https://sarabic.ae/20250110/خط-بحري-بين-المغرب-وإسبانيا-مشروع-استراتيجي-جديد-يفتح-باب-أوروبا-1096657770.html
خط بحري بين المغرب وإسبانيا... مشروع استراتيجي جديد يفتح باب أوروبا
خط بحري بين المغرب وإسبانيا... مشروع استراتيجي جديد يفتح باب أوروبا
سبوتنيك عربي
أفادت رئيسة ميناء قادس الإسباني، تيوفيلا مارتينيز، بوجود اتصالات مع المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين بين المغرب وإسبانيا بهدف إقامة خط بحيري بين ميناءي قادس... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T13:59+0000
2025-01-10T13:59+0000
2025-01-10T13:59+0000
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وبحسب المسؤولة الإسبانية، فإن الهدف من المشروع هو "تعزيز التدفقات التجارية، ما سيسمح بنقل السلع والمنتجات من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المغربية"، الأمر الذي ينعكس على تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين.وبيّن الخبير أن "الخطوط البحرية الموجودة حالياً قد تكون غير كافية، وعليه فإن هذا الخط في اتجاه ميناء أكادير سيخفف الضغط عن ميناءي طنجة والدار البيضاء".ونوه الخبير إلى أن "ميناء أكادير هو أقرب نقطة للأقاليم الجنوبية، في انتظار ميناء الداخلة الأطلسي، وعليه فهو يخدم أيضاً طبيعة الأوراش التي تعرفها هذه الأقاليم ويدفع بالتبادلات التجارية بين المغرب ودول أفريقيا جنوب الصحراء على مستوى الواردات والصادرات".واوضح اعليا أن "الخط البحري الذي يعتزم إطلاقه بين الميناءين المذكورين يفتح الباب أمام رفع مستوى المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، وتوسيع حركة البضائع والمنتجات بين البلدين"، بحسب تصريحات لصحيفة "هسبريس".وأضاف الخبير أن "الجنوب الإسباني الذي يوجد فيه ميناء قادس يشتهر بإنتاج عدد من المنتجات، خاصة الزراعية منها، وعليه فإن إطلاق هذا الخط البحري من المحتمل أن يسهم في تسهيل وصول المنتجات الإسبانية إلى الأسواق المغربية والعكس"، على حد تعبيره.
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, تجارة, ميناء
اقتصاد, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, تجارة, ميناء
خط بحري بين المغرب وإسبانيا... مشروع استراتيجي جديد يفتح باب أوروبا
أفادت رئيسة ميناء قادس الإسباني، تيوفيلا مارتينيز، بوجود اتصالات مع المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين بين المغرب وإسبانيا بهدف إقامة خط بحيري بين ميناءي قادس وأغادير.
وبحسب المسؤولة الإسبانية، فإن الهدف من المشروع هو "تعزيز التدفقات التجارية
، ما سيسمح بنقل السلع والمنتجات من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المغربية"، الأمر الذي ينعكس على تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين.
ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن المحلل الاقتصادي، عبد الخالق التهامي، قوله، إن "هذا الخط البحري سيسهم في ربط الأسواق الأوروبية، ومنها السوق الإسباني، بالاقتصاد المغربي، وبالتالي تعزيز حركة التجارة بين الجانبين، خصوصاً أن الأوراش المفتوحة حالياً ستعرف ارتفاعاً لواردات المغرب من إسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية".
وبيّن الخبير أن "الخطوط البحرية الموجودة حالياً قد تكون غير كافية، وعليه فإن هذا الخط في اتجاه ميناء أكادير سيخفف الضغط عن ميناءي طنجة والدار البيضاء".
ونوه الخبير إلى أن "ميناء أكادير هو أقرب نقطة للأقاليم الجنوبية، في انتظار ميناء الداخلة الأطلسي، وعليه فهو يخدم أيضاً طبيعة الأوراش التي تعرفها هذه الأقاليم ويدفع بالتبادلات
التجارية بين المغرب ودول أفريقيا جنوب الصحراء على مستوى الواردات والصادرات".
وبدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي ياسين اعليا، أن "الخط البحري بين قادس وأكادير إذا ما شمل الرحلات السياحية أيضاً سيشكل إضافة نوعية، وسيوفر إمكانيات كبيرة للسياح الأجانب للتوجه إلى أكادير والمناطق الجنوبية للمغرب، كما سيمكن المهاجرين المغاربة في الخارج من التوجه مباشرة من الجنوب الإسباني إلى الجنوب المغربي دون المرور عبر وجهات وسيطة".
واوضح اعليا أن "الخط البحري الذي يعتزم إطلاقه بين الميناءين المذكورين يفتح الباب أمام رفع مستوى المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، وتوسيع حركة البضائع والمنتجات بين البلدين"، بحسب تصريحات لصحيفة "هسبريس"
.
وأضاف الخبير أن "الجنوب الإسباني الذي يوجد فيه ميناء قادس يشتهر بإنتاج عدد من المنتجات، خاصة الزراعية منها، وعليه فإن إطلاق هذا الخط البحري من المحتمل أن يسهم في تسهيل وصول المنتجات الإسبانية إلى الأسواق المغربية والعكس"، على حد تعبيره.