https://sarabic.ae/20241204/دولة-عربية-تطور-أحد-أكبر-مراكز-تخزين-الكربون-في-العالم---1095478577.html

دولة عربية تطور أحد أكبر مراكز تخزين الكربون في العالم

دولة عربية تطور أحد أكبر مراكز تخزين الكربون في العالم

سبوتنيك عربي

ووقّعت أرامكو، اليوم الأربعاء، اتفاقية مساهمين مع شركتي "لينداي" و"إس إل بي"، لتطوير مركز استخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل، وذلك خلال أعمال منتدى مبادرة... 04.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-04T13:28+0000

2024-12-04T13:28+0000

2024-12-04T13:28+0000

العالم العربي

السعودية

أرامكو

اقتصاد

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وبموجب شروط اتفاقية المساهمين، ستحصل أرامكو على حصة 60% من أسهم مركز احتجاز الكربون وتخزينه، بينما تمتلك شركتا "لينداي" و"إس إل بي" حصة 20% من الأسهم لكل منهما.ومن المقرر إكمال الأعمال الإنشائية بحلول نهاية عام 2027، في حين يُتوقع أن تعمل المراحل اللاحقة على توسيع قدرته بشكل أكبر، بحسب موقع "الطاقة" الإخباري.ويشار إلى أن المملكة تخطط ليصبح مركز استخلاص الكربون وتخزينه في السعودية، أحد أكبر مراكز استخلاص الكربون وتخزينه على مستوى العالم وذلك ضمن خطة المملكة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.

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