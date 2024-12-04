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بوتين يلقي كلمة خلال منتدى "روسيا تنادي"... فيديو
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دولة عربية تطور أحد أكبر مراكز تخزين الكربون في العالم
دولة عربية تطور أحد أكبر مراكز تخزين الكربون في العالم
سبوتنيك عربي
ووقّعت أرامكو، اليوم الأربعاء، اتفاقية مساهمين مع شركتي "لينداي" و"إس إل بي"، لتطوير مركز استخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل، وذلك خلال أعمال منتدى مبادرة... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T13:28+0000
2024-12-04T13:28+0000
العالم العربي
السعودية
أرامكو
اقتصاد
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وبموجب شروط اتفاقية المساهمين، ستحصل أرامكو على حصة 60% من أسهم مركز احتجاز الكربون وتخزينه، بينما تمتلك شركتا "لينداي" و"إس إل بي" حصة 20% من الأسهم لكل منهما.ومن المقرر إكمال الأعمال الإنشائية بحلول نهاية عام 2027، في حين يُتوقع أن تعمل المراحل اللاحقة على توسيع قدرته بشكل أكبر، بحسب موقع "الطاقة" الإخباري.ويشار إلى أن المملكة تخطط ليصبح مركز استخلاص الكربون وتخزينه في السعودية، أحد أكبر مراكز استخلاص الكربون وتخزينه على مستوى العالم وذلك ضمن خطة المملكة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.
https://sarabic.ae/20231107/أرامكو-تعلن-انخفاض-أرباحها-بنسبة-23-بالمئة-في-الربع-الثالث-من-2023-1082894411.html
https://sarabic.ae/20240609/أرامكو-تعلن-استحواذ-المستثمرين-الدوليين-على-الجزء-الأكبر-من-الأسهم-المباعة-في-أحدث-طرح-لها-1089660881.html
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العالم العربي, السعودية, أرامكو, اقتصاد
العالم العربي, السعودية, أرامكو, اقتصاد

دولة عربية تطور أحد أكبر مراكز تخزين الكربون في العالم

13:28 GMT 04.12.2024
© Getty Images / baranozdemirآلة ضخمة لجرف الحجارة في منجم فحم
آلة ضخمة لجرف الحجارة في منجم فحم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© Getty Images / baranozdemir
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ووقّعت أرامكو، اليوم الأربعاء، اتفاقية مساهمين مع شركتي "لينداي" و"إس إل بي"، لتطوير مركز استخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل، وذلك خلال أعمال منتدى مبادرة السعودية الخضراء في الرياض.
وبموجب شروط اتفاقية المساهمين، ستحصل أرامكو على حصة 60% من أسهم مركز احتجاز الكربون وتخزينه، بينما تمتلك شركتا "لينداي" و"إس إل بي" حصة 20% من الأسهم لكل منهما.

ومن المتوقع أن تعمل المرحلة الأولى من مركز استخلاص الكربون وتخزينه في السعودية، على استخلاص وتخزين ما يصل إلى 9 ملايين طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا الكربون من 3 معامل غاز تابعة لأرامكو ومصادر صناعية أخرى.

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وسيُنقَل ثاني أكسيد الكربون المستخلص عبر شبكة خطوط الأنابيب وتخزينه تحت الأرض في حوض طبقة مياه جوفية مالحة، مما يتيح الاستفادة من الإمكانات الجيولوجية الكبيرة للمملكة لتخزين ثاني أكسيد الكربون.

ومن المقرر إكمال الأعمال الإنشائية بحلول نهاية عام 2027، في حين يُتوقع أن تعمل المراحل اللاحقة على توسيع قدرته بشكل أكبر، بحسب موقع "الطاقة" الإخباري.
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9 يونيو, 08:26 GMT
ويشار إلى أن المملكة تخطط ليصبح مركز استخلاص الكربون وتخزينه في السعودية، أحد أكبر مراكز استخلاص الكربون وتخزينه على مستوى العالم وذلك ضمن خطة المملكة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.
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