https://sarabic.ae/20240810/علماء-يكتشفون-علامات-قاتلة-في-الألواح-البابلية-القديمة-1091600097.html

علماء يكتشفون علامات قاتلة في الألواح البابلية القديمة

علماء يكتشفون علامات قاتلة في الألواح البابلية القديمة

سبوتنيك عربي

نجح علماء في فك رموز ألواح طينية قديمة من العصر البابلي واكتشفوا أنها كانت تدل على علامات قاتلة. 10.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-10T15:06+0000

2024-08-10T15:06+0000

2024-08-10T15:06+0000

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وجاء في المقال المنشور في أحد الوسائل: "نجح الباحثون في فك رموز الألواح الطينية ذات الكتابة المسمارية السومرية الأكادية التي تم اكتشافها فيما يعرف الآن بالعراق".وذكر المقال أن تم العثور على الألواح الموجودة في المتحف البريطاني في العراق منذ أكثر من قرن من الزمان، وهي تحتوي على بعض من أقدم العلامات المرتبطة بـ "خسوف القمر".وأشار المقال إلى أنه على الرغم من الحالة الجيدة للألواح الأربعة التي تم العثور عليها والنص المقروء عليها، إلا أنه كان من الصعب ترجمتها بالكامل لأنها مكتوبة بلغة قديمة، إلا أن العلماء تمكنوا أخيرًا من القيام بذلك .ولفتت بوابة "Arkeonews" إلى أن سكان بابل اعتقدوا أن خسوف القمر كان أكثر من مجرد مشهد جميل، وحذروا من تهديدات مختلفة بالقتل.وأوضح العلماء أن البابليين لم يتركوا لهذه العلامات أن تحدد مصيرهم وقاموا بترتيب طقوس وقائية مختلفة، لأنهم آمنوا أن المستقبل يمكن أن يتغير.

https://sarabic.ae/20240808/تقويم-أقدم-من-الأهرامات-علماء-آثار-يفكون-رموزا-عمرها-12-ألف-عام-في-تركيا-1091542410.html

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