https://sarabic.ae/20250118/الجزائر-تحصل-على-جائزة-هي-الأولى-من-نوعها-1096898445.html

الجزائر تحصل على جائزة هي الأولى من نوعها

الجزائر تحصل على جائزة هي الأولى من نوعها

سبوتنيك عربي

حصلت الجزائر على المرتبة الأولى لجائزة "تكريم الجهود الإعلامية"، التي مُنحت للجهات الإعلامية، التي كان لها دور بارز في مؤتمر ومعرض الحج المنعقد بمدينة جدة... 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T09:25+0000

2025-01-18T09:25+0000

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وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية، إن "هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها الجزائر على مثل هذه الجائزة".وبحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، فقد توّجت الجزائر بهذه الجائزة عن فئة "مكاتب شؤون الحج"، في ختام فعاليات مؤتمر ومعرض الحج.وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي، قد استقبل يوم الاثنين الماضي، بمقر إقامته بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مسؤولين سعوديين مكلفين بتنظيم موسم الحج، وذلك في إطار ‏الزيارة الرسمية التي يقوم بها للمملكة، تحضيرًا لموسم حج 2025م/1446هـ، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.وأصدر بلمهدي، بيانا قال فيه، إنه "استقبل بمقر إقامته، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مستشار وزير الحج والعمرة السعودي المهندس عبد المحسن السالم، ورئيس مركز الاستراتيجية وإدارة الأداء ‏وقائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الحج والعمرة السعودية".وتجوّل الأمير سعود، في المعرض، في نسخته الرابعة تحت شعار "طريق إلى النسك"، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية، بالشراكة مع برنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، وهو أحد برامج "رؤية المملكة 2030"، واستمر خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، في "جدة سوبر دوم"، والمقام على هامش فعاليات المؤتمر المتخصص في مجال خدمات الحج، بمساحة تبلغ 50 ألف متر مربعا، مطّلعًا على أحدث التقنيات والخدمات التي تثري تجربة الحج وتكرّس الخدمات المقدمة للحجاج، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".ورحّب الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، بالحضور، وقال: "يشرفني أن أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، راعي مؤتمر ومعرض الحج والعمرة في نسخته الرابعة للعام 2025، وقد شرفني، أيّده الله، لإلقاء كلمة مقامه الكريم في هذا المؤتمر".

https://sarabic.ae/20250114/افتتاح-مؤتمر-ومعرض-الحج-2025-بنسخته-الرابعة-في-جدة-1096781780.html

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