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https://sarabic.ae/20250122/دولة-عربية-تستعد-للاستحواذ-على-أكبر-منجم-ذهب-في-العالم---1097036026.html
دولة عربية تستعد للاستحواذ على أكبر منجم ذهب في العالم
دولة عربية تستعد للاستحواذ على أكبر منجم ذهب في العالم
سبوتنيك عربي
تعتزم شركة "منارة المعادن للاستثمار" السعودية شراء ما بين 10 إلى 20% من مشروع "ريكو ديك" أكبر منجم للذهب والنحاس في العالم والذي يقع في باكستان، مع تأمين... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T11:34+0000
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اقتصاد
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وسيشتري صندوق التعدين (أحد مالكي الشركة) حصة الأسهم من حكومة باكستان، التي تمتلك 25% من المنجم، مقابل ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار.كانت الحكومة الباكستانية قد كشفت، في ديسمبر/كانون الأول 2024، موافقتها على بيع حصة 15% من المنجم إلى السعودية، مقابل 540 مليون دولار، بحسب موقع "الطاقة".
https://sarabic.ae/20250120/دولة-عربية-تعلن-شرطا-جديدا-للمسافرين-إلى-السعودية--1096969108.html
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اقتصاد
اقتصاد

دولة عربية تستعد للاستحواذ على أكبر منجم ذهب في العالم

11:34 GMT 22.01.2025
© unsplash/Jingming Panسبائك ذهب
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© unsplash/Jingming Pan
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تعتزم شركة "منارة المعادن للاستثمار" السعودية شراء ما بين 10 إلى 20% من مشروع "ريكو ديك" أكبر منجم للذهب والنحاس في العالم والذي يقع في باكستان، مع تأمين اتفاقية شراء للإنتاج المستقبلي.
وسيشتري صندوق التعدين (أحد مالكي الشركة) حصة الأسهم من حكومة باكستان، التي تمتلك 25% من المنجم، مقابل ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار.

ومن المتوقع، أن يكون مشروع "ريكو ديك"، الذي تطوره شركة "باريك غولد" أحد أكبر مناجم النحاس والذهب في العالم بمجرد اكتماله، وتصل تكلفته إلى نحو 9 مليارات دولار.

الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
دولة عربية تعلن شرطا جديدا للمسافرين إلى السعودية
20 يناير, 12:08 GMT

وبحسب شركة باريك، فإن منجم ريكو ديك، الذي يقع غربي بلوشستان بالقرب من الحدود الأفغانية والإيرانية، سينتج ما يصل إلى 400 ألف طن من النحاس و500 ألف أوقية من الذهب بمجرد اكتمال المرحلتين من المشروع.

كانت الحكومة الباكستانية قد كشفت، في ديسمبر/كانون الأول 2024، موافقتها على بيع حصة 15% من المنجم إلى السعودية، مقابل 540 مليون دولار، بحسب موقع "الطاقة".
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