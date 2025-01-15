https://sarabic.ae/20250115/دولة-عربية-تعلن-عن-اكتشافات-هامة-من-الذهب-والنحاس-في-3-مواقع-1096807248.html
دولة عربية تعلن عن اكتشافات هامة من الذهب والنحاس في 3 مواقع
دولة عربية تعلن عن اكتشافات هامة من الذهب والنحاس في 3 مواقع
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة عربية، اليوم الأربعاء، عن اكتشافات هامة من الذهب والنحاس في 3 مواقع بما يعزز خطّتها الرامية إلى التوسع في عمليات التنقيب عن المعادن لدعم خطط التنوع... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T12:00+0000
2025-01-15T12:00+0000
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وأكدت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في بيان لها، اكتشاف تقاطعات متعددة للذهب والنحاس بدرجات قابلة للاستخراج في مناطق الاستكشاف المشمولة في تراخيص الاستكشاف بمنطقة شيبان. وذكرت الشركة أن مشروع الاستكشاف لا يزال في مراحله المبكرة، وما تزال شركة "معادن" بصدد تطوير وتعميق فهمها للمنطقة التي تجري فيها أنشطة التعدين، إذ لا تمتلك الشركة المعلومات الكافية لتقدير حجم ونوعية التمعدن أو الموارد المعدنية بعد.وفي السياق ذاته، أعلنت الشركة أيضًا اكتشاف نتائج جديدة لبرامج الحفر في منجم منصورة ومسرة، أظهرت وجودًا قويًا لمعدن الذهب تحت منطقة الحفر الحالية، وامتداد عالي الجودة في العمق، ما يُسلّط الضوء على الفرص المستقبلية للتعدين في المنجم.ولفتت الشركة إلى أن مشروع الاستكشاف لا يزال في مراحله المبكرة، ولا تزال الشركة في صدد تطوير وتعميق فهمها للمنطقة التي تجري فيها أنشطة التعدين، إذ لا تمتلك بعد المعلومات الكافية لتقدير حجم ونوعية التمعدن أو الموارد المعدنية، ولذلك يجري العمل حالياً على تقييم وتفسير البيانات المتوفرة حتى الآن للاسترشاد بها في أنشطة الحفر التي ستنفذ في عام 2025.منشأة نفطية في دولة عربية تحقق إنجازا عالميا"الكعكة الصفراء"... دولة عربية تكشف عن خطط لتخصيب اليورانيوم وتصديره
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اقتصاد, السعودية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
اقتصاد, السعودية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
دولة عربية تعلن عن اكتشافات هامة من الذهب والنحاس في 3 مواقع
أعلنت دولة عربية، اليوم الأربعاء، عن اكتشافات هامة من الذهب والنحاس في 3 مواقع بما يعزز خطّتها الرامية إلى التوسع في عمليات التنقيب عن المعادن لدعم خطط التنوع الاقتصادي.
وأكدت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في بيان لها، اكتشاف تقاطعات متعددة للذهب والنحاس بدرجات قابلة للاستخراج في مناطق الاستكشاف المشمولة في تراخيص الاستكشاف بمنطقة شيبان.
وأوضحت الشركة أن النتائج التحليلية الصادرة تشير حتى الآن إلى تقاطعات واسعة النطاق لترسبات الذهب في وادي الجو وترسبات الذهب، والنحاس في جبل شيبان على أعماق قريبة تتراوح بين 20 مترًا و200 متر في الموقعَين، مع امتداد التمعدن إلى أعماق أكبر وفي جميع الاتجاهات.
وذكرت الشركة أن مشروع الاستكشاف لا يزال في مراحله المبكرة، وما تزال شركة "معادن" بصدد تطوير وتعميق فهمها للمنطقة التي تجري فيها أنشطة التعدين، إذ لا تمتلك الشركة المعلومات الكافية لتقدير حجم ونوعية التمعدن أو الموارد المعدنية بعد.
وفي السياق ذاته، أعلنت الشركة أيضًا اكتشاف نتائج جديدة لبرامج الحفر في منجم منصورة ومسرة، أظهرت وجودًا قويًا لمعدن الذهب تحت منطقة الحفر الحالية، وامتداد عالي الجودة في العمق، ما يُسلّط الضوء على الفرص المستقبلية للتعدين في المنجم.
وبيّنت أن النتائج الأخيرة تقاطعات مهمة لتكوينات معدنية عالية الجودة خارج النطاقات المعدنية التي تم نمذجتها سابقاً، وذلك على أعماق تصل إلى 220 متراً أسفل أعمق نقطة في منجم الحفر المفتوح الحالي، بحسب موقع "الطاقة".
ولفتت الشركة إلى أن مشروع الاستكشاف لا يزال في مراحله المبكرة، ولا تزال الشركة في صدد تطوير وتعميق فهمها للمنطقة التي تجري فيها أنشطة التعدين، إذ لا تمتلك بعد المعلومات الكافية لتقدير حجم ونوعية التمعدن أو الموارد المعدنية، ولذلك يجري العمل حالياً على تقييم وتفسير البيانات المتوفرة حتى الآن للاسترشاد بها في أنشطة الحفر التي ستنفذ في عام 2025.