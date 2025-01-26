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https://sarabic.ae/20250126/صادرات-دولة-عربية-من-النفط-ترتفع-10-في-2024-1097183393.html
صادرات دولة عربية من النفط ترتفع 10% في 2024
صادرات دولة عربية من النفط ترتفع 10% في 2024
سبوتنيك عربي
ارتفع متوسط صادرات سلطنة عمان من النفط في العام 2024 بمقدار 130 ألف برميل يوميا، وبنسبة 10.4%، على أساس سنوي، مع حصول الصين على أكثر من نصف الشحنات. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T17:36+0000
2025-01-26T17:36+0000
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وأوضحت منصة "الطاقة"، مساء اليوم الأحد، أن متوسط صادرات سلطنة عمان من الخام ومنتجاته المنقولة بحرا ارتفع إلى 1.38 مليون برميل يوميا خلال العام 2024، مقابل 1.25 مليون برميل يوميا عام 2023.وأكدت أن "انتعاش صادرات النفط العماني يأتي بالتزامن مع بدء التشغيل التجاري لمصفاة "الدقم" مطلع العام الماضي، بطاقة إنتاجية 230 ألف برميل يوميا، وهي أحد أكبر مشروعات تكرير النفط بمنطقة الشرق الأوسط، وأكبر مشروع استثماري بين عمان والكويت".وزادت الطاقة التكريرية في السلطنة إلى 500 ألف برميل يوميًا خلال 2024، مع تشغيل المصفاة التي تُعالج النفط الكويتي والعماني، وهو ما يفسر ارتفاع الصادرات (الخام والمشتقات) عن متوسط إنتاج عمان من النفط.وبلغت الصادرات نحو 766 ألف برميل يوميا خلال العام الماضي، مقابل 819 ألفا فقط في العام السابق له، مع التزامها بتخفيضات طوعية ضمن "أوبك+".ويشار إلى أنه "منذ بداية عام 2024 تطبّق عمان خفضا طوعيا بمقدار 42 ألف برميل يوميا إلى جانب 7 دول من أوبك+ بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميًا، وتَقرَّر تمديدها حتى نهاية مارس/آذار 2025، على أن يُعاد ضخ الكمية تدريجيا".ويشار إلى أن المربع 61 في سلطنة عمان يعد أحد أكبر مكامن الغاز المحكم في منطقة الشرق الأوسط، وبإمكانه توفير قرابة 35% من إجمالي الطلب المحلي على الغاز في البلد الخليجي.وبدأ الإنتاج من مرحلة التطوير الأولى في مربع 61 في حقل خزان في عام 2017، في وقت بدأ تدفّق الإنتاج من المرحلة الثانية والممثلة في حقل غزير في عام 2020.وتبلغ السعة الإنتاجية لحقلي خزان وغزير مجتمعة نحو 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز، وما يزيد عن 60 ألف قدم مكعبة من المكثفات المصاحبة، فيما يُوزع الغاز من مربع 61 للاستهلاك المحلي عبر شبكة الغاز الوطنية في سلطنة عمان، مع تعزيز توافر إمدادات المواد الخام لشركة عمان للغاز الطبيعي المسال.
https://sarabic.ae/20230404/تفاصيل-وأرقام-ما-الذي-يحققه-خط-الغاز-بين-إيران-وسلطنة-عمان-1075518895.html
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سلطنة عمان, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, اقتصاد
سلطنة عمان, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, اقتصاد

صادرات دولة عربية من النفط ترتفع 10% في 2024

17:36 GMT 26.01.2025
© Sputnik . bassem haddad سوريا - النفط السوري - حقل نفط مشتعل جراء الأعمال الإرهابية
سوريا - النفط السوري - حقل نفط مشتعل جراء الأعمال الإرهابية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© Sputnik . bassem haddad
تابعنا عبر
ارتفع متوسط صادرات سلطنة عمان من النفط في العام 2024 بمقدار 130 ألف برميل يوميا، وبنسبة 10.4%، على أساس سنوي، مع حصول الصين على أكثر من نصف الشحنات.
وأوضحت منصة "الطاقة"، مساء اليوم الأحد، أن متوسط صادرات سلطنة عمان من الخام ومنتجاته المنقولة بحرا ارتفع إلى 1.38 مليون برميل يوميا خلال العام 2024، مقابل 1.25 مليون برميل يوميا عام 2023.
انفجار في خط أنابيب غاز بالقرب من باسفاليس، على بعد 175 كيلومترا شمال فيلنيوس في شمال ليتوانيا، 13 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
تفاصيل وأرقام.. ما الذي يحققه "خط الغاز" بين إيران وسلطنة عمان
4 أبريل 2023, 15:45 GMT
وأكدت أن "انتعاش صادرات النفط العماني يأتي بالتزامن مع بدء التشغيل التجاري لمصفاة "الدقم" مطلع العام الماضي، بطاقة إنتاجية 230 ألف برميل يوميا، وهي أحد أكبر مشروعات تكرير النفط بمنطقة الشرق الأوسط، وأكبر مشروع استثماري بين عمان والكويت".
وزادت الطاقة التكريرية في السلطنة إلى 500 ألف برميل يوميًا خلال 2024، مع تشغيل المصفاة التي تُعالج النفط الكويتي والعماني، وهو ما يفسر ارتفاع الصادرات (الخام والمشتقات) عن متوسط إنتاج عمان من النفط.
وبلغت الصادرات نحو 766 ألف برميل يوميا خلال العام الماضي، مقابل 819 ألفا فقط في العام السابق له، مع التزامها بتخفيضات طوعية ضمن "أوبك+".
ويشار إلى أنه "منذ بداية عام 2024 تطبّق عمان خفضا طوعيا بمقدار 42 ألف برميل يوميا إلى جانب 7 دول من أوبك+ بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميًا، وتَقرَّر تمديدها حتى نهاية مارس/آذار 2025، على أن يُعاد ضخ الكمية تدريجيا".
ويشار إلى أن المربع 61 في سلطنة عمان يعد أحد أكبر مكامن الغاز المحكم في منطقة الشرق الأوسط، وبإمكانه توفير قرابة 35% من إجمالي الطلب المحلي على الغاز في البلد الخليجي.
وبدأ الإنتاج من مرحلة التطوير الأولى في مربع 61 في حقل خزان في عام 2017، في وقت بدأ تدفّق الإنتاج من المرحلة الثانية والممثلة في حقل غزير في عام 2020.
وتبلغ السعة الإنتاجية لحقلي خزان وغزير مجتمعة نحو 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز، وما يزيد عن 60 ألف قدم مكعبة من المكثفات المصاحبة، فيما يُوزع الغاز من مربع 61 للاستهلاك المحلي عبر شبكة الغاز الوطنية في سلطنة عمان، مع تعزيز توافر إمدادات المواد الخام لشركة عمان للغاز الطبيعي المسال.
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:18 GMT
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