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دولة عربية تعلن شرطا جديدا للمسافرين إلى السعودية
دولة عربية تعلن شرطا جديدا للمسافرين إلى السعودية
سبوتنيك عربي
صرحت الخطوط الجوية الجزائرية بوجوب تقديم جميع المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، شهادة تثبت تلقيهم لقاح الحمى الشوكية، رباعي التكافؤ، والتأكد من أداء... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T12:08+0000
2025-01-20T12:21+0000
الجزائر
العالم العربي
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وذكّر بيان الخطوط الجوية الجزائرية بقبول دفتر التلقيح الدولي، الذي يحمل ختما دائريا رسميًا للدولة، حصرا.وحسبما نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية، ولضمان رحلة مريحة، دعت الخطوط الجوية الجزائرية جميع المعتمرين، إلى الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الإعلان.في 18 كانون الثاني/ يناير، حصلت الجزائر على المرتبة الأولى لجائزة "تكريم الجهود الإعلامية"، التي مُنحت للجهات الإعلامية، التي كان لها دور بارز في مؤتمر ومعرض الحج المنعقد في مدينة جدة السعودية، في الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري.وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن "هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها الجزائر على مثل هذه الجائزة".وبحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، فقد توّجت الجزائر بهذه الجائزة عن فئة "مكاتب شؤون الحج"، في ختام فعاليات مؤتمر ومعرض الحج.
https://sarabic.ae/20250120/الجزائر-تمد-دولة-عربية-بشحنة-ضخمة-من-الغاز-لدعم-استقرار-الطاقة--1096954703.html
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الجزائر, العالم العربي
الجزائر, العالم العربي

دولة عربية تعلن شرطا جديدا للمسافرين إلى السعودية

12:08 GMT 20.01.2025 (تم التحديث: 12:21 GMT 20.01.2025)
© Photo / Unsplash/ ANAS MAQSOODالرياض، المملكة العربية السعودية
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© Photo / Unsplash/ ANAS MAQSOOD
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صرحت الخطوط الجوية الجزائرية بوجوب تقديم جميع المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، شهادة تثبت تلقيهم لقاح الحمى الشوكية، رباعي التكافؤ، والتأكد من أداء التطعيمات المطلوبة قبل موعد الرحلة بما لا يقل عن 10 أيام.
وذكّر بيان الخطوط الجوية الجزائرية بقبول دفتر التلقيح الدولي، الذي يحمل ختما دائريا رسميًا للدولة، حصرا.
وسيتم تطبيق هذا القرار ابتداءً من 10 فبراير/ شباط 2025، بدلاً من التاريخ المعلن سابقا 1 فبراير 2025.
وحسبما نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية، ولضمان رحلة مريحة، دعت الخطوط الجوية الجزائرية جميع المعتمرين، إلى الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الإعلان.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
مجتمع
الجزائر تمد دولة عربية بشحنة ضخمة من الغاز لدعم استقرار الطاقة
07:35 GMT
في 18 كانون الثاني/ يناير، حصلت الجزائر على المرتبة الأولى لجائزة "تكريم الجهود الإعلامية"، التي مُنحت للجهات الإعلامية، التي كان لها دور بارز في مؤتمر ومعرض الحج المنعقد في مدينة جدة السعودية، في الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري.
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن "هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها الجزائر على مثل هذه الجائزة".
وبحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، فقد توّجت الجزائر بهذه الجائزة عن فئة "مكاتب شؤون الحج"، في ختام فعاليات مؤتمر ومعرض الحج.
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