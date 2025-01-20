https://sarabic.ae/20250120/دولة-عربية-تدخل-مرحلة-جديدة-في-التنقيب-عن-النحاس-بصفقة-استراتيجية-1096975719.html
دولة عربية تدخل مرحلة جديدة في التنقيب عن النحاس بصفقة استراتيجية
دولة عربية تدخل مرحلة جديدة في التنقيب عن النحاس بصفقة استراتيجية
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن قيام دولة عربية بصفقة جديدة تتعلق بعمليات التنقيب عن النحاس، لدعم قطاع التعدين. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T14:56+0000
2025-01-20T14:56+0000
2025-01-20T14:56+0000
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وأشار التقرير إلى أن عمليات التنقيب عن النحاس في الأردن انتعشت بصفقة جديدة، من شأنها دعم قطاع التعدين بصفته أحد المصادر الرئيسة في التنمية الاقتصادية في المملكة.ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، تبلغ مساحة التنقيب عن النحاس في الأردن في منطقة غور فيفا جنوب البحر الميت، وفق المذكرة الجديدة، نحو 28.1 کیلومتر مربع، وتمتد لمدة عام.وشدد الخرابشة على أن هذه المرحلة من المذكرة هي تحضيرية للانتقال إلى اتفاقيات تنفيذية تشمل عمليات التعدين واستخلاص المعادن.وتعتبر هذه الاتفاقية جزءًا من مجموعة من مذكرات التفاهم التي وقّعتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع شركات محلية وعالمية لاستثمار خامات النحاس، والذهب، والليثيوم، والفوسفات، والبوتاس، والعناصر الأرضية النادرة، ضمن استراتيجية لتحديث الاقتصاد وتعزيز قطاع التعدين في الأردن.علماء يكتشفون كيفية وصول الذهب إلى سطح الأرضبعد "كنز الكونغو"... أكبر 10 دول منتجة للنحاس في العالم
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https://sarabic.ae/20241111/دولة-عربية-تدشن-أكبر-مشروع-لإنتاج-مركزات-النحاس-1094665602.html
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار الأردن, النحاس, النحاس
اقتصاد, العالم العربي, أخبار الأردن, النحاس, النحاس
دولة عربية تدخل مرحلة جديدة في التنقيب عن النحاس بصفقة استراتيجية
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن قيام دولة عربية بصفقة جديدة تتعلق بعمليات التنقيب عن النحاس، لدعم قطاع التعدين.
وأشار التقرير إلى أن عمليات التنقيب عن النحاس في الأردن انتعشت بصفقة جديدة، من شأنها دعم قطاع التعدين بصفته أحد المصادر الرئيسة في التنمية الاقتصادية في المملكة.
ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، تبلغ مساحة التنقيب عن النحاس في الأردن في منطقة غور فيفا جنوب البحر الميت، وفق المذكرة الجديدة، نحو 28.1 کیلومتر مربع، وتمتد لمدة عام.
وذكر التقرير أن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة وقّع، اليوم الاثنين 20 يناير/كانون الثاني 2025، مع رئيس هيئة المديرين في الشركة الوطنية العربية للتعدين والصناعات التحويلية حمدي الطباع، مذكرة تفاهم للتنقيب عن خامات النحاس.
وقال الخرابشة إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز قطاع التعدين في الأردن، وفقًا للرؤية الملكية في التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى استغلال الثروات الطبيعية ورفد الاقتصاد الوطني.
وشدد الخرابشة على أن هذه المرحلة من المذكرة هي تحضيرية للانتقال إلى اتفاقيات تنفيذية تشمل عمليات التعدين واستخلاص المعادن.
11 نوفمبر 2024, 07:47 GMT
وتعتبر هذه الاتفاقية جزءًا من مجموعة من مذكرات التفاهم التي وقّعتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع شركات محلية وعالمية لاستثمار خامات النحاس، والذهب، والليثيوم، والفوسفات، والبوتاس، والعناصر الأرضية النادرة،
ضمن استراتيجية لتحديث الاقتصاد وتعزيز قطاع التعدين في الأردن.