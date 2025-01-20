https://sarabic.ae/20250120/دولة-عربية-تدخل-مرحلة-جديدة-في-التنقيب-عن-النحاس-بصفقة-استراتيجية-1096975719.html

دولة عربية تدخل مرحلة جديدة في التنقيب عن النحاس بصفقة استراتيجية

دولة عربية تدخل مرحلة جديدة في التنقيب عن النحاس بصفقة استراتيجية

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن قيام دولة عربية بصفقة جديدة تتعلق بعمليات التنقيب عن النحاس، لدعم قطاع التعدين. 20.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-20T14:56+0000

2025-01-20T14:56+0000

2025-01-20T14:56+0000

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النحاس

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وأشار التقرير إلى أن عمليات التنقيب عن النحاس في الأردن انتعشت بصفقة جديدة، من شأنها دعم قطاع التعدين بصفته أحد المصادر الرئيسة في التنمية الاقتصادية في المملكة.ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، تبلغ مساحة التنقيب عن النحاس في الأردن في منطقة غور فيفا جنوب البحر الميت، وفق المذكرة الجديدة، نحو 28.1 کیلومتر مربع، وتمتد لمدة عام.وشدد الخرابشة على أن هذه المرحلة من المذكرة هي تحضيرية للانتقال إلى اتفاقيات تنفيذية تشمل عمليات التعدين واستخلاص المعادن.وتعتبر هذه الاتفاقية جزءًا من مجموعة من مذكرات التفاهم التي وقّعتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع شركات محلية وعالمية لاستثمار خامات النحاس، والذهب، والليثيوم، والفوسفات، والبوتاس، والعناصر الأرضية النادرة، ضمن استراتيجية لتحديث الاقتصاد وتعزيز قطاع التعدين في الأردن.علماء يكتشفون كيفية وصول الذهب إلى سطح الأرضبعد "كنز الكونغو"... أكبر 10 دول منتجة للنحاس في العالم

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اقتصاد, العالم العربي, أخبار الأردن, النحاس, النحاس