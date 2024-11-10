وزارة الدفاع السعودية تصدر بيانا بشأن تعزيز العلاقات العسكرية مع إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:34 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
لبنان.. حديث عن إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار خلال أسابيع، إيران تنفي مزاعم أميركية بمحاولة اغتيال ترامب
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:28 GMT
22 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
قطر : الأنباء عن انسحابنا من الوساطة في مفاوضات غزة "غير دقيقة"
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241110/وزارة-الدفاع-السعودية-تصدر-بيانا-بشأن-تعزيز-العلاقات-العسكرية-مع-إيران-1094661050.html
وزارة الدفاع السعودية تصدر بيانا بشأن تعزيز العلاقات العسكرية مع إيران
وزارة الدفاع السعودية تصدر بيانا بشأن تعزيز العلاقات العسكرية مع إيران
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الدفاع السعودية، مساء اليوم الأحد، إن رئيس هيئة الأركان العامة زار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بتوجيه من القيادة، والتقى رئيس هيئة الأركان العامة... 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T21:01+0000
2024-11-10T21:01+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار السعودية اليوم
السعودية
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094660849_0:54:801:504_1920x0_80_0_0_cbca3e276a63651b2d1fef2ae587cd94.jpg
وقالت الدفاع السعودية، في بيان لها، إنه "جرى، خلال اللقاء، بحث فرص تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق، بأن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، فياض بن حامد الرويلي، سيزور العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.وذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، صباح اليوم الأحد، أن فياض بن حامد الرويلي يتوجه إلى طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، بهدف إجراء مباحثات مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري.وأكدت أن الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية والعلاقات الدفاعية بينهما.فيما أشارت إلى أنه في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، أجرى اللواء محمد باقري اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، تناول خلاله تطورات المنطقة.ونوهت إلى أن باقري وابن سلمان ناقشا تحسين مستوى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة للبلدين، والقضايا المهمة المتعلقة بالشأن الإسلامي.ويشار إلى أنه في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، أعلن قائد البحرية الإيرانية، الأدمیرال شهرام إیراني، أن المملكة العربية السعودية طلبت إجراء مناورة بحرية مشتركة مع إيران.ونقلت وكالة "إيسنا"، عن الأدميرال شهرام إيراني، قوله إن القوات البحرية الإيرانية تتواجد في البحر الأحمر، وأن السعودية قد أبدت رغبتها في تنظيم مناورات مشتركة في تلك المنطقة، مضيفا أن كلا البلدين دعا الآخر لزيارة موانئ كل منهما.وأوضح أن الاقتراح يتضمن إجراء تدريبات ثنائية إلى جانب مناورات بمشاركة دول أخرى، مشيرا إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين جارٍ.كما أكد أن وفود البلدين ستقوم بإجراء المشاورات اللازمة حول كيفية تنظيم المناورة.يشار إلى أنه في خضم التوتر المتصاعد بين تل أبيب وطهران واستنفار الأخيرة تحسبا لهجوم إسرائيلي محتمل، استضافت إيران مناورات "أيونز 2024" البحرية، بمشاركة عدد من القوات البحرية لبعض الدول المطلة على المحيط الهندي.ووفقا للتقارير الإيرانية، من أهداف هذه المناورات تعزيز أمن البحار، ومتابعة القضايا المتعلقة بالبيئة البحرية، والإجراءات الإنسانية واحتواء الكوارث الطبيعية، وتبادل المعلومات بين القوات البحرية التابعة للدول المشاركة.
https://sarabic.ae/20240717/ابن-سلمان-وبزشكيان-يؤكدان-مواصلة-تعزيز-التعاون-بين-السعودية-وإيران-1090885688.html
https://sarabic.ae/20240915/مسؤول-يكشف-عن-تحالف-إقليمي-غير-مدون-بين-إيران-ومصر-وتركيا-والسعودية-ما-علاقته-بسد-النهضة؟-1092730142.html
إيران
أخبار إيران
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094660849_28:0:771:557_1920x0_80_0_0_3835b1d602b954bb249d3291ab6fd9a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي, أخبار العالم الآن

وزارة الدفاع السعودية تصدر بيانا بشأن تعزيز العلاقات العسكرية مع إيران

21:01 GMT 10.11.2024
© Photo / Ministry of Defense in the Kingdom of Saudi Arabiaرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، فياض بن حامد الرويلي، يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري في طهران
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، فياض بن حامد الرويلي، يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
© Photo / Ministry of Defense in the Kingdom of Saudi Arabia
تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع السعودية، مساء اليوم الأحد، إن رئيس هيئة الأركان العامة زار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بتوجيه من القيادة، والتقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
وقالت الدفاع السعودية، في بيان لها، إنه "جرى، خلال اللقاء، بحث فرص تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق، بأن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، فياض بن حامد الرويلي، سيزور العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.
وذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، صباح اليوم الأحد، أن فياض بن حامد الرويلي يتوجه إلى طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، بهدف إجراء مباحثات مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري.
وأكدت أن الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية والعلاقات الدفاعية بينهما.
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
ابن سلمان وبزشكيان يؤكدان مواصلة تعزيز التعاون بين السعودية وإيران
17 يوليو, 14:16 GMT
فيما أشارت إلى أنه في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، أجرى اللواء محمد باقري اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، تناول خلاله تطورات المنطقة.
ونوهت إلى أن باقري وابن سلمان ناقشا تحسين مستوى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة للبلدين، والقضايا المهمة المتعلقة بالشأن الإسلامي.
ويشار إلى أنه في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، أعلن قائد البحرية الإيرانية، الأدمیرال شهرام إیراني، أن المملكة العربية السعودية طلبت إجراء مناورة بحرية مشتركة مع إيران.
ونقلت وكالة "إيسنا"، عن الأدميرال شهرام إيراني، قوله إن القوات البحرية الإيرانية تتواجد في البحر الأحمر، وأن السعودية قد أبدت رغبتها في تنظيم مناورات مشتركة في تلك المنطقة، مضيفا أن كلا البلدين دعا الآخر لزيارة موانئ كل منهما.
وأوضح أن الاقتراح يتضمن إجراء تدريبات ثنائية إلى جانب مناورات بمشاركة دول أخرى، مشيرا إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين جارٍ.
سد النهضة، إثيوبيا 3 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
مسؤول يكشف عن تحالف إقليمي "غير مدون" بين إيران ومصر وتركيا والسعودية.. ما علاقته بسد النهضة؟
15 سبتمبر, 08:31 GMT
كما أكد أن وفود البلدين ستقوم بإجراء المشاورات اللازمة حول كيفية تنظيم المناورة.
يشار إلى أنه في خضم التوتر المتصاعد بين تل أبيب وطهران واستنفار الأخيرة تحسبا لهجوم إسرائيلي محتمل، استضافت إيران مناورات "أيونز 2024" البحرية، بمشاركة عدد من القوات البحرية لبعض الدول المطلة على المحيط الهندي.
ووفقا للتقارير الإيرانية، من أهداف هذه المناورات تعزيز أمن البحار، ومتابعة القضايا المتعلقة بالبيئة البحرية، والإجراءات الإنسانية واحتواء الكوارث الطبيعية، وتبادل المعلومات بين القوات البحرية التابعة للدول المشاركة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала