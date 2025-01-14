https://sarabic.ae/20250114/افتتاح-مؤتمر-ومعرض-الحج-2025-بنسخته-الرابعة-في-جدة-1096781780.html
افتتاح مؤتمر ومعرض "الحج 2025" بنسخته الرابعة في جدة
افتتاح مؤتمر ومعرض "الحج 2025" بنسخته الرابعة في جدة
سبوتنيك عربي
افتتح الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤتمر ومعرض "الحج 2025"،... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T13:06+0000
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وتجوّل الأمير سعود، اليوم الثلاثاء، في المعرض، في نسخته الرابعة تحت شعار "طريق إلى النسك"، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية، بالشراكة مع برنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، وهو أحد برامج "رؤية المملكة 2030"، ويستمر خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، في "جدة سوبر دوم"، والمقام على هامش فعاليات المؤتمر المتخصص في مجال خدمات الحج، بمساحة تبلغ 50 ألف متر مربعا، مطّلعًا على أحدث التقنيات والخدمات التي تثري تجربة الحج وتكرّس الخدمات المقدمة للحجاج، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".ورحّب الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، بالحضور، وقال: "يشرفني أن أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، راعي مؤتمر ومعرض الحج والعمرة في نسخته الرابعة للعام 2025، وقد شرفني، أيّده الله، لإلقاء كلمة مقامه الكريم في هذا المؤتمر".وقرأ ابن عبد العزيز كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التي جاء فيها:وأَضاف الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز: "كما أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 أولت خدمة ضيوف الرحمن اهتمامًا بالغًا منذ قدومهم حتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين، وستواصل المملكة بحول الله تعالى وتوفيقه أداء هذه المهمة الجليلة، مستشعرة في ذلك عظم المسؤولية وشرف الخدمة، وختامًا نثمّن لكم حضوركم ومشاركتكم، وندعو الله عز وجل أن يوفقنا في هذا المؤتمر لخدمة ضيوف الرحمن من جميع بقاع الأرض".وأعطى وزير النقل المهندس صالح الجاسر، رخصة تشغيل "أجرة مكة"، إلى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، على منصة تدشين الخدمات في المؤتمر.وشدد الرشيد على أن "الخدمة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ اليوم 13 يناير (كانون الثاني) 2025، بشكل مرحلي، وستكون متوفرة على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع".من جهته، أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إطلاق نسخة "نُسك" المحدّثة بـ100 خدمة إضافية.وقال الربيعة: "بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وبدعم من سمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، بلغ عدد ضيوف الرحمن الذين أدوا مناسك الحج والعمرة خلال عام 2024، أكثر من 18 مليونا، ووصل عدد زوار الروضة الشريفة إلى أكثر من 13 مليون زائر في 2024"، مشيرًا إلى أن "هذه النسخة من المؤتمر، يشارك فيها 280 عارضًا من قطاعات متعددة وأكثر من 100 متحدث، مع تواجد مقدمي الخدمة محليًا ودوليًا والمهتمين بشأن الحج من 87 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 250 جهة من القطاعين العام والخاص وغير الربحي، وسط توقعات استقطابه لـ100 ألف زائر، كما يحظى بمشاركة عدد من الوزراء والسفراء، وكبار الشركات من مقدمي الخدمة محليًا ودوليًا".وأضاف العيسى: "إن لرابطة العالم الإسلامي مع الجمع الكريم لحجاج بيت الله الحرام أكثر من 60 عامًا، وذلك في مقرها في منى وعرفات والمشعر الحرام، ووفد حجيج الرابطة وهم كبار علماء الأمة الإسلامية يشهدون بما أجراه الله تعالى من الخير والتيسير من القيادة الرشيدة في جملة خدمات تتجدد سنويًا"، مؤكدًا "اضطلاع بعثات الحج بواجبها في تبصير حجيجهم بما يجب عليهم نحو نسكهم وسلوكهم والأنظمة التي وضعت لخدمتهم وسلامتهم، وأن يكون ذلك من خلال توعية مسبقة، وهناك عدد من الدول اضطلعت بهذا الواجب فكانت أمثلة يشار إليها ويشاد بها، داعيًا الله بأن "يجزل المثوبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ على ما يقدمانه من غالٍ ونفيس لخدمة ضيوف الرحمن".