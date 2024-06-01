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https://sarabic.ae/20240601/وزير-الخارجية-السعودي-نحاول-تقديم-كافة-التسهيلات-اللازمة-لحجاج-إيران-1089409600.html
وزير الخارجية السعودي: نحاول تقديم كافة التسهيلات اللازمة لحجاج إيران
وزير الخارجية السعودي: نحاول تقديم كافة التسهيلات اللازمة لحجاج إيران
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، بأن بلاده تحاول تقديم كافة التسهيلات اللازمة لحجاج إيران، معربا عن ارتياحه لحضور الحجاج الإيرانيين في مناسك الحج لهذا... 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T13:07+0000
2024-06-01T13:07+0000
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ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن وزير الخارجية السعودي شكره لعلي باقري كني، القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، وذلك في اتصال هاتفي أجري بينهما اليوم.وخلال الاتصال، ثمّن باقري جهود السعودية في تقديم التسهيلات لحجاج بلادنا في مكة والمدينة وشكر التعاون الجيد والبنّاء لوزارة الحج السعودية مع منظمة الحج بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وعبّر عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التام للتعاون مع المملكة العربية السعودية، مؤكدا على نجاح إقامة مناسك الحج لهذا العام، مذكرا بضرورة مواصلة التