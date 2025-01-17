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https://sarabic.ae/20250117/حقل-نفط-عربي-يقترب-من-إنتاج-750-ألف-برميل-يوميا-1096857175.html
حقل نفط عربي يقترب من إنتاج 750 ألف برميل يوميا
حقل نفط عربي يقترب من إنتاج 750 ألف برميل يوميا
سبوتنيك عربي
يقترب حقل نفط عربي من تحقيق إنجاز جديد بزيادة إنتاجه بنحو 200 ألف برميل، بحلول نهاية العام الجاري 2025. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T07:40+0000
2025-01-17T07:40+0000
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وذكرت منصة الطاقة، مساء أمس الخميس، أن المدير العام لشركة نفط البصرة الحكومية بالعراق، باسم عبد الكريم، أكد أن حقل "غرب القرنة-1" يقترب من إنتاج 750 ألف برميل يوميا.وينتج الحقل العراقي في الآونة الحالية ما يصل إلى 550 ألف برميل يوميا، كما أن شركة بتروتشاينا الصينية تطور الحقل بعد خروج شركة الطاقة الأمريكية "إكسون موبيل"، مطلع العام الماضي 2024.وأوضح باسم عبد الكريم أن إنتاج حقل غرب القرنة-1 سيصل إلى 750 ألف برميل يوميا، بحلول نهاية العام الجاري، متوقعا زيادة سقف الإنتاج مقارنة بالمستويات المقررة سابقا ببلوغه 600 ألف برميل يوميًا.وأوضح المسؤول العراقي "أن الحقل الواقع في جنوب العراق، والمصنّف أحد أكبر حقول النفط العالمية - يخضع لإدارة شركة بتروتشاينا الصينية، إذ تملك الشركة أكبر حصص التطوير بصفتها مقاولًا رئيسًا بعد تخارج الشركة الأمريكية".ويشار إلى أن شركة نفط البصرة قد استحوذت على 22.7% من حصة "إكسون" في حقل "غرب القرنة-1" بموجب اتفاقية بيع واستحواذ وُقّعت عام 2023، إلا أن شركة بيرتامينا الإندونيسية اشترت من الشركة الأمركية حصة أخرى قدرها 10%، لترتفع حصتها الإجمالية إلى 20% من الحقل.وتم تقدير احتياطيات الحقل القابلة للاسترداد بما يتجاوز 20 مليار برميل، إلا أن العراق يتطلع إلى الاستفادة من "اتفاقية بيع وتسوية" الموقعة مع إكسون موبيل الأمريكية في تعزيز القدرة على استخراج هذه الموارد وزيادة الإنتاج.وهناك مساع كبيرة لتطوير حقل نفطي عراقي عبر توقيع اتفاق مع شركات خدمات أمريكية، بجانب طموحات زيادة إنتاج حقل غرب القرنة-1، حيث توشك الشركة العراقية على توقيع اتفاق مع شركة "هاليبرتون" لخدمات حقول النفط، بشأن تطوير حقل بن عمر النفطي.
https://sarabic.ae/20230918/العراق-يعلن-استكمال-حفر-بئر-نفطية-جديدة-في-حقل-الزبير-1081148919.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, سوق النفط, أسعار النفط اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, سوق النفط, أسعار النفط اليوم

حقل نفط عربي يقترب من إنتاج 750 ألف برميل يوميا

07:40 GMT 17.01.2025
© Sputnik . bassem haddad سوريا - النفط السوري - حقل نفط مشتعل جراء الأعمال الإرهابية
سوريا - النفط السوري - حقل نفط مشتعل جراء الأعمال الإرهابية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© Sputnik . bassem haddad
تابعنا عبر
يقترب حقل نفط عربي من تحقيق إنجاز جديد بزيادة إنتاجه بنحو 200 ألف برميل، بحلول نهاية العام الجاري 2025.
وذكرت منصة الطاقة، مساء أمس الخميس، أن المدير العام لشركة نفط البصرة الحكومية بالعراق، باسم عبد الكريم، أكد أن حقل "غرب القرنة-1" يقترب من إنتاج 750 ألف برميل يوميا.
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18 سبتمبر 2023, 09:01 GMT
وينتج الحقل العراقي في الآونة الحالية ما يصل إلى 550 ألف برميل يوميا، كما أن شركة بتروتشاينا الصينية تطور الحقل بعد خروج شركة الطاقة الأمريكية "إكسون موبيل"، مطلع العام الماضي 2024.
وأوضح باسم عبد الكريم أن إنتاج حقل غرب القرنة-1 سيصل إلى 750 ألف برميل يوميا، بحلول نهاية العام الجاري، متوقعا زيادة سقف الإنتاج مقارنة بالمستويات المقررة سابقا ببلوغه 600 ألف برميل يوميًا.
وأوضح المسؤول العراقي "أن الحقل الواقع في جنوب العراق، والمصنّف أحد أكبر حقول النفط العالمية - يخضع لإدارة شركة بتروتشاينا الصينية، إذ تملك الشركة أكبر حصص التطوير بصفتها مقاولًا رئيسًا بعد تخارج الشركة الأمريكية".
ويشار إلى أن شركة نفط البصرة قد استحوذت على 22.7% من حصة "إكسون" في حقل "غرب القرنة-1" بموجب اتفاقية بيع واستحواذ وُقّعت عام 2023، إلا أن شركة بيرتامينا الإندونيسية اشترت من الشركة الأمركية حصة أخرى قدرها 10%، لترتفع حصتها الإجمالية إلى 20% من الحقل.
وتم تقدير احتياطيات الحقل القابلة للاسترداد بما يتجاوز 20 مليار برميل، إلا أن العراق يتطلع إلى الاستفادة من "اتفاقية بيع وتسوية" الموقعة مع إكسون موبيل الأمريكية في تعزيز القدرة على استخراج هذه الموارد وزيادة الإنتاج.
وهناك مساع كبيرة لتطوير حقل نفطي عراقي عبر توقيع اتفاق مع شركات خدمات أمريكية، بجانب طموحات زيادة إنتاج حقل غرب القرنة-1، حيث توشك الشركة العراقية على توقيع اتفاق مع شركة "هاليبرتون" لخدمات حقول النفط، بشأن تطوير حقل بن عمر النفطي.
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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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