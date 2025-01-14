https://sarabic.ae/20250114/افتتاح-مؤتمر-ومعرض-الحج-2025-بنسخته-الرابعة-في-جدة-1096781780.html

افتتاح مؤتمر ومعرض "الحج 2025" بنسخته الرابعة في جدة

افتتاح مؤتمر ومعرض "الحج 2025" بنسخته الرابعة في جدة

سبوتنيك عربي

افتتح الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤتمر ومعرض "الحج 2025"،... 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T13:06+0000

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وتجوّل الأمير سعود، اليوم الثلاثاء، في المعرض، في نسخته الرابعة تحت شعار "طريق إلى النسك"، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية، بالشراكة مع برنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، وهو أحد برامج "رؤية المملكة 2030"، ويستمر خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، في "جدة سوبر دوم"، والمقام على هامش فعاليات المؤتمر المتخصص في مجال خدمات الحج، بمساحة تبلغ 50 ألف متر مربعا، مطّلعًا على أحدث التقنيات والخدمات التي تثري تجربة الحج وتكرّس الخدمات المقدمة للحجاج، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".ورحّب الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، بالحضور، وقال: "يشرفني أن أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، راعي مؤتمر ومعرض الحج والعمرة في نسخته الرابعة للعام 2025، وقد شرفني، أيّده الله، لإلقاء كلمة مقامه الكريم في هذا المؤتمر".وقرأ ابن عبد العزيز كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التي جاء فيها:وأَضاف الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز: "كما أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 أولت خدمة ضيوف الرحمن اهتمامًا بالغًا منذ قدومهم حتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين، وستواصل المملكة بحول الله تعالى وتوفيقه أداء هذه المهمة الجليلة، مستشعرة في ذلك عظم المسؤولية وشرف الخدمة، وختامًا نثمّن لكم حضوركم ومشاركتكم، وندعو الله عز وجل أن يوفقنا في هذا المؤتمر لخدمة ضيوف الرحمن من جميع بقاع الأرض".وأعطى وزير النقل المهندس صالح الجاسر، رخصة تشغيل "أجرة مكة"، إلى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، على منصة تدشين الخدمات في المؤتمر.وشدد الرشيد على أن "الخدمة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ اليوم 13 يناير (كانون الثاني) 2025، بشكل مرحلي، وستكون متوفرة على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع".من جهته، أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إطلاق نسخة "نُسك" المحدّثة بـ100 خدمة إضافية.وقال الربيعة: "بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وبدعم من ‫سمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، بلغ عدد ضيوف الرحمن الذين أدوا مناسك الحج والعمرة خلال عام 2024، أكثر من 18 مليونا، ووصل عدد زوار الروضة الشريفة إلى أكثر من 13 مليون زائر في 2024"، مشيرًا إلى أن "هذه النسخة من المؤتمر، يشارك فيها 280 عارضًا من قطاعات متعددة وأكثر من 100 متحدث، مع تواجد مقدمي الخدمة محليًا ودوليًا والمهتمين بشأن الحج من 87 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 250 جهة من القطاعين العام والخاص وغير الربحي، وسط توقعات استقطابه لـ100 ألف زائر، كما يحظى بمشاركة عدد من الوزراء والسفراء، وكبار الشركات من مقدمي الخدمة محليًا ودوليًا".وأضاف العيسى: "إن لرابطة العالم الإسلامي مع الجمع الكريم لحجاج بيت الله الحرام أكثر من 60 عامًا، وذلك في مقرها في منى وعرفات والمشعر الحرام، ووفد حجيج الرابطة وهم كبار علماء الأمة الإسلامية يشهدون بما أجراه الله تعالى من الخير والتيسير من القيادة الرشيدة في جملة خدمات تتجدد سنويًا"، مؤكدًا "اضطلاع بعثات الحج بواجبها في تبصير حجيجهم بما يجب عليهم نحو نسكهم وسلوكهم والأنظمة التي وضعت لخدمتهم وسلامتهم، وأن يكون ذلك من خلال توعية مسبقة، وهناك عدد من الدول اضطلعت بهذا الواجب فكانت أمثلة يشار إليها ويشاد بها، داعيًا الله بأن "يجزل المثوبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ على ما يقدمانه من غالٍ ونفيس لخدمة ضيوف الرحمن".ويُعد المؤتمر منصة استراتيجية وشاملة لتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز التنافسية والشفافية بين مقدمي الخدمات في هذا القطاع الحيوي، في ظل تواجد نخبة من الأكاديميين والباحثين ومكاتب شؤون الحجاج وممثلي البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى 250 جهة من القطاعين العام والخاص وغير الربحي، كما سيركز على مناقشة التحديات المرتبطة بتطوير خدمات الحج، كالاستدامة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، إضافةً إلى طرح أفكار جديدة لدعم المشاريع الريادية والابتكارية في قطاع الحج.ويشارك في المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدى أربعة أيام، 280 عارضًا من قطاعات متعددة وأكثر من 100 متحدث، وتواجد لمقدمي الخدمة محليًا ودوليًا والمهتمين بشأن الحج من أكثر من 100 دولة حول العالم، فيما يناقش المؤتمر عبر 50 جلسة حوارية تصميم مستقبل القطاعات المرتبطة بضيوف الرحمن، وسط توقعات لاستقطاب 150 ألف زائر، حيث يحظى باهتمام ومشاركة عددٍ من الوزراء والسفراء، وكبرى الشركات مقدمة الخدمة محليًا ودوليًا، معززًا جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وبناء جسور تعاون مع مكاتب شؤون الحجاج، من خلال تبني حلول مبتكرة تسهم في تطوير منظومة الخدمات ورفع كفاءة الأداء.السعودية تشهد حدثا هو الأول من نوعه في مناطقها الغربية.. ما علاقة إيران؟

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