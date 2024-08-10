علماء يكتشفون علامات قاتلة في الألواح البابلية القديمة

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المقهى الثقافي
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جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
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الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
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تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
16:33 GMT
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عالم سبوتنيك
إسرائيل تهدد حزب الله برد غير متناسب، أميركا تعلن وصول مقاتلات إف 22 رابتور إلى الشرق الأوسط
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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13 د
مساحة حرة
ماذا يعني مقترح إسرائيل بخضوع الضفة لإدارة ذاتية فلسطينية
09:31 GMT
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السينما وتوثيق الحروب
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شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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مرايا العلوم
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https://sarabic.ae/20240810/علماء-يكتشفون-علامات-قاتلة-في-الألواح-البابلية-القديمة-1091600097.html
علماء يكتشفون علامات قاتلة في الألواح البابلية القديمة
علماء يكتشفون علامات قاتلة في الألواح البابلية القديمة
سبوتنيك عربي
نجح علماء في فك رموز ألواح طينية قديمة من العصر البابلي واكتشفوا أنها كانت تدل على علامات قاتلة. 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T15:06+0000
2024-08-10T15:06+0000
مجتمع
ثقافة
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وجاء في المقال المنشور في أحد الوسائل: "نجح الباحثون في فك رموز الألواح الطينية ذات الكتابة المسمارية السومرية الأكادية التي تم اكتشافها فيما يعرف الآن بالعراق".وذكر المقال أن تم العثور على الألواح الموجودة في المتحف البريطاني في العراق منذ أكثر من قرن من الزمان، وهي تحتوي على بعض من أقدم العلامات المرتبطة بـ "خسوف القمر".وأشار المقال إلى أنه على الرغم من الحالة الجيدة للألواح الأربعة التي تم العثور عليها والنص المقروء عليها، إلا أنه كان من الصعب ترجمتها بالكامل لأنها مكتوبة بلغة قديمة، إلا أن العلماء تمكنوا أخيرًا من القيام بذلك .ولفتت بوابة "Arkeonews" إلى أن سكان بابل اعتقدوا أن خسوف القمر كان أكثر من مجرد مشهد جميل، وحذروا من تهديدات مختلفة بالقتل.وأوضح العلماء أن البابليين لم يتركوا لهذه العلامات أن تحدد مصيرهم وقاموا بترتيب طقوس وقائية مختلفة، لأنهم آمنوا أن المستقبل يمكن أن يتغير.
https://sarabic.ae/20240808/تقويم-أقدم-من-الأهرامات-علماء-آثار-يفكون-رموزا-عمرها-12-ألف-عام-في-تركيا-1091542410.html
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ثقافة, منوعات
ثقافة, منوعات

علماء يكتشفون علامات قاتلة في الألواح البابلية القديمة

15:06 GMT 10.08.2024
© Photo / unsplash/NEOMصخرة مكتوب عليها
صخرة مكتوب عليها - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
© Photo / unsplash/NEOM
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نجح علماء في فك رموز ألواح طينية قديمة من العصر البابلي واكتشفوا أنها كانت تدل على علامات قاتلة.
وجاء في المقال المنشور في أحد الوسائل: "نجح الباحثون في فك رموز الألواح الطينية ذات الكتابة المسمارية السومرية الأكادية التي تم اكتشافها فيما يعرف الآن بالعراق".
وذكر المقال أن تم العثور على الألواح الموجودة في المتحف البريطاني في العراق منذ أكثر من قرن من الزمان، وهي تحتوي على بعض من أقدم العلامات المرتبطة بـ "خسوف القمر".
موقع أثري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
مجتمع
تقويم أقدم من الأهرامات.. علماء آثار يفكون رموزا عمرها 12 ألف عام في تركيا
8 أغسطس, 12:57 GMT
وأشار المقال إلى أنه على الرغم من الحالة الجيدة للألواح الأربعة التي تم العثور عليها والنص المقروء عليها، إلا أنه كان من الصعب ترجمتها بالكامل لأنها مكتوبة بلغة قديمة، إلا أن العلماء تمكنوا أخيرًا من القيام بذلك .
ولفتت بوابة "Arkeonews" إلى أن سكان بابل اعتقدوا أن خسوف القمر كان أكثر من مجرد مشهد جميل، وحذروا من تهديدات مختلفة بالقتل.
وأوضح العلماء أن البابليين لم يتركوا لهذه العلامات أن تحدد مصيرهم وقاموا بترتيب طقوس وقائية مختلفة، لأنهم آمنوا أن المستقبل يمكن أن يتغير.
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