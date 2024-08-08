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https://sarabic.ae/20240808/تقويم-أقدم-من-الأهرامات-علماء-آثار-يفكون-رموزا-عمرها-12-ألف-عام-في-تركيا-1091542410.html
تقويم أقدم من الأهرامات.. علماء آثار يفكون رموزا عمرها 12 ألف عام في تركيا
تقويم أقدم من الأهرامات.. علماء آثار يفكون رموزا عمرها 12 ألف عام في تركيا
سبوتنيك عربي
كشف المكتب الإعلامي لجامعة إدنبرة عن نجاح الباحث مارتن سويتمان، في اكتشاف ما يمكن وصفه بأنه "أقدم تقويم في تاريخ البشرية"، حيث وُجد منقوشا على أحد الأعمدة في... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T12:57+0000
2024-08-08T12:57+0000
مجتمع
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ونقل موقع "arkeonews" عن المكتب، قوله بأن التقويم يحتوي على 365 يوما، كما أنه مقسم إلى 12 شهرا قمريا، ما يجعله أقدم تقويم قمري مكتشف حتى الآن، عثر عليه في نهاية القرن الماضي خلال عمليات الحفر في مبنى يطلق عليه "المبنى D"، والذي يعتقد أنه كان معبدا أو مرصدا فلكيا بدائيا.وأصدر المكتب الإعلامي لجامعة إدنبرة بيانا قال فيه إن الباحث سويتمان حلل النقوش التي على شكل حرف V المرسومة على العمود في غوبكلي تبه، واكتشف أنها تمثل يوما معينا ومجموعها تعني سنة شمسية واحدة تتكون من 365 يوما و12 شهرا قمريا و11 يوما إضافيا.يأتي هذا الاكتشاف بعد أن اكتشف الباحث قبل سبع سنوات خلال دراسته لصور توضيحية وأعمدة عثر عليها علماء الآثار في المبنى المذكور، أن إحداها تصور سقوط مذنب تسبب فيما يسمى ببرودة المناخ قبل 12-13 ألف سنة، ولكن المجتمع العلمي لم يقتنع بهذه الفرضية، ما اضطر الباحث إلى إعادة فحص الصور ثانية.وأكد موقع "itc" الخبر، مشيرا إلى أن هذا التقويم الذي فك العلماء رموزه يبلغ عمره 12 ألف عام أي أنه أقدم من الأهرامات المصرية.واكتشف الباحث سويتمان في صورة العمود 43 مجموعة من رموز V، كان القدماء يرسمونها على العظام لحساب تقويم الأيام. واستنتاج أن هذا قد يكون أقدم تقويم قمري شمسي منقوش على العمود، حيث كل شهر بناء على عدد علامات V على العمود يحتوي على 29 أو ثلاثين يوما، وهذا يعادل الفاصل الزمني بين مرحلتين متطابقتين للقمر.
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منوعات, الأخبار, علوم
منوعات, الأخبار, علوم

تقويم أقدم من الأهرامات.. علماء آثار يفكون رموزا عمرها 12 ألف عام في تركيا

12:57 GMT 08.08.2024
© Sputnik . Ekaterina Tshesnokova / الانتقال إلى بنك الصورموقع أثري
موقع أثري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
© Sputnik . Ekaterina Tshesnokova
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تابعنا عبر
كشف المكتب الإعلامي لجامعة إدنبرة عن نجاح الباحث مارتن سويتمان، في اكتشاف ما يمكن وصفه بأنه "أقدم تقويم في تاريخ البشرية"، حيث وُجد منقوشا على أحد الأعمدة في موقع غوبكلي تبه القديم جنوبي تركيا.
ونقل موقع "arkeonews" عن المكتب، قوله بأن التقويم يحتوي على 365 يوما، كما أنه مقسم إلى 12 شهرا قمريا، ما يجعله أقدم تقويم قمري مكتشف حتى الآن، عثر عليه في نهاية القرن الماضي خلال عمليات الحفر في مبنى يطلق عليه "المبنى D"، والذي يعتقد أنه كان معبدا أو مرصدا فلكيا بدائيا.
وأصدر المكتب الإعلامي لجامعة إدنبرة بيانا قال فيه إن الباحث سويتمان حلل النقوش التي على شكل حرف V المرسومة على العمود في غوبكلي تبه، واكتشف أنها تمثل يوما معينا ومجموعها تعني سنة شمسية واحدة تتكون من 365 يوما و12 شهرا قمريا و11 يوما إضافيا.
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يأتي هذا الاكتشاف بعد أن اكتشف الباحث قبل سبع سنوات خلال دراسته لصور توضيحية وأعمدة عثر عليها علماء الآثار في المبنى المذكور، أن إحداها تصور سقوط مذنب تسبب فيما يسمى ببرودة المناخ قبل 12-13 ألف سنة، ولكن المجتمع العلمي لم يقتنع بهذه الفرضية، ما اضطر الباحث إلى إعادة فحص الصور ثانية.
وأكد موقع "itc" الخبر، مشيرا إلى أن هذا التقويم الذي فك العلماء رموزه يبلغ عمره 12 ألف عام أي أنه أقدم من الأهرامات المصرية.
واكتشف الباحث سويتمان في صورة العمود 43 مجموعة من رموز V، كان القدماء يرسمونها على العظام لحساب تقويم الأيام. واستنتاج أن هذا قد يكون أقدم تقويم قمري شمسي منقوش على العمود، حيث كل شهر بناء على عدد علامات V على العمود يحتوي على 29 أو ثلاثين يوما، وهذا يعادل الفاصل الزمني بين مرحلتين متطابقتين للقمر.
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