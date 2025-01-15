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https://sarabic.ae/20250115/مؤسسة-النفط-الليبية-تنفي-توقفها-وتكشف-حجم-إيراداتها-1096814273.html
مؤسسة النفط الليبية تنفي توقفها وتكشف حجم إيراداتها
مؤسسة النفط الليبية تنفي توقفها وتكشف حجم إيراداتها
سبوتنيك عربي
نفت مؤسسة النفط الليبية توقف إيراداتها، مؤكدة انتظام تحويل إيرادات البلاد النفطية إلى مصرف ليبيا المركزي. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T15:07+0000
2025-01-15T15:07+0000
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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن المؤسسة بيانا أشارت فيه إلى تحويل 900 مليون دولار للمصرف خلال آخر دفعتين، بواقع 400 مليون دولار في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي و500 مليون دولار في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري.وطمأنت المؤسسة، في بيانها الليبيين بشأن معدلات إنتاج النفط التي تجاوزت مليوناً و400 ألف برميل يومياً، وهو إنجاز لم يتحقق منذ عام 2013، مؤكدة استمرار العمل في جميع المواقع النفطية وفقاً للخطة الاستراتيجية لزيادة الإنتاج.وأعربت المؤسسة عن أملها في الحصول على الميزانيات اللازمة للحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية وزيادتها، مع التأكيد على استمرارها في تحويل الإيرادات تباعاً ودون تأخير.يأتي هذا البيان بعد أن نشرت المؤسسة، أمس الثلاثاء، بيانات بإجمالي الإيرادات المحصلة خلال العام الماضي، والتي بلغت 26 ملياراً و120 مليون دولار، مقارنة بـ 31 ملياراً و132 مليون دولار في عام 2023، مسجلة انخفاضاً قدره خمسة مليارات و12 مليون دولار.وأرجعت المؤسسة هذا الانخفاض إلى سبعة أسباب، من بينها تحصيل إتاوات عن سنوات سابقة في عام 2023، وتراجع إنتاج النفط نتيجة الإغلاقات، وانخفاض متوسط أسعار خام "برنت"، وزيادة قيمة واردات المحروقات من الخارج.يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، خالد غلام، إن المؤسسة نجحت في تحقيق الرقم المستهدف لإنتاج النفط الخام لهذا العام 2024.وأوضح غلام في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن الإنتاج خلال 24 ساعة فقط بلغ 1,405,609 براميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 52,633 برميلا، فضلاً عن 210,138 برميلا مكافئا من الغاز، ليكون الإجمالي 1,668,380 برميلا.وأشار إلى أن هذه الزيادة في الإنتاج جاءت نتيجة عمل دؤوب وتناغم بين كافة المكونات الفنية والإدارية التابعة للشركات النفطية وحقولها، انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية التي وضعتها المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير القطاع.وتركز هذه الخطة على زيادة الإنتاج وفتح باب العطاء العام أمام كبرى الشركات العالمية للاستكشافات النفطية، بهدف توسيع دائرة الاستثمار داخل ليبيا وزيادة الإيرادات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
https://sarabic.ae/20250115/روسيا-وليبيا-تخططان-لتوسيع-التعاون-في-قطاع-الطاقة-1096807063.html
https://sarabic.ae/20250113/خبراء-الفساد-في-ليبيا-آفة-مستفحلة-تعيق-بناء-الدولة-1096742050.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, سوق النفط, أسعار النفط اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, سوق النفط, أسعار النفط اليوم

مؤسسة النفط الليبية تنفي توقفها وتكشف حجم إيراداتها

15:07 GMT 15.01.2025
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Sputnik . Andrey Stenin
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تابعنا عبر
نفت مؤسسة النفط الليبية توقف إيراداتها، مؤكدة انتظام تحويل إيرادات البلاد النفطية إلى مصرف ليبيا المركزي.
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن المؤسسة بيانا أشارت فيه إلى تحويل 900 مليون دولار للمصرف خلال آخر دفعتين، بواقع 400 مليون دولار في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي و500 مليون دولار في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وطمأنت المؤسسة، في بيانها الليبيين بشأن معدلات إنتاج النفط التي تجاوزت مليوناً و400 ألف برميل يومياً، وهو إنجاز لم يتحقق منذ عام 2013، مؤكدة استمرار العمل في جميع المواقع النفطية وفقاً للخطة الاستراتيجية لزيادة الإنتاج.
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
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وأعربت المؤسسة عن أملها في الحصول على الميزانيات اللازمة للحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية وزيادتها، مع التأكيد على استمرارها في تحويل الإيرادات تباعاً ودون تأخير.
يأتي هذا البيان بعد أن نشرت المؤسسة، أمس الثلاثاء، بيانات بإجمالي الإيرادات المحصلة خلال العام الماضي، والتي بلغت 26 ملياراً و120 مليون دولار، مقارنة بـ 31 ملياراً و132 مليون دولار في عام 2023، مسجلة انخفاضاً قدره خمسة مليارات و12 مليون دولار.
وأرجعت المؤسسة هذا الانخفاض إلى سبعة أسباب، من بينها تحصيل إتاوات عن سنوات سابقة في عام 2023، وتراجع إنتاج النفط نتيجة الإغلاقات، وانخفاض متوسط أسعار خام "برنت"، وزيادة قيمة واردات المحروقات من الخارج.
يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، خالد غلام، إن المؤسسة نجحت في تحقيق الرقم المستهدف لإنتاج النفط الخام لهذا العام 2024.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
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13 يناير, 08:35 GMT
وأوضح غلام في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن الإنتاج خلال 24 ساعة فقط بلغ 1,405,609 براميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 52,633 برميلا، فضلاً عن 210,138 برميلا مكافئا من الغاز، ليكون الإجمالي 1,668,380 برميلا.
وأشار إلى أن هذه الزيادة في الإنتاج جاءت نتيجة عمل دؤوب وتناغم بين كافة المكونات الفنية والإدارية التابعة للشركات النفطية وحقولها، انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية التي وضعتها المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير القطاع.
وتركز هذه الخطة على زيادة الإنتاج وفتح باب العطاء العام أمام كبرى الشركات العالمية للاستكشافات النفطية، بهدف توسيع دائرة الاستثمار داخل ليبيا وزيادة الإيرادات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
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