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لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
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57 د
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لقاء سبوتنيك
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مرايا العلوم
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عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
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عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
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https://sarabic.ae/20250114/منشأة-نفطية-في-دولة-عربية-تحقق-إنجازا-عالميا-1096789999.html
منشأة نفطية في دولة عربية تحقق إنجازا عالميا
منشأة نفطية في دولة عربية تحقق إنجازا عالميا
سبوتنيك عربي
في خطوة تكشف عن أحدث التطورات التقنية والبيئية التي تطبّقها صناعة النفط حول العالم، سجلت منشأة نفطية في دولة عربية إنجازا عالميا جديدا. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T16:10+0000
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وأفادت منصة "الطاقة"، اليوم الثلاثاء، بأن مجمع إنتاج النفط في شمال الغوار التابع لشركة أرامكو السعودية هو خامس منشأة للشركة تدخل قائمة شبكة المنارات الصناعية المعترف بها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.وأوضحت أن هذا الاعتراف الدولي بمجمع إنتاج شمال الغوار (منشأة نفطية في السعودية) يأتي لاعتماده بصورة شاملة على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتقدمة التي تدعم أداءه التشغيلي والبيئي.ويعتمد مجمع إنتاج النفط في شمال الغوار على الاستثمار في البنية التحتية الصناعية للشبكة التقنيّة "واي فاي" في كل مرافقها، بعدما تمكنت هذه البنية من تطبيق حلول الثورة الصناعية الرابعة مثل استعمال العمليات اللاسلكية وأجهزة الاستشعار التشخيصية لاتخاذ قرارات استباقية قائمة على بيانات.وأكدت المنصة أن الاعتراف الدولي يأتي بعد إدراج 4 مرافق أخرى تابعة للشركة السعودية في شبكة المنارات العالمية، وهي: معمل الغاز في العثمانية، ومجمع خريص النفطي، ومعامل بقيق، ومصفاة ينبع.فيما يشار إلى أن "مرافق التصنيع تُدْرَج في الشبكة العالمية المرموقة بالنظر للمنشآت التي تُثبت تبنّيها الناجح لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على نطاق واسع".وكان مجمع إنتاج النفط في شمال الغوار السعودية قد فاز في العام 2021 بجائزة "الملك خالد للاستدامة"، وهي الجائزة السعودية التي تُمنح للمنشآت الوطنية التي تميّزت بتطبيقها المبتكر للاستدامة وكل أعمالها على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المملكة.
https://sarabic.ae/20240929/السعودية-تعلن-تشغيل-أول-مشروع-لتخزين-الغاز-بتقنية-الحقن-المعالج-1093240204.html
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اقتصاد, منوعات, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم
اقتصاد, منوعات, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم

منشأة نفطية في دولة عربية تحقق إنجازا عالميا

16:10 GMT 14.01.2025
© AP Photo / Fernando Llanoحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Fernando Llano
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في خطوة تكشف عن أحدث التطورات التقنية والبيئية التي تطبّقها صناعة النفط حول العالم، سجلت منشأة نفطية في دولة عربية إنجازا عالميا جديدا.
وأفادت منصة "الطاقة"، اليوم الثلاثاء، بأن مجمع إنتاج النفط في شمال الغوار التابع لشركة أرامكو السعودية هو خامس منشأة للشركة تدخل قائمة شبكة المنارات الصناعية المعترف بها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.
مهندس من شركة أرامكو السعودية يشير إلى أنبوب يحتوي على ثاني أكسيد الكربون في معمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي بالمملكة. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
السعودية تعلن تشغيل أول مشروع لتخزين الغاز بتقنية الحقن المعالج
29 سبتمبر 2024, 13:48 GMT
وأوضحت أن هذا الاعتراف الدولي بمجمع إنتاج شمال الغوار (منشأة نفطية في السعودية) يأتي لاعتماده بصورة شاملة على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتقدمة التي تدعم أداءه التشغيلي والبيئي.
ويعتمد مجمع إنتاج النفط في شمال الغوار على الاستثمار في البنية التحتية الصناعية للشبكة التقنيّة "واي فاي" في كل مرافقها، بعدما تمكنت هذه البنية من تطبيق حلول الثورة الصناعية الرابعة مثل استعمال العمليات اللاسلكية وأجهزة الاستشعار التشخيصية لاتخاذ قرارات استباقية قائمة على بيانات.
وأكدت المنصة أن الاعتراف الدولي يأتي بعد إدراج 4 مرافق أخرى تابعة للشركة السعودية في شبكة المنارات العالمية، وهي: معمل الغاز في العثمانية، ومجمع خريص النفطي، ومعامل بقيق، ومصفاة ينبع.
فيما يشار إلى أن "مرافق التصنيع تُدْرَج في الشبكة العالمية المرموقة بالنظر للمنشآت التي تُثبت تبنّيها الناجح لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على نطاق واسع".
وكان مجمع إنتاج النفط في شمال الغوار السعودية قد فاز في العام 2021 بجائزة "الملك خالد للاستدامة"، وهي الجائزة السعودية التي تُمنح للمنشآت الوطنية التي تميّزت بتطبيقها المبتكر للاستدامة وكل أعمالها على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المملكة.
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