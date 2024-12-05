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مصر تستعين بسفينة عربية لحل أزمة الكهرباء
مصر تستعين بسفينة عربية لحل أزمة الكهرباء
سبوتنيك عربي
تخطط مصر لاستئجار سفينة تغويز جديدة بعقد لمدة عشر سنوات، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الغاز في البلاد لتوليد الكهرباء والصناعات، مع تراجع الإنتاج... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T13:07+0000
2024-12-05T13:07+0000
اقتصاد
طاقة
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وحسب البيانات التي حصلت عليها منصة "الطاقة" المتخصصة، تعتزم القاهرة استئجار سفينة تخزين الغاز العائمة وإعادة التغويز التابعة لشركة "إنرغوس إسكيمو"، التي تشغلها حاليًا الأردن، على أن تبدأ الخدمة في منتصف عام 2025.بالإضافة إلى ذلك، تملك القاهرة وحدة إعادة التغويز "هوج غاليون" التابعة لشركة "غاليون" النرويجية، والتي تعمل بموجب اتفاقية حتى فبراير 2026،وتعزز هذه الخطوة التعاون بين مصر والأردن، حيث يتعاون البلدان عبر اتفاقية موقعة في استغلال وحدة الغاز العائمة في ميناء العقبة لتغويز الغاز المسال، والتي بدأت من نوفمبر 2023، مع قرب انتهاء عقدها مع الأردن في يونيو/ حزيران 2025.وكانت مصر قد بدأت في أبريل 2024 شراء شحنات غاز مسال من أجل تفادي انقطاع الكهرباء، حيث كانت الشحنات تُنقل إلى محطة التغويز في العقبة قبل نقلها إلى مصر عبر خطوط الأنابيب بحسب منصة الطاقة.وزير الطاقة السعودي: المملكة الدولة الوحيدة في العالم التي تستفيد ماليا من "تحول الطاقة"دولة عربية تستحوذ على أكبر صفقة طاقة في أوروبا
https://sarabic.ae/20241204/دولة-عربية-تطور-أحد-أكبر-مراكز-تخزين-الكربون-في-العالم---1095478577.html
https://sarabic.ae/20241204/مصر-تعتزم-طرح-بعض-الشركات-التابعة-للجيش-في-البورصة-1095487251.html
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اقتصاد, طاقة, مصر, أخبار الأردن
اقتصاد, طاقة, مصر, أخبار الأردن

مصر تستعين بسفينة عربية لحل أزمة الكهرباء

13:07 GMT 05.12.2024
© Getty Images / Terry Vineسفينة أمام منصة حفر النفط في البحر
سفينة أمام منصة حفر النفط في البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© Getty Images / Terry Vine
تابعنا عبر
تخطط مصر لاستئجار سفينة تغويز جديدة بعقد لمدة عشر سنوات، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الغاز في البلاد لتوليد الكهرباء والصناعات، مع تراجع الإنتاج محليًا
وحسب البيانات التي حصلت عليها منصة "الطاقة" المتخصصة، تعتزم القاهرة استئجار سفينة تخزين الغاز العائمة وإعادة التغويز التابعة لشركة "إنرغوس إسكيمو"، التي تشغلها حاليًا الأردن، على أن تبدأ الخدمة في منتصف عام 2025.

من المقرر نقل وحدة التخزين العائمة من ميناء العقبة الأردني إلى العين السخنة على البحر الأحمر، في إطار اتفاقية إيجار مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس"، لمدة 10 سنوات، لتكون وحدة التخزين الثانية.

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أمس, 13:28 GMT
بالإضافة إلى ذلك، تملك القاهرة وحدة إعادة التغويز "هوج غاليون" التابعة لشركة "غاليون" النرويجية، والتي تعمل بموجب اتفاقية حتى فبراير 2026،

وستعمل سفينة "إنرغوس إسكيمو" في استيراد الغاز المسال، لتكون بمثابة محطة ثانية لهذه العمليات في مصر.

وتعزز هذه الخطوة التعاون بين مصر والأردن، حيث يتعاون البلدان عبر اتفاقية موقعة في استغلال وحدة الغاز العائمة في ميناء العقبة لتغويز الغاز المسال، والتي بدأت من نوفمبر 2023، مع قرب انتهاء عقدها مع الأردن في يونيو/ حزيران 2025.
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أمس, 15:57 GMT
وكانت مصر قد بدأت في أبريل 2024 شراء شحنات غاز مسال من أجل تفادي انقطاع الكهرباء، حيث كانت الشحنات تُنقل إلى محطة التغويز في العقبة قبل نقلها إلى مصر عبر خطوط الأنابيب بحسب منصة الطاقة.
وزير الطاقة السعودي: المملكة الدولة الوحيدة في العالم التي تستفيد ماليا من "تحول الطاقة"
دولة عربية تستحوذ على أكبر صفقة طاقة في أوروبا
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