ويُعد المؤتمر منصة استراتيجية وشاملة لتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز التنافسية والشفافية بين مقدمي الخدمات في هذا القطاع الحيوي، في ظل تواجد نخبة من الأكاديميين والباحثين ومكاتب شؤون الحجاج وممثلي البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى 250 جهة من القطاعين العام والخاص وغير الربحي، كما سيركز على مناقشة التحديات المرتبطة بتطوير خدمات الحج، كالاستدامة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، إضافةً إلى طرح أفكار جديدة لدعم المشاريع الريادية والابتكارية في قطاع الحج.ويشارك في المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدى أربعة أيام، 280 عارضًا من قطاعات متعددة وأكثر من 100 متحدث، وتواجد لمقدمي الخدمة محليًا ودوليًا والمهتمين بشأن الحج من أكثر من 100 دولة حول العالم، فيما يناقش المؤتمر عبر 50 جلسة حوارية تصميم مستقبل القطاعات المرتبطة بضيوف الرحمن، وسط توقعات لاستقطاب 150 ألف زائر، حيث يحظى باهتمام ومشاركة عددٍ من الوزراء والسفراء، وكبرى الشركات مقدمة الخدمة محليًا ودوليًا، معززًا جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وبناء جسور تعاون مع مكاتب شؤون الحجاج، من خلال تبني حلول مبتكرة تسهم في تطوير منظومة الخدمات ورفع كفاءة الأداء.السعودية تشهد حدثا هو الأول من نوعه في مناطقها الغربية.. ما علاقة إيران؟
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
افتتاح مؤتمر ومعرض "الحج 2025" بنسخته الرابعة في جدة
13:06 GMT 14.01.2025 (تم التحديث: 13:30 GMT 14.01.2025)
افتتح الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤتمر ومعرض "الحج 2025"، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وتجوّل الأمير سعود، اليوم الثلاثاء، في المعرض، في نسخته الرابعة تحت شعار "طريق إلى النسك"، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية، بالشراكة مع برنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، وهو أحد برامج "رؤية المملكة 2030"، ويستمر خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، في "جدة سوبر دوم"، والمقام على هامش فعاليات المؤتمر المتخصص في مجال خدمات الحج، بمساحة تبلغ 50 ألف متر مربعا، مطّلعًا على أحدث التقنيات والخدمات التي تثري تجربة الحج وتكرّس الخدمات المقدمة للحجاج، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس
".
ورحّب الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، بالحضور، وقال: "يشرفني أن أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، راعي مؤتمر ومعرض الحج والعمرة في نسخته الرابعة للعام 2025، وقد شرفني، أيّده الله، لإلقاء كلمة مقامه الكريم في هذا المؤتمر".
وقرأ ابن عبد العزيز كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التي جاء فيها:
تفخر المملكة العربية السعودية، منذ تأسيسها بأن شرفها الله تعالى بخدمة الحرمين الشريفين، والعناية في قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، والسهر على أمنهم وسلامتهم، وتقديم كل ما من شأنه تيسير أدائهم للمناسك، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم. إن ما يشهده الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة من مشروعات تطويرية يأتي في إطار حرص المملكة على بذل جميع الجهود وتسخير الإمكانات لتحسين خدمات الحج والعمرة.
19 نوفمبر 2024, 18:44 GMT
وأَضاف الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز: "كما أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 أولت خدمة ضيوف الرحمن اهتمامًا بالغًا منذ قدومهم حتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين، وستواصل المملكة بحول الله تعالى وتوفيقه أداء هذه المهمة الجليلة، مستشعرة في ذلك عظم المسؤولية وشرف الخدمة، وختامًا نثمّن لكم حضوركم ومشاركتكم، وندعو الله عز وجل أن يوفقنا في هذا المؤتمر لخدمة ضيوف الرحمن من جميع بقاع الأرض".
ودشّن الأمير سعود، في مؤتمر ومعرض "الحج 2025"، خدمة "أجرة مكة"، أحد منتجات المركز العام للنقل بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتعد أول ترخيص بنظام امتياز عقود التشغيل يصدر في مكة المكرمة، وأول مدينة في المملكة تعمل بهذا النظام.
وأعطى وزير النقل المهندس صالح الجاسر، رخصة تشغيل "أجرة مكة"، إلى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، على منصة تدشين الخدمات في المؤتمر.
وبيّن المهندس صالح الرشيد، أن جميع مركبات خدمة "أجرة مكة" صديقة للبيئة، وتعمل بنظامي "الهايبرد والكهربائي"، وذات موثوقية عالية، ما يعزز مكانة مكة مدينةً ذكيةً ومستدامة تجمع بين الروحانية والتطور التقني وتعزيز الاستدامة، إضافة لتسهيل وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والمقيمين فيها.
