https://sarabic.ae/20240628/وزيرا-الخارجية-السعودي-والإيراني-يبحثان-العلاقات-الثنائية-بين-البلدين-1090257343.html

وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

سبوتنيك عربي

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ونظيره الإيراني المكلف علي باقري كني، اليوم الجمعة، العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل ما شهدته... 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T09:00+0000

2024-06-28T09:00+0000

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وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن "وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، تلقى اليوم (الجمعة)، اتصالا هاتفيا، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف علي باقري كني، حيث تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".وفي وقت سابق، صرح وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، بأن "السلطات السعودية لم تسمح للحجاج الإيرانيين حتى الآن بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية".ونقلت وكالة "مهر" عن وحيدي، قوله: "لدينا ما يقارب 80 ألف مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية في الداخل و344 مركز اقتراع في الخارج"، وتابع: "لدينا مشكلة في السعودية، هناك عدد كبير من حجاجنا موجودون في هذا البلد، لكن المملكة العربية السعودية لم تقبل بعد بإجراء الانتخابات".وأعرب الوزير الإيراني عن أمله في أن يتم حل هذه المشكلة، لافتًا إلى أن "كندا أيضا، على الرغم من أنها تدعي دعم حقوق الإنسان، فإنها لم تقبل أن يستخدم مواطنونا حقهم في التصويت"، على حد وصفه.وأعلن وحيدي، صباح اليوم الجمعة، أن "الإيرانيين بدأوا اليوم الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد بعد وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي"، في حادث تحطم طائرة مروحية.وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، يتنافس في هذه الانتخابات، لتولي منصب الرئاسة الإيرانية، 4 مرشحين، وهم: مصطفى بور محمدي، مسعود بزشكيان، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف، وذلك بعدما أعلن المرشحان، أمير حسين قاضي زادة هاشمي، وعلي رضا زاكاني، انسحابهما من السباق الانتخابي.وبينما بدأت الدورة الـ14 لانتخابات الرئاسة الإيرانية في البلاد، صباح اليوم، انطلقت أيضا عملية التصويت للرعايا الإيرانيين المقيمين بالخارج.وكانت السلطات الإيرانية، قد أعلنت في وقت سابق، أن "عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ أكثر من 61 مليونا".ومن المنتظر أن تستمر عملية التصويت 10 ساعات، حيث ستنتهي بحدود الساعة السادسة مساء، بحسب التوقيت المحلي، وفقا للقانون، وقد يتم تمديدها "إذا كانت هناك حاجة لذلك".وإذا لم يحصل أي مرشح على ما لا يقل عن 50% من الأصوات، بالإضافة إلى صوت واحد من جميع بطاقات الاقتراع بما في ذلك البطاقات الفارغة، فسيتم إجراء جولة إعادة بين المرشحين الأعلى في النتائج في أول يوم جمعة بعد إعلان نتيجة الانتخابات.وستتولى الإدارة الجديدة، السلطة في أواخر يونيو/ حزيران الجاري أو أوائل يوليو/ تموز المقبل، ولمدة 4 سنوات.

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https://sarabic.ae/20240525/وكالة-ولي-العهد-السعودي-يقبل-دعوة-رئيس-الجمهورية-بالوكالة-لزيارة-إيران-1089199769.html

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