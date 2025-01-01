https://sarabic.ae/20250101/علماء-يكتشفون-كيفية-وصول-الذهب-إلى-سطح-الأرض-1096378852.html

علماء يكتشفون كيفية وصول الذهب إلى سطح الأرض

علماء يكتشفون كيفية وصول الذهب إلى سطح الأرض

سبوتنيك عربي

كشف نموذج "ترموديناميكي" رائد كيف ينتقل الذهب من أعماق الأرض إلى سطحها من خلال النشاط البركاني، ما يحل لغزًا طويل الأمد حول تكوين رواسب الذهب الرئيسية حول حلقة... 01.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-01T08:30+0000

2025-01-01T08:30+0000

2025-01-01T08:30+0000

مجتمع

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وتمكن فريق بحثي دولي من تحديد مركب جديد بالغ الأهمية من الذهب والكبريت، والذي يساعد في تفسير كيفية تركيز الذهب في الرواسب الغنية حول المناطق النشطة بركانيا.وقال آدم سيمون، أستاذ علوم الأرض والبيئة في جامعة ميشيغان، والمؤلف المشارك في الدراسة: "هذا النموذج الديناميكي الحراري، الذي نشرناه الآن، هو الأول الذي يكشف عن وجود مركب الذهب - ثلاثي الكبريت، الذي لم نكن نعرف سابقًا أنه موجود في هذه الظروف".وتابع: "هذا يقدم التفسير الأكثر ترجيحًا للتركيزات العالية جدًا من الذهب في بعض الأنظمة المعدنية في بيئات منطقة الاندساس".وتحدث هذه العملية على أعماق تتراوح بين 30 و50 ميلاً تحت البراكين النشطة، حيث تسمح الضغوط ودرجات الحرارة المحددة للذهب بالارتباط بالكبريت الثلاثي لتشكيل مركب شديد الحركة.و أوضح سيمون: "في جميع القارات المحيطة بالمحيط الهادئ، من نيوزيلندا إلى إندونيسيا والفلبين واليابان وروسيا وألاسكا وغرب الولايات المتحدة وكندا، وصولاً إلى تشيلي، لدينا الكثير من البراكين النشطة. تتشكل كل هذه البراكين النشطة فوق أو في بيئة منطقة الاندساس. ذات أنواع العمليات التي تؤدي إلى الانفجارات البركانية هي العمليات التي تشكل رواسب الذهب".ولتطوير نموذجهم، جمع الباحثون بين التجارب المعملية في ظل ظروف الضغط ودرجة الحرارة الخاضعة للرقابة والتنبؤات النظرية. ويوفر الإطار الديناميكي الحراري الناتج رؤى واقعية من شأنها أن تعمل على تحسين جهود التنقيب عن الذهب.اكتشاف ثروة ضخمة من النحاس الثمين في دولة عربيةاكتشاف أقدم نهر جليدي متخف في أفريقيا

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