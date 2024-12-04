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حدث لأول مرة وتعاون عسكري.. ماذا يدور بين السعودية وإيران؟
حدث لأول مرة وتعاون عسكري.. ماذا يدور بين السعودية وإيران؟
سبوتنيك عربي
أكد السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي، اليوم الأربعاء، أن التعاون بين بلاده والرياض وما يمتلكانه من موارد طبيعية وبشرية وغيرها يساهم في تحقيق النمو... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T18:06+0000
2024-12-04T18:06+0000
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن رضا عنايتي قد تحدث عن تطور العلاقات وتعزيزها بين طهران والرياض وذلك استجابة لتوجيهات قادة الدولتين. وقال رضا عنايتي:وأكدت الوكالة أن تصريحات السفير الإيراني لدى السعودية جاءت على هامش إطلاق أول رحلة تجارية مباشرة ومجدولة بين مطار الدمام الواقع شرقي السعودية ومطار مشهد الإيراني، أمس الثلاثاء، لأول مرة منذ سنوات.وذكر رضا عنايتي أن نمو العلاقات بين البلدين جاء "تلبية لعزم القادة في هذا المجال، وهو ما أكده نائب الرئيس الإيراني خلال لقائه مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي".ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى أن "رحلات الطيران سابقا كانت مخصصة للعمرة بين المدن الإيرانية ومدينتي جدة والمدينة المنورة، أما هذه الرحلة فهي تجارية ومجدولة، وتتم يوميا بين مدينة الدمام السعودية ومشهد الإيرانية".وأعرب علي رضا عنايتي عن شكره وتقديره "للمسؤولين السعوديين الذين سهلوا هذه الرحلات"، مضيفا أن زيارة رئيس هيئة الأركان السعودية لطهران، الشهر الماضي، مهمة في إطار التعاون الدفاعي بين البلدين، منوها إلى أنه "قمنا بخطوات ولنا خطوات أخرى سنخطوها لنكمل هذه المسيرة".ونوه رضا عنايتي إلى أن الفترة الماضية شهدت حالة من دبلوماسية الزيارات، حيث تبادل الطرفان السعودي والإيراني زيارات متعددة لافتا إلى أن "هناك زيارات مستمرة بين البلدين في إطار الاجتماعات التي تُعقد في السعودية".وتابع السفير الإيراني بأن "البلدين، بما يملكانه من إمكانيات هائلة وموارد طبيعية ومالية وبشرية، لديهما القدرة على التعاون في عدة مجالات تسهم في تحقيق النمو والازدهار للإقليم بأكمله".
https://sarabic.ae/20241115/خبير-عسكري-التعاون-بين-السعودية-وإيران-من-شأنه-توحيد-الرؤى-لتعزيز-أمن-الخليج-1094837058.html
https://sarabic.ae/20241110/وزارة-الدفاع-السعودية-تصدر-بيانا-بشأن-تعزيز-العلاقات-العسكرية-مع-إيران-1094661050.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار

حدث لأول مرة وتعاون عسكري.. ماذا يدور بين السعودية وإيران؟

18:06 GMT 04.12.2024
CC0 / GDJ / pixabayعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
CC0 / GDJ / pixabay
تابعنا عبر
أكد السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي، اليوم الأربعاء، أن التعاون بين بلاده والرياض وما يمتلكانه من موارد طبيعية وبشرية وغيرها يساهم في تحقيق النمو والازدهار للمنطقة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن رضا عنايتي قد تحدث عن تطور العلاقات وتعزيزها بين طهران والرياض وذلك استجابة لتوجيهات قادة الدولتين.
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وقال رضا عنايتي:
لقد قطعنا خطوات ملموسة، ولا تزال هناك خطوات أخرى سنمضي بها لاستكمال هذه المسيرة، والعلاقات مع السعودية تسير وفق خطوات مدروسة.
وأكدت الوكالة أن تصريحات السفير الإيراني لدى السعودية جاءت على هامش إطلاق أول رحلة تجارية مباشرة ومجدولة بين مطار الدمام الواقع شرقي السعودية ومطار مشهد الإيراني، أمس الثلاثاء، لأول مرة منذ سنوات.
وذكر رضا عنايتي أن نمو العلاقات بين البلدين جاء "تلبية لعزم القادة في هذا المجال، وهو ما أكده نائب الرئيس الإيراني خلال لقائه مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي".
ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى أن "رحلات الطيران سابقا كانت مخصصة للعمرة بين المدن الإيرانية ومدينتي جدة والمدينة المنورة، أما هذه الرحلة فهي تجارية ومجدولة، وتتم يوميا بين مدينة الدمام السعودية ومشهد الإيرانية".
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، فياض بن حامد الرويلي، يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
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وأعرب علي رضا عنايتي عن شكره وتقديره "للمسؤولين السعوديين الذين سهلوا هذه الرحلات"، مضيفا أن زيارة رئيس هيئة الأركان السعودية لطهران، الشهر الماضي، مهمة في إطار التعاون الدفاعي بين البلدين، منوها إلى أنه "قمنا بخطوات ولنا خطوات أخرى سنخطوها لنكمل هذه المسيرة".
ونوه رضا عنايتي إلى أن الفترة الماضية شهدت حالة من دبلوماسية الزيارات، حيث تبادل الطرفان السعودي والإيراني زيارات متعددة لافتا إلى أن "هناك زيارات مستمرة بين البلدين في إطار الاجتماعات التي تُعقد في السعودية".
وتابع السفير الإيراني بأن "البلدين، بما يملكانه من إمكانيات هائلة وموارد طبيعية ومالية وبشرية، لديهما القدرة على التعاون في عدة مجالات تسهم في تحقيق النمو والازدهار للإقليم بأكمله".
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Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Корнет на базе багги разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
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