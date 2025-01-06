https://sarabic.ae/20250106/قيادي-حزبي-مغربي-الرباط-ونواكشوط-تسعيان-لإقرار-تكامل-اقتصادي-متعدد-الأبعاد-1096536421.html

قيادي حزبي مغربي: الرباط ونواكشوط تسعيان لإقرار تكامل اقتصادي متعدد الأبعاد

قيادي حزبي مغربي: الرباط ونواكشوط تسعيان لإقرار تكامل اقتصادي متعدد الأبعاد

سبوتنيك عربي

أكد البرلماني المغربي السابق والقيادي بحزب التقدم والاشتراكية، جمال بن شقرون، أن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وموريتانيا، قطعت أشواطا في إطار تعميق العلاقات... 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T16:14+0000

2025-01-06T16:14+0000

2025-01-06T16:14+0000

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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "المساعي المشتركة تهدف لإقرار تكامل اقتصادي متعدد الأبعاد بين المغرب وموريتانيا، خاصة أن زيارة الرئيس الموريتاني الأخيرة للمغرب، جاءت بعد تطوير موقف نواكشوط من قضية الوحدة الترابية، كما تمثل أهمية قصوى لرسم أفق التعاون وتعبيد عدة مسالك نحو تطويرها بشكل أكبر".ولفت إلى أن "المغرب عازم على مساعدة العديد من الدول في الانفتاح على القارة الأفريقية بعدة مشروعات وبرامج على المستوى الاقتصادي".ولفت إلى أن "معبر الكركرات يعد من المعابر الرئيسية بين البلدين باتجاه القارة الأفريقية، على المستوى الاقتصادي وحركة الأفراد والمرور".ولفت إلى أن المغرب "يعزز علاقاته مع دول الجوار، خاصة في ظل استعداده لاستقبال عدة تظاهرات هامة خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها تنظيم كاس العالم".ووفقا للقيادي الحزبي المغربي، فإن التعاون بين البلدين يسهم في خلق الاستقرار الأمني، مما يجعل من تنمية المنطقة أهمية خاصة بين البلدين.وأشار إلى أن زيارة الرئيس الموريتاني، أكدت قوة العلاقات بين المغرب وموريتانيا وتقارب وجهات النظر.ويرى أن "هناك مسعى كبير من أجل إعادة دور اتحاد المغرب العربي للدور الهام الذي يجب أن يقوم به، وفتح آفاق التعاون مع بقية دول شمال أفريقيا، واستثمار الطاقات والثروات التي تحظى بها المنطقة".والتقى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، قبل ايام.وذكرت صحيفة "هسبريس"، الخميس الماضي، أن "هذا اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الموريتانية تطورات إيجابية في ظل التحولات الإقليمية والدولية، ما يفتح آفاقا جديدة أمام إمكانية استغلال الحدود المشتركة بين البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي بينهما".وأكدت أن "هناك آمال ستتحول بتتويج استثمارات مشتركة بين الدولتين خاصة في منطقة الأقاليم الجنوبية، من أجل جعلها منصة لوجستية تربط المحيط الأطلسي بأفريقيا عبر موريتانيا".وأشارت إلى أن "إنشاء ميناء الأطلسي شمال الداخلة يعد مثالا حيا على حسن النوايا المغربية تجاه موريتانيا، خاصة بعد اختيار الموقع لتفادي أي تأثير اقتصادي سلبي على العاصمة الاقتصادية نواذيبو، فضلا عن حرص المغرب على عدم استغلال منطقة الكويرة بشكل أحادي، ما يعكس هو الآخر التزامه بتوازن المصالح مع جارته الجنوبية".ومع تبني مشاريع استثمارية ضخمة بين البلدين، في ظل الانفتاح على تمويل دولي ومشاركة محلية، يمكن أن تحقق حلم شعوب المنطقة ببناء مستقبل مشترك يقوم على التنمية والاحترام المتبادل.وتتسم العلاقات المغربية الموريتانية بحساسية خاصة في ظل التزام موريتانيا بالحياد الإيجابي في نزاع الصحراء الغربية، وهو الموقف الذي يثير تساؤلات مشروعة في الأوساط المغربية حول أسبابه ومآلاته المعقدة، مع تجنب المملكة استعمال أي ضغوط سياسية أو اقتصادية على موريتانيا، من أجل تبني موقف مغاير وأكثر وضوحا.وترتبط الدولتان بمشروع أنبوب الغاز "أبوجا - الرباط" وسط رهانات الانفتاح على منطقة الساحل والصحراء، بشكل وثيق بموريتانيا باعتبارها شريكا حيويا، خاصة وان المملكة المغربية تعدها مشاريعا كبرى تعكس تقاطع المصالح بين البلدين وتعزيزا لفرص التنمية والاستقطاب الإيجابي لصالحهما.

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