وشدد الرشيد على أن "الخدمة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ اليوم 13 يناير (كانون الثاني) 2025، بشكل مرحلي، وستكون متوفرة على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع".
من جهته، أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إطلاق نسخة "نُسك" المحدّثة بـ100 خدمة إضافية.
وقال الربيعة: "بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وبدعم من سمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، بلغ عدد ضيوف الرحمن الذين أدوا مناسك الحج والعمرة خلال عام 2024، أكثر من 18 مليونا، ووصل عدد زوار الروضة الشريفة إلى أكثر من 13 مليون زائر في 2024"، مشيرًا إلى أن "هذه النسخة من المؤتمر، يشارك فيها 280 عارضًا من قطاعات متعددة وأكثر من 100 متحدث، مع تواجد مقدمي الخدمة محليًا ودوليًا والمهتمين بشأن الحج من 87 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 250 جهة من القطاعين العام والخاص وغير الربحي، وسط توقعات استقطابه لـ100 ألف زائر، كما يحظى بمشاركة عدد من الوزراء والسفراء، وكبار الشركات من مقدمي الخدمة محليًا ودوليًا".
بعدها ألقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، كلمة ضيوف الشرف، أكد فيها على الخدمات الاستثنائية التي تقدمها المملكة للحجاج، التي تضاف بتدابير عالية لسجل العمل الإسلامي النوعي، الذي تغتبط به المملكة العربية السعودية، في إطار شرف خدمة خير وفد لخير مكان، في امتداد استحقاقٍ تاريخي كبير تضطلع به قيادتها الرشيدة، خدمة جليلة للحرمين الشريفين ورعاية دؤوبة لقاصديهما.
وأضاف العيسى: "إن لرابطة العالم الإسلامي مع الجمع الكريم لحجاج بيت الله الحرام أكثر من 60 عامًا، وذلك في مقرها في منى وعرفات والمشعر الحرام، ووفد حجيج الرابطة وهم كبار علماء الأمة الإسلامية يشهدون بما أجراه الله تعالى من الخير والتيسير من القيادة الرشيدة في جملة خدمات تتجدد سنويًا"، مؤكدًا "اضطلاع بعثات الحج بواجبها في تبصير حجيجهم بما يجب عليهم نحو نسكهم وسلوكهم والأنظمة التي وضعت لخدمتهم وسلامتهم، وأن يكون ذلك من خلال توعية مسبقة، وهناك عدد من الدول اضطلعت بهذا الواجب فكانت أمثلة يشار إليها ويشاد بها، داعيًا الله بأن "يجزل المثوبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ على ما يقدمانه من غالٍ ونفيس لخدمة ضيوف الرحمن".
ثم شهد الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، توقيع العديد من اتفاقيات التعاون، بين وزارة الحج والعمرة وكل من الهيئة العامة للطيران المدني ومطارات القابضة، ومذكرة تعاون بين شركتي "كدانة" و"علم"، كما دشّن العديد من المشاريع الكبرى شملت مشاريع شركة "كدانة" والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة "أجرة مكة".
ويُعد المؤتمر منصة استراتيجية وشاملة لتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز التنافسية والشفافية بين مقدمي الخدمات في هذا القطاع الحيوي، في ظل تواجد نخبة من الأكاديميين والباحثين ومكاتب شؤون الحجاج وممثلي البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى 250 جهة من القطاعين العام والخاص وغير الربحي، كما سيركز على مناقشة التحديات المرتبطة بتطوير خدمات الحج، كالاستدامة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، إضافةً إلى طرح أفكار جديدة لدعم المشاريع الريادية والابتكارية في قطاع الحج.
ويشارك في المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدى أربعة أيام، 280 عارضًا من قطاعات متعددة وأكثر من 100 متحدث، وتواجد لمقدمي الخدمة محليًا ودوليًا والمهتمين بشأن الحج من أكثر من 100 دولة حول العالم، فيما يناقش المؤتمر عبر 50 جلسة حوارية تصميم مستقبل القطاعات المرتبطة بضيوف الرحمن، وسط توقعات لاستقطاب 150 ألف زائر، حيث يحظى باهتمام ومشاركة عددٍ من الوزراء والسفراء، وكبرى الشركات مقدمة الخدمة محليًا ودوليًا، معززًا جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وبناء جسور تعاون مع مكاتب شؤون الحجاج، من خلال تبني حلول مبتكرة تسهم في تطوير منظومة الخدمات ورفع كفاءة الأداء.