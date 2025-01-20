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دولة عربية تعلن اكتشاف أكبر خزين نفطي في حقل شرقي البلاد
دولة عربية تعلن اكتشاف أكبر خزين نفطي في حقل شرقي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة عربية، اليوم الاثنين، عن اكتشاف أكبر خزين نفطي في حقل بشرق البلاد. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T19:17+0000
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وتوقعت شركة نفط الوسط، التابعة لوزارة النفط العراقية، أن يضيف الاكتشاف أكثر من ملياري برميل إلى احتياطيات العراق النفطية.وأوضح المدير العام للشركة، محمد ياسين حسن، أنه "تعزيزا للقدرات الإنتاجية للقطاع النفطي، تم اكتشاف أكبر مخزون نفطي في حقل شرق بغداد".وتابع أن "عمليات اختبار البئر الاستكشافية الرئيسية في حقل شرق بغداد حققت نجاحا كبيرا، إذ تم الحصول على تدفق نفطي عالي الإنتاجية من النفط المتوسط والخفيف"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشار إلى أن "الاختبارات الأولية للبئر أظهرت معدل إنتاج يومي يصل إلى 5 آلاف برميل من النفط الخام".كما أكد المدير العام لشركة نفط الوسط، محمد ياسين حسن، أن "هذا الاكتشاف يكتسب أهمية استراتيجية، كونه يضاف إلى رصيد العراق النفطي، فضلا عن أنه يعزز القدرات الإنتاجية للعراق، أحد الأعضاء المؤسسين والمؤثرين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، مما يدعم دوره المحوري في سوق الطاقة العالمية".
https://sarabic.ae/20250118/من-دولة-عربية-و3-بلدان-أفريقية-الهند-تشتري-7-ملايين-برميل-نفط-1096904760.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, الأخبار, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, الأخبار, العالم العربي

دولة عربية تعلن اكتشاف أكبر خزين نفطي في حقل شرقي البلاد

19:17 GMT 20.01.2025
© Sputnik . Iliya Pitalevوحدة ضخ النفط
وحدة ضخ النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© Sputnik . Iliya Pitalev
تابعنا عبر
أعلنت دولة عربية، اليوم الاثنين، عن اكتشاف أكبر خزين نفطي في حقل بشرق البلاد.
وتوقعت شركة نفط الوسط، التابعة لوزارة النفط العراقية، أن يضيف الاكتشاف أكثر من ملياري برميل إلى احتياطيات العراق النفطية.
وأوضح المدير العام للشركة، محمد ياسين حسن، أنه "تعزيزا للقدرات الإنتاجية للقطاع النفطي، تم اكتشاف أكبر مخزون نفطي في حقل شرق بغداد".
وتابع أن "عمليات اختبار البئر الاستكشافية الرئيسية في حقل شرق بغداد حققت نجاحا كبيرا، إذ تم الحصول على تدفق نفطي عالي الإنتاجية من النفط المتوسط والخفيف"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
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وتوقع حسن أن "يضيف أكبر خزين نفطي أكثر من ملياري برميل إلى احتياطيات العراق النفطية، مما يجعله أكبر اكتشاف للنفط في وسط العراق".
وأشار إلى أن "الاختبارات الأولية للبئر أظهرت معدل إنتاج يومي يصل إلى 5 آلاف برميل من النفط الخام".
كما أكد المدير العام لشركة نفط الوسط، محمد ياسين حسن، أن "هذا الاكتشاف يكتسب أهمية استراتيجية، كونه يضاف إلى رصيد العراق النفطي، فضلا عن أنه يعزز القدرات الإنتاجية للعراق، أحد الأعضاء المؤسسين والمؤثرين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، مما يدعم دوره المحوري في سوق الطاقة العالمية".
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