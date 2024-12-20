https://sarabic.ae/20241220/السعودية-تشهد-حدثا-هو-الأول-من-نوعه-في-مناطقها-الغربية-ما-علاقة-إيران؟-1096020082.html
السعودية تشهد حدثا هو الأول من نوعه في مناطقها الغربية.. ما علاقة إيران؟
السعودية تشهد حدثا هو الأول من نوعه في مناطقها الغربية.. ما علاقة إيران؟
سبوتنيك عربي
شهدت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، حدثا غير مسبوق في مناطقها الغربية، بحسب ما أعلنته السفارة الإيرانية لدى الرياض. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T15:15+0000
2024-12-20T15:15+0000
2024-12-20T15:15+0000
إيران
أخبار إيران
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093734581_0:769:1340:1523_1920x0_80_0_0_2cad013936bf263d822e2170a1b4ccac.jpg
واستقبل مطار الطائف، الواقع جنوب شرق مكة المكرمة في المملكة، وصول أول دفعة من المعتمرين الإيرانيين.وأعلنت سفارة إيران لدى الرياض، عن وصول المجموعة الأولى من المعتمرين الإيرانيين إلى مطار الطائف، ظهر أمس الخميس، وكان في استقبالهم أعضاء القنصلية العامة الإيرانية في جدة، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأوضحت السفارة الإيرانية أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مطار الطائف لاستقبال معتمرين إيرانيين"، معتبرة ذلك "خطوة إيجابية أخرى، نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران والرياض".وأشارت السفارة الإيرانية لدى الرياض إلى أن "قرب مطار الطائف من مدينة مكة المكرمة، ومسجد ميقات السيل الكبير (قرن المنازل)، يجعله خيارا مناسبا، يسهم في توفير الراحة للحجاج الإيرانيين، كما يعزز من كفاءة تنقلاتهم".وفي الشهر الماضي، رحبت السعودية وإيران، بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، والذي مكّن أكثر من 87000 حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52.000 إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2024، بحسب وكالة الأنباء السعودية.وجاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية الصينية الإيرانية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض، لمتابعة اتفاق بكين.وأعلنت السعودية وإيران، في آذار/ مارس 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعد قيام السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
https://sarabic.ae/20241204/حدث-لأول-مرة-وتعاون-عسكري-ماذا-يدور-بين-السعودية-وإيران؟-1095489147.html
https://sarabic.ae/20241119/السعودية-وإيران-تكشفان-عن-أرقام-إيجابية-في-الحج-والعمرة-وتعربان-عن-استعدادهما-لتوقيع-اتفاقية-1094974843.html
إيران
أخبار إيران
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093734581_0:643:1340:1648_1920x0_80_0_0_86825930047a7ba2668758076cac421f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية تشهد حدثا هو الأول من نوعه في مناطقها الغربية.. ما علاقة إيران؟
شهدت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، حدثا غير مسبوق في مناطقها الغربية، بحسب ما أعلنته السفارة الإيرانية لدى الرياض.
واستقبل مطار الطائف، الواقع جنوب شرق مكة المكرمة في المملكة، وصول أول دفعة من المعتمرين الإيرانيين.
وأعلنت سفارة إيران لدى الرياض، عن وصول المجموعة الأولى من المعتمرين الإيرانيين إلى مطار الطائف، ظهر أمس الخميس، وكان في استقبالهم أعضاء القنصلية العامة الإيرانية في جدة، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وأوضحت السفارة الإيرانية أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مطار الطائف لاستقبال معتمرين إيرانيين"، معتبرة ذلك "خطوة إيجابية أخرى، نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران والرياض".
وأشارت السفارة الإيرانية لدى الرياض إلى أن "قرب مطار الطائف من مدينة مكة المكرمة، ومسجد ميقات السيل الكبير (قرن المنازل)، يجعله خيارا مناسبا، يسهم في توفير الراحة للحجاج الإيرانيين، كما يعزز من كفاءة تنقلاتهم".
وفي الشهر الماضي، رحبت السعودية وإيران، بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، والذي مكّن أكثر من 87000 حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52.000 إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2024، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وجاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية الصينية الإيرانية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض، لمتابعة اتفاق بكين.
وأعلنت السعودية وإيران
، في آذار/ مارس 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.
وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعد قيام السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.