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بوتين: السياسات الغربية غير المسؤولة في أوكرانيا تدفع إلى حافة صراع عالمي... فيديو
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بقيمة خيالية... السعودية تكشف عن كنز من المعادن شمالي البلاد
بقيمة خيالية... السعودية تكشف عن كنز من المعادن شمالي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، جراح بن محمد الجراح، أن منطقة حائل غنية بخامات معدنية نوعية، ومكمنٌ للمعادن النفيسة، التي تشمل... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T11:58+0000
2024-12-06T12:15+0000
السعودية
اقتصاد
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وبيّن الجراح أن القيمة التقديرية للموارد المعدنية في منطقة حائل تبلغ 72.3 مليار ريال (19.3 مليار دولار)، حيث تقدَّر قيمة معدن البوكسايت بـ50.466 مليار ريال (13.5 مليار دولار)، وتقارب قيمة الذهب 14.126 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، فيما تبلغ قيمة الزنك 3.465 مليارات ريال (924 مليون دولار)، وتقدر قيمة معدن النحاس بـ2.872 مليار ريال (766 مليون دولار)، ومعدن الفضة بمليار ريال (266 مليون دولار)، وتبلغ قيمة معدن الرصاص في المنطقة 15 مليون ريال (4 مليون دولار).وأضاف الجراح: "منطقة حائل تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوِّعة، إذ يبلغ عدد المصانع فيها 154 مصنعًا منتجًا وتحت الإنشاء، وتتركَّز 95% من المنشآت الصناعية في مدينة حائل ومحافظتي الشنان والخطة"، لافتًا النظر إلى أن أبرز القطاعات الصناعية في حائل تشمل المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والمواد الكيميائية، والآلات والمعدات.وتزخر منطقة حائل بكنوزٍ معدنية نفيسة، إذ تشكل حصة بارزة من الثروات المعدينة في أرض المملكة، وتسعى لاكتشافها واستغلالها لتكون رافدًا مهمًا في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية، بحسب موقع "العربية".مصر تستعين بسفينة عربية لحل أزمة الكهرباءدولة عربية تطور أحد أكبر مراكز تخزين الكربون في العالم
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السعودية, اقتصاد
السعودية, اقتصاد

بقيمة خيالية... السعودية تكشف عن كنز من المعادن شمالي البلاد

11:58 GMT 06.12.2024 (تم التحديث: 12:15 GMT 06.12.2024)
© Getty Images / Adnan Rahimأكبر مناجم الذهب المكشوفة في المملكة العربية السعودية
أكبر مناجم الذهب المكشوفة في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Getty Images / Adnan Rahim
تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، جراح بن محمد الجراح، أن منطقة حائل غنية بخامات معدنية نوعية، ومكمنٌ للمعادن النفيسة، التي تشمل الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص، إضافة إلى البوكسايت.
وبيّن الجراح أن القيمة التقديرية للموارد المعدنية في منطقة حائل تبلغ 72.3 مليار ريال (19.3 مليار دولار)، حيث تقدَّر قيمة معدن البوكسايت بـ50.466 مليار ريال (13.5 مليار دولار)، وتقارب قيمة الذهب 14.126 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، فيما تبلغ قيمة الزنك 3.465 مليارات ريال (924 مليون دولار)، وتقدر قيمة معدن النحاس بـ2.872 مليار ريال (766 مليون دولار)، ومعدن الفضة بمليار ريال (266 مليون دولار)، وتبلغ قيمة معدن الرصاص في المنطقة 15 مليون ريال (4 مليون دولار).

وتابع الجراج: "منطقة حائل تضم حزامين متمعدنين للذهب والكبريتيد، كما تحوي ثلاثة مواقع لاحتياطي العناصر الأرضية النادرة، والمعادن والخامات الصناعية، إضافة إلى رمل السيليكا والرمل الأبيض"، مشيرًا إلى أن "المنطقة تضم أيضًا 16 مجمعًا تعدينيًا معتمدًا، منها 8 مجمعات للرمل، و4 مجمعات لرمل السيليكا، ومجمعين للجرانيت ومجمعًا للبحص، ومجمعًا للمغنيزايت".

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وأضاف الجراح: "منطقة حائل تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوِّعة، إذ يبلغ عدد المصانع فيها 154 مصنعًا منتجًا وتحت الإنشاء، وتتركَّز 95% من المنشآت الصناعية في مدينة حائل ومحافظتي الشنان والخطة"، لافتًا النظر إلى أن أبرز القطاعات الصناعية في حائل تشمل المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والمواد الكيميائية، والآلات والمعدات.
وتزخر منطقة حائل بكنوزٍ معدنية نفيسة، إذ تشكل حصة بارزة من الثروات المعدينة في أرض المملكة، وتسعى لاكتشافها واستغلالها لتكون رافدًا مهمًا في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية، بحسب موقع "العربية".
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