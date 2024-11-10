https://sarabic.ae/20241110/رئيس-الأركان-السعودي-يزور-إيران-على-رأس-وفد-عسكري-1094647626.html

رئيس الأركان السعودي يزور إيران على رأس وفد عسكري

رئيس الأركان السعودي يزور إيران على رأس وفد عسكري

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، فياض بن حامد الرويلي، سيزور العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد... 10.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-10T10:33+0000

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وذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، صباح اليوم الأحد، أن فياض بن حامد الرويلي يتوجه إلى طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، بهدف إجراء مباحثات مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري.وأكدت أن الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية والعلاقات الدفاعية بينهما.فيما أشارت إلى أنه في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، أجرى اللواء محمد باقري اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، تناول خلاله تطورات المنطقة.ونوهت إلى أن باقري وابن سلمان ناقشا تحسين مستوى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة للبلدين، والقضايا المهمة المتعلقة بالشأن الإسلامي.ويشار إلى أنه في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، أعلن قائد البحرية الإيرانية، الأدمیرال شهرام إیراني، أن المملكة العربية السعودية طلبت إجراء مناورة بحرية مشتركة مع إيران.ونقلت وكالة "إيسنا"، عن الأدميرال شهرام إيراني، قوله إن القوات البحرية الإيرانية تتواجد في البحر الأحمر، وأن السعودية قد أبدت رغبتها في تنظيم مناورات مشتركة في تلك المنطقة، مضيفا أن كلا البلدين دعا الآخر لزيارة موانئ كل منهما.وأوضح أن الاقتراح يتضمن إجراء تدريبات ثنائية إلى جانب مناورات بمشاركة دول أخرى، مشيرا إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين جارٍ.كما أكد أن وفود البلدين ستقوم بإجراء المشاورات اللازمة حول كيفية تنظيم المناورة.يشار إلى أنه في خضم التوتر المتصاعد بين تل أبيب وطهران واستنفار الأخيرة تحسبا لهجوم إسرائيلي محتمل، استضافت إيران مناورات "أيونز 2024" البحرية، بمشاركة عدد من القوات البحرية لبعض الدول المطلة على المحيط الهندي.ووفقا للتقارير الإيرانية، من أهداف هذه المناورات تعزيز أمن البحار، ومتابعة القضايا المتعلقة بالبيئة البحرية، والإجراءات الإنسانية واحتواء الكوارث الطبيعية، وتبادل المعلومات بين القوات البحرية التابعة للدول المشاركة.

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