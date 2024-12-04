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مصر تعتزم طرح بعض الشركات التابعة للجيش في البورصة
مصر تعتزم طرح بعض الشركات التابعة للجيش في البورصة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، اعتزام الحكومة المصرية طرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T15:57+0000
2024-12-04T15:57+0000
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ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن مدبولي تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي أوضح خلالها أن الإعلان عن خطة الطروحات سيكون خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم طرح من 3 إلى 4 شركات تابعة للقوات المسلحة بالبورصة.يشار إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد شهور من التكهنات حول حجم وموقف الشركات التابعة للجيش المصري، إلا أن مدبولي لم يوضح تفاصيل أكثر بشأن تلك الشركات تحديدا أو سبب الطرح الحالي لكن تقارير عدة أشارت إلى طلب صندوق النقد الدولي.وفي وقت سابق، ردت الحكومة المصرية على "أنباء متداولة عبر بعض وسائل الإعلام، والمنسوبة إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى"، بشأن طلب قدمته مصر لصندوق النقد الدولي، حيث كانت مصر قد طلبت من الصندوق زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار، بدلا من 1.3 مليار دولار.وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان رسمي، بأن الأنباء "غير صحيحة على الإطلاق، ولا تمتّ للحقيقة والواقع بأى صلة"، موضحا أن ما نُشر فى هذا السياق، "مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين".وشدد المركز على "حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولا بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي".وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، صرح بأن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي ستبدأ خلال الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بعد وصول المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، إلى القاهرة برفقة وفد رفيع، بهدف تقييم المؤشرات الاقتصادية المصرية والاطلاع على الوضع الاقتصادي المحلي في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية.وجاءت زيارة غورغييفا للقاهرة، بعد أن طلب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من حكومته "مراجعة برنامج صندوق النقد، إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".
https://sarabic.ae/20241107/الحكومة-المصرية-تحسم-الجدل-حول-تحريك-أسعار-صرف-الدولار-1094571673.html
https://sarabic.ae/20241103/السيسي-لمديرة-صندوق-النقد-يجب-مراعاة-الأزمات-التي-تعرضت-لها-مصر-1094444785.html
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اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار

مصر تعتزم طرح بعض الشركات التابعة للجيش في البورصة

15:57 GMT 04.12.2024
© AP Photo / Nariman El-Moftyقوات الأمن المصرية - الجيش المصري - القاهرة، مصر
قوات الأمن المصرية - الجيش المصري - القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، اعتزام الحكومة المصرية طرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة.
ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن مدبولي تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي أوضح خلالها أن الإعلان عن خطة الطروحات سيكون خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم طرح من 3 إلى 4 شركات تابعة للقوات المسلحة بالبورصة.
يشار إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد شهور من التكهنات حول حجم وموقف الشركات التابعة للجيش المصري، إلا أن مدبولي لم يوضح تفاصيل أكثر بشأن تلك الشركات تحديدا أو سبب الطرح الحالي لكن تقارير عدة أشارت إلى طلب صندوق النقد الدولي.
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وفي وقت سابق، ردت الحكومة المصرية على "أنباء متداولة عبر بعض وسائل الإعلام، والمنسوبة إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى"، بشأن طلب قدمته مصر لصندوق النقد الدولي، حيث كانت مصر قد طلبت من الصندوق زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار، بدلا من 1.3 مليار دولار.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان رسمي، بأن الأنباء "غير صحيحة على الإطلاق، ولا تمتّ للحقيقة والواقع بأى صلة"، موضحا أن ما نُشر فى هذا السياق، "مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين".
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وشدد المركز على "حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولا بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي".
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، صرح بأن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي ستبدأ خلال الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بعد وصول المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، إلى القاهرة برفقة وفد رفيع، بهدف تقييم المؤشرات الاقتصادية المصرية والاطلاع على الوضع الاقتصادي المحلي في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية.
وجاءت زيارة غورغييفا للقاهرة، بعد أن طلب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من حكومته "مراجعة برنامج صندوق النقد، إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".
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