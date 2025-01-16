https://sarabic.ae/20250116/دولة-عربية-تستخدم-الذكاء-الاصطناعي-لتحويل-الغازات-الدفيئة-إلى-طاقة-مستدامة-1096836003.html

دولة عربية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الغازات الدفيئة إلى طاقة مستدامة

دولة عربية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الغازات الدفيئة إلى طاقة مستدامة

سبوتنيك عربي

استهلت شركة "أدنوك" الإماراتية بتطبيق تقنية رائدة لتحويل الميثان إلى غرافين وهيدروجين، مما يشكّل تحولًا كبيرًا في الجهود العالمية، الرامية إلى خفض الانبعاثات... 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T12:15+0000

2025-01-16T12:15+0000

2025-01-16T12:15+0000

اقتصاد

العالم العربي

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وصرحة شركة أدنوك للغاز، اليوم الخميس، بالشراكة مع شركة "بيكر هيوز"، لتكنولوجيا الطاقة، نجاحها في تطبيق تقنية "لووب"، الحاصلة على براءة اختراع من شركة "ليفيديان"، إحدى الشركات الرائدة في تكنولوجيا المناخ في بريطانيا، في مجمع حبشان لمعالجة الغاز.ويعدّ الغرافين مادةً واعدةً من المتوقع أن تسهم برسم مستقبل العديد من التطبيقات في مختلف قطاعات الصناعة.تحويل الميثان إلى غرافين وهيدروجينتسمح التكنولوجيا التي تُستعمَل في تحويل الميثان إلى غرافين وهيدروجين، بإنتاج أكثر من طن من مادة الغرافين، بالإضافة إلى طن من الهيدروجين سنويًا.وتعدّ هذه التقنية ابتكارًا متعدد الاستعمالات، ومسهمًا في تحقيق الأهداف المرصودة للانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة على مستوى العالم.وصرح الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "أدنوك للغاز"، محمد الهاشمي، أن تطبيق تقنية "لووب" يمثّل إنجازًا مهمًا للشركة، موضحًا أنه من خلال تحويل غاز الميثان إلى غرافين عالي الجودة وهيدروجين أنظف، "سنستخلص قيمة جديدة من الغاز الطبيعي، ونسهم بشكل أكبر في إزالة الكربون ودعم النمو الصناعي وتحقيق الأهداف المرصودة للحياد الكربوني في الإمارات".وأضاف أن المشروع يعكس مجهودات الشركة في الإسهام بمستقبل طاقة أكثر استدامة وتقديم فوائد ملموسة لقطاع الصناعات التي تقدّم الشركة خدماتها لها.وبيّن الهاشمي أن حلول الذكاء الاصطناعي ستدعم مراقبة جودة الغرافين، وتسريع التطبيقات المرتبطة بإنتاج هذه المُنتج وتعزيز الكفاءة وتقليل النفايات، وإبانة الآثار المترتبة على جهود إزالة الكربون.تقنيات إزالة الكربونكما صرح نائب رئيس أول لحلول تكنولوجيا المناخ في شركة "بيكر هيوز" أليساندرو بريشياني، إن المشروع يوضح مرة أخرى أن التعاون بين الشركتين يطلق إمكانات استعمال تقنيات جديدة لإزالة الكربون، حسبما ذكرته منصة "الطاقة" الإعلامية.وأعرب عن سعادته بتوظيف تقنية "ليفيديان" في مجمع حبشان التابع لشركة "أدنوك للغاز"، بجزءٍ من تركيز بيكر هيوز على طرح الحلول المبتكرة لعملائها في السوق، وتوسيع نطاقها على المدى الطويل.كما قال الرئيس التنفيذي لشركة "ليفيديان" جون هارتلي، إن الشركة تشهد إقبالًا كبيرًا في الطلب على مادة الغرافين التي تصنعها، معربًا عن حماسته للعمل مع "بيكر هيوز" و"أدنوك" لاستكشاف مصادر جديدة لإنتاج هذه المادة الفائقة، مما يساعد على ترسيخ مكانة "ليفيديان" بصفتها واحدة من أكبر منتجي الغرافين ذي الكثافة الكربونية المنخفضة والكلفة الأقل والجودة الأعلى الثابتة، في العالم، بالمقارنة مع كل ما هو متاح في الأسواق حاليًا.ويتمتع الغرافين بخصائص تُمكّن من استعماله في جميع الصناعات، بدءًا من تحسين أداء بطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، وصولًا إلى إمكان إنتاج مواد تتمتع بقوة تحمُّل ومتانة أكبر مثل الخرسانة والإطارات وأنابيب البوليمر.ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبلمن جهة أخرى، أعلنت "أدنوك" و"إيه آي كيو"، اليوم الخميس، نجاح المرحلة التجريبية لحلّ "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل "إنرغي إيه أي"، الذي يُعدّ أول حل قائم على أنظمة "وكلاء الذكاء الاصطناعي" من نوعه في العالم مخصص لقطاع الطاقة.وأكدت المرحلة التجريبية التي استمرت لمدة 90 يومًا، أن أنظمة "وكلاء الذكاء الاصطناعي" لحل "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" التي تتضمن "وكلاء" من الذكاء الاصطناعي دُرِّبوا على إنجاز مهامّ محددة ضمن سلسلة القيمة، يمكن أن تحقق تحسينات كبيرة في دقة وتقدّم عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج.واستنادًا إلى نجاح المرحلة التجريبية لحل "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل"، من المتوقع اكتمال أول إصدار تشغيلي من الحل يكون قابلًا للتطوير والتطبيق على نطاق واسع خلال النصف الأول من عام 2025.وسيتضمن هذا الإصدار 5 "وكلاء" من الذكاء الاصطناعي، يعملون بكامل طاقتهم تحت سطح الأرض، وسيُنشرونَ تجريبيًا عبر عدد من الأصول في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، مع خطط لتوسيع نطاق تطبيق الحل ليشمل آلاف الآبار الإضافية.مؤسسة النفط الليبية تنفي توقفها وتكشف حجم إيراداتهاروسيا وليبيا تخططان لتوسيع التعاون في قطاع الطاقة

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