https://sarabic.ae/20241204/دولة-عربية-تطور-أحد-أكبر-مراكز-تخزين-الكربون-في-العالم---1095478577.html
دولة عربية تطور أحد أكبر مراكز تخزين الكربون في العالم
دولة عربية تطور أحد أكبر مراكز تخزين الكربون في العالم
سبوتنيك عربي
ووقّعت أرامكو، اليوم الأربعاء، اتفاقية مساهمين مع شركتي "لينداي" و"إس إل بي"، لتطوير مركز استخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل، وذلك خلال أعمال منتدى مبادرة... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T13:28+0000
2024-12-04T13:28+0000
2024-12-04T13:28+0000
العالم العربي
السعودية
أرامكو
اقتصاد
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وبموجب شروط اتفاقية المساهمين، ستحصل أرامكو على حصة 60% من أسهم مركز احتجاز الكربون وتخزينه، بينما تمتلك شركتا "لينداي" و"إس إل بي" حصة 20% من الأسهم لكل منهما.ومن المقرر إكمال الأعمال الإنشائية بحلول نهاية عام 2027، في حين يُتوقع أن تعمل المراحل اللاحقة على توسيع قدرته بشكل أكبر، بحسب موقع "الطاقة" الإخباري.ويشار إلى أن المملكة تخطط ليصبح مركز استخلاص الكربون وتخزينه في السعودية، أحد أكبر مراكز استخلاص الكربون وتخزينه على مستوى العالم وذلك ضمن خطة المملكة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.
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https://sarabic.ae/20240609/أرامكو-تعلن-استحواذ-المستثمرين-الدوليين-على-الجزء-الأكبر-من-الأسهم-المباعة-في-أحدث-طرح-لها-1089660881.html
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العالم العربي, السعودية, أرامكو, اقتصاد
العالم العربي, السعودية, أرامكو, اقتصاد
دولة عربية تطور أحد أكبر مراكز تخزين الكربون في العالم
ووقّعت أرامكو، اليوم الأربعاء، اتفاقية مساهمين مع شركتي "لينداي" و"إس إل بي"، لتطوير مركز استخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل، وذلك خلال أعمال منتدى مبادرة السعودية الخضراء في الرياض.
وبموجب شروط اتفاقية المساهمين، ستحصل أرامكو
على حصة 60% من أسهم مركز احتجاز الكربون وتخزينه، بينما تمتلك شركتا "لينداي" و"إس إل بي" حصة 20% من الأسهم لكل منهما.
ومن المتوقع أن تعمل المرحلة الأولى من مركز استخلاص الكربون وتخزينه في السعودية، على استخلاص وتخزين ما يصل إلى 9 ملايين طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا الكربون من 3 معامل غاز تابعة لأرامكو ومصادر صناعية أخرى.
وسيُنقَل ثاني أكسيد الكربون المستخلص عبر شبكة خطوط الأنابيب وتخزينه تحت الأرض في حوض طبقة مياه جوفية مالحة، مما يتيح الاستفادة من الإمكانات الجيولوجية الكبيرة للمملكة لتخزين ثاني أكسيد الكربون.
ومن المقرر إكمال الأعمال الإنشائية بحلول نهاية عام 2027، في حين يُتوقع أن تعمل المراحل اللاحقة على توسيع قدرته بشكل أكبر، بحسب موقع "الطاقة
" الإخباري.
ويشار إلى أن المملكة تخطط
ليصبح مركز استخلاص الكربون وتخزينه في السعودية، أحد أكبر مراكز استخلاص الكربون وتخزينه على مستوى العالم وذلك ضمن خطة المملكة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.