن "مصادر السنكروترون مثل ما يقع في جامعتنا تمكن من دفع حدود تكنولوجيا الكيرن الرقمي والنظرة إلى أكثر بكثير مما رأينا في وقت سابق، مع أن ذلك لا يعني إطلاقا أنه يمكننا رفض معدات التصوير المقطعي وإنما يسمح لنا الاستخدام المشترك لمعدات مخصصة للمختبر ولعمليات الاستخراج الحقيقية بزيادة الكفاءة والفعالية".
وأضاف أن هذا النهج سيقلل من تكلفة الأبحاث الأساسية، فضلاً عن زيادة سرعة المسح بأكثر من 300 مرة.
وأوضح غوغوليف أن "منتج البرنامج الذي تم تطويره في الجامعة يجعل من الممكن أيضًا دمجه مع وحدات نمذجة الأدوات المساعدة للتحليل التفاعلي ومعايرة المعدات".
وأوضح نائب رئيس الجامعة أنه "عند استخدام التصوير المقطعي المخبري و"السينكروترون" (سكيف) معًا، سيمكن من معالجة 25 عينة يوميًا. عادةً ما يستغرق إنشاء توأم رقمي شامل باستخدام التصوير المقطعي المعملي 7 أيام على الأقل ويكلفنحو مليون روبل. سيتيح البرنامج الجديد إجراء مجموعة كاملة من الدراسات للعينات الأساسية في السنكروترون (سكيف) خلال 7 إلى 14 يومًا، وخلال هذه الفترة يمكن مسح أكثر من 300 عينة.
وأضاف أن منتج البرنامج يتكيف مع اهتمامات الجيولوجيين وله بنية منصة لا تسمح فقط بتصميم وتشغيل أي بروتوكولات لمسح الكائنات، ولكن أيضًا لإنشاء الوحدات النمطية الخاصة بك وتنفيذ وحدات الطرف الثالث.