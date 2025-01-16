دولة عربية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الغازات الدفيئة إلى طاقة مستدامة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
13:29 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: من غير المبرر بقاء الولايات المتحدة في سوريا وسياستها أوجدت داعش
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لانسحاب تدريجي من غزة ، مع استمرار التصعيد في الضفة الغربية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:03 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
10:14 GMT
46 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:30 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:37 GMT
23 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250116/دولة-عربية-تستخدم-الذكاء-الاصطناعي-لتحويل-الغازات-الدفيئة-إلى-طاقة-مستدامة-1096836003.html
دولة عربية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الغازات الدفيئة إلى طاقة مستدامة
دولة عربية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الغازات الدفيئة إلى طاقة مستدامة
سبوتنيك عربي
استهلت شركة "أدنوك" الإماراتية بتطبيق تقنية رائدة لتحويل الميثان إلى غرافين وهيدروجين، مما يشكّل تحولًا كبيرًا في الجهود العالمية، الرامية إلى خفض الانبعاثات... 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T12:15+0000
2025-01-16T12:15+0000
اقتصاد
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101545/54/1015455419_0:11:3858:2181_1920x0_80_0_0_5e1fcb2164dcb552514ff86dba169568.jpg
وصرحة شركة أدنوك للغاز، اليوم الخميس، بالشراكة مع شركة "بيكر هيوز"، لتكنولوجيا الطاقة، نجاحها في تطبيق تقنية "لووب"، الحاصلة على براءة اختراع من شركة "ليفيديان"، إحدى الشركات الرائدة في تكنولوجيا المناخ في بريطانيا، في مجمع حبشان لمعالجة الغاز.ويعدّ الغرافين مادةً واعدةً من المتوقع أن تسهم برسم مستقبل العديد من التطبيقات في مختلف قطاعات الصناعة.تحويل الميثان إلى غرافين وهيدروجينتسمح التكنولوجيا التي تُستعمَل في تحويل الميثان إلى غرافين وهيدروجين، بإنتاج أكثر من طن من مادة الغرافين، بالإضافة إلى طن من الهيدروجين سنويًا.وتعدّ هذه التقنية ابتكارًا متعدد الاستعمالات، ومسهمًا في تحقيق الأهداف المرصودة للانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة على مستوى العالم.وصرح الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "أدنوك للغاز"، محمد الهاشمي، أن تطبيق تقنية "لووب" يمثّل إنجازًا مهمًا للشركة، موضحًا أنه من خلال تحويل غاز الميثان إلى غرافين عالي الجودة وهيدروجين أنظف، "سنستخلص قيمة جديدة من الغاز الطبيعي، ونسهم بشكل أكبر في إزالة الكربون ودعم النمو الصناعي وتحقيق الأهداف المرصودة للحياد الكربوني في الإمارات".وأضاف أن المشروع يعكس مجهودات الشركة في الإسهام بمستقبل طاقة أكثر استدامة وتقديم فوائد ملموسة لقطاع الصناعات التي تقدّم الشركة خدماتها لها.وبيّن الهاشمي أن حلول الذكاء الاصطناعي ستدعم مراقبة جودة الغرافين، وتسريع التطبيقات المرتبطة بإنتاج هذه المُنتج وتعزيز الكفاءة وتقليل النفايات، وإبانة الآثار المترتبة على جهود إزالة الكربون.تقنيات إزالة الكربونكما صرح نائب رئيس أول لحلول تكنولوجيا المناخ في شركة "بيكر هيوز" أليساندرو بريشياني، إن المشروع يوضح مرة أخرى أن التعاون بين الشركتين يطلق إمكانات استعمال تقنيات جديدة لإزالة الكربون، حسبما ذكرته منصة "الطاقة" الإعلامية.وأعرب عن سعادته بتوظيف تقنية "ليفيديان" في مجمع حبشان التابع لشركة "أدنوك للغاز"، بجزءٍ من تركيز بيكر هيوز على طرح الحلول المبتكرة لعملائها في السوق، وتوسيع نطاقها على المدى الطويل.كما قال الرئيس التنفيذي لشركة "ليفيديان" جون هارتلي، إن الشركة تشهد إقبالًا كبيرًا في الطلب على مادة الغرافين التي تصنعها، معربًا عن حماسته للعمل مع "بيكر هيوز" و"أدنوك" لاستكشاف مصادر جديدة لإنتاج هذه المادة الفائقة، مما يساعد على ترسيخ مكانة "ليفيديان" بصفتها واحدة من أكبر منتجي الغرافين ذي الكثافة الكربونية المنخفضة والكلفة الأقل والجودة الأعلى الثابتة، في العالم، بالمقارنة مع كل ما هو متاح في الأسواق حاليًا.ويتمتع الغرافين بخصائص تُمكّن من استعماله في جميع الصناعات، بدءًا من تحسين أداء بطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، وصولًا إلى إمكان إنتاج مواد تتمتع بقوة تحمُّل ومتانة أكبر مثل الخرسانة والإطارات وأنابيب البوليمر.ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبلمن جهة أخرى، أعلنت "أدنوك" و"إيه آي كيو"، اليوم الخميس، نجاح المرحلة التجريبية لحلّ "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل "إنرغي إيه أي"، الذي يُعدّ أول حل قائم على أنظمة "وكلاء الذكاء الاصطناعي" من نوعه في العالم مخصص لقطاع الطاقة.وأكدت المرحلة التجريبية التي استمرت لمدة 90 يومًا، أن أنظمة "وكلاء الذكاء الاصطناعي" لحل "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" التي تتضمن "وكلاء" من الذكاء الاصطناعي دُرِّبوا على إنجاز مهامّ محددة ضمن سلسلة القيمة، يمكن أن تحقق تحسينات كبيرة في دقة وتقدّم عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج.واستنادًا إلى نجاح المرحلة التجريبية لحل "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل"، من المتوقع اكتمال أول إصدار تشغيلي من الحل يكون قابلًا للتطوير والتطبيق على نطاق واسع خلال النصف الأول من عام 2025.وسيتضمن هذا الإصدار 5 "وكلاء" من الذكاء الاصطناعي، يعملون بكامل طاقتهم تحت سطح الأرض، وسيُنشرونَ تجريبيًا عبر عدد من الأصول في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، مع خطط لتوسيع نطاق تطبيق الحل ليشمل آلاف الآبار الإضافية.مؤسسة النفط الليبية تنفي توقفها وتكشف حجم إيراداتهاروسيا وليبيا تخططان لتوسيع التعاون في قطاع الطاقة
https://sarabic.ae/20250115/الخارجية-إمدادات-الغاز-من-روسيا-إلى-أوروبا-في-عام-2024-نمت-بنسبة-18-مقارنة-بعام-2023-1096796985.html
https://sarabic.ae/20250114/ما-قصة-مشروع-أنبوب-الغاز-القطري-عبر-سوريا-وعلاقته-بالتحولات-في-دمشق-1096790626.html
https://sarabic.ae/20250115/الخارجية-الروسية-موسكو-تتلقى-إشارات-من-شركات-غربية-حول-أهمية-التعاون-المتبادل-1096796543.html
https://sarabic.ae/20250113/نمو-صادرات-الغاز-الروسي-عبر-الأنابيب-إلى-أوروبا-بنسبة-تفوق-13--1096748542.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101545/54/1015455419_375:0:3755:2535_1920x0_80_0_0_8868cf53e72613eca735ca99a6672b07.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم العربي
اقتصاد, العالم العربي

دولة عربية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الغازات الدفيئة إلى طاقة مستدامة

12:15 GMT 16.01.2025
© AFP 2023 / AHIKAM SERI حقل غاز في البحر المتوسط
حقل غاز في البحر المتوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© AFP 2023 / AHIKAM SERI
تابعنا عبر
استهلت شركة "أدنوك" الإماراتية بتطبيق تقنية رائدة لتحويل الميثان إلى غرافين وهيدروجين، مما يشكّل تحولًا كبيرًا في الجهود العالمية، الرامية إلى خفض الانبعاثات للوصول إلى "الحياد الكربوني".
وصرحة شركة أدنوك للغاز، اليوم الخميس، بالشراكة مع شركة "بيكر هيوز"، لتكنولوجيا الطاقة، نجاحها في تطبيق تقنية "لووب"، الحاصلة على براءة اختراع من شركة "ليفيديان"، إحدى الشركات الرائدة في تكنولوجيا المناخ في بريطانيا، في مجمع حبشان لمعالجة الغاز.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تُطبَّق فيها هذه التكنولوجيا في موقع لمعالجة الغاز، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إذ يُلتَقط الكربون من غاز الميثان، وهو المكون الرئيس للغاز الطبيعي، وتحويله إلى مادة غرافين عالية الجودة.

ويعدّ الغرافين مادةً واعدةً من المتوقع أن تسهم برسم مستقبل العديد من التطبيقات في مختلف قطاعات الصناعة.

تحويل الميثان إلى غرافين وهيدروجين

تسمح التكنولوجيا التي تُستعمَل في تحويل الميثان إلى غرافين وهيدروجين، بإنتاج أكثر من طن من مادة الغرافين، بالإضافة إلى طن من الهيدروجين سنويًا.
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
الخارجية: إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا في عام 2024 نمت بنسبة 18% مقارنة بعام 2023
أمس, 05:33 GMT
وتعدّ هذه التقنية ابتكارًا متعدد الاستعمالات، ومسهمًا في تحقيق الأهداف المرصودة للانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة على مستوى العالم.

وتوقعت شركة "أدنوك" الإماراتية إنتاج 15 طنا سنويًا من المادتين إذا نُشرت التكنولوجيا في مواقع أخرى.

وصرح الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "أدنوك للغاز"، محمد الهاشمي، أن تطبيق تقنية "لووب" يمثّل إنجازًا مهمًا للشركة، موضحًا أنه من خلال تحويل غاز الميثان إلى غرافين عالي الجودة وهيدروجين أنظف، "سنستخلص قيمة جديدة من الغاز الطبيعي، ونسهم بشكل أكبر في إزالة الكربون ودعم النمو الصناعي وتحقيق الأهداف المرصودة للحياد الكربوني في الإمارات".
وأضاف أن المشروع يعكس مجهودات الشركة في الإسهام بمستقبل طاقة أكثر استدامة وتقديم فوائد ملموسة لقطاع الصناعات التي تقدّم الشركة خدماتها لها.
مهندس من شركة أرامكو السعودية يشير إلى أنبوب يحتوي على ثاني أكسيد الكربون في معمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي بالمملكة. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
ما قصة "مشروع أنبوب الغاز القطري" عبر سوريا وعلاقته بالتحولات في دمشق؟
14 يناير, 16:45 GMT

ولفت إلى أن هذه البيانات التي جُمعت من خلال المشروع التجريبي ستساعد في تحسين التطوير المستمر لنماذج الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية بهدف تحسين الأداء وإنتاج الغرافين لتقليل استهلاك الطاقة وزيادة الإنتاج.

وبيّن الهاشمي أن حلول الذكاء الاصطناعي ستدعم مراقبة جودة الغرافين، وتسريع التطبيقات المرتبطة بإنتاج هذه المُنتج وتعزيز الكفاءة وتقليل النفايات، وإبانة الآثار المترتبة على جهود إزالة الكربون.

تقنيات إزالة الكربون

كما صرح نائب رئيس أول لحلول تكنولوجيا المناخ في شركة "بيكر هيوز" أليساندرو بريشياني، إن المشروع يوضح مرة أخرى أن التعاون بين الشركتين يطلق إمكانات استعمال تقنيات جديدة لإزالة الكربون، حسبما ذكرته منصة "الطاقة" الإعلامية.
وأضاف أن توظيف الابتكارات من الشركات الناشئة ومختبرات الأبحاث لتغيير الواقع في مواقع صناعية معقّدة يتطلب مهارات تقنية ومستوى عاليًا من التعاون والتركيز على الصحة والسلامة والبيئة.
وأعرب عن سعادته بتوظيف تقنية "ليفيديان" في مجمع حبشان التابع لشركة "أدنوك للغاز"، بجزءٍ من تركيز بيكر هيوز على طرح الحلول المبتكرة لعملائها في السوق، وتوسيع نطاقها على المدى الطويل.
كما قال الرئيس التنفيذي لشركة "ليفيديان" جون هارتلي، إن الشركة تشهد إقبالًا كبيرًا في الطلب على مادة الغرافين التي تصنعها، معربًا عن حماسته للعمل مع "بيكر هيوز" و"أدنوك" لاستكشاف مصادر جديدة لإنتاج هذه المادة الفائقة، مما يساعد على ترسيخ مكانة "ليفيديان" بصفتها واحدة من أكبر منتجي الغرافين ذي الكثافة الكربونية المنخفضة والكلفة الأقل والجودة الأعلى الثابتة، في العالم، بالمقارنة مع كل ما هو متاح في الأسواق حاليًا.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
الخارجية الروسية: موسكو لم تتلق إشارات حول استعداد ألمانيا لإطلاق إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم"
أمس, 04:47 GMT
وأضاف أن فريق التكنولوجيا في "أدنوك" سيقيّم الغرافين المُنتج في مجمع حبشان وطرق استعماله عبر مختلف قطاعات الصناعة.
ويتمتع الغرافين بخصائص تُمكّن من استعماله في جميع الصناعات، بدءًا من تحسين أداء بطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، وصولًا إلى إمكان إنتاج مواد تتمتع بقوة تحمُّل ومتانة أكبر مثل الخرسانة والإطارات وأنابيب البوليمر.

ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل

من جهة أخرى، أعلنت "أدنوك" و"إيه آي كيو"، اليوم الخميس، نجاح المرحلة التجريبية لحلّ "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل "إنرغي إيه أي"، الذي يُعدّ أول حل قائم على أنظمة "وكلاء الذكاء الاصطناعي" من نوعه في العالم مخصص لقطاع الطاقة.
ويجمع الحل الجديد بين تقنية "نموذج اللغة الكبيرة" التي تتضمن 70 مليار عامل متغير، ومعارف وخبرات "أدنوك" الممتدة لأكثر من 50 عامًا، وأكثر من بيتابايت من البيانات التي تمتلكها، مما يسهم في تحسين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للشركة.
وأكدت المرحلة التجريبية التي استمرت لمدة 90 يومًا، أن أنظمة "وكلاء الذكاء الاصطناعي" لحل "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" التي تتضمن "وكلاء" من الذكاء الاصطناعي دُرِّبوا على إنجاز مهامّ محددة ضمن سلسلة القيمة، يمكن أن تحقق تحسينات كبيرة في دقة وتقدّم عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج.
مجمع نقل الغاز التصديري في محطة ضاغط في كراسنودار . - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
نمو صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا بنسبة تفوق 13 %
13 يناير, 11:57 GMT

وأنجزت المرحلة التجريبية نتائج واقعية واعدة شملت تحسُّنًا بنسبة 70% في جوانب التحليل الجيوفيزيائي الرئيسة، وتحسينات كبيرة في عمليات المراقبة المتقدمة للمكامن، واكتشاف الحالات غير الاعتيادية.

واستنادًا إلى نجاح المرحلة التجريبية لحل "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل"، من المتوقع اكتمال أول إصدار تشغيلي من الحل يكون قابلًا للتطوير والتطبيق على نطاق واسع خلال النصف الأول من عام 2025.
وسيتضمن هذا الإصدار 5 "وكلاء" من الذكاء الاصطناعي، يعملون بكامل طاقتهم تحت سطح الأرض، وسيُنشرونَ تجريبيًا عبر عدد من الأصول في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، مع خطط لتوسيع نطاق تطبيق الحل ليشمل آلاف الآبار الإضافية.
مؤسسة النفط الليبية تنفي توقفها وتكشف حجم إيراداتها
روسيا وليبيا تخططان لتوسيع التعاون في قطاع الطاقة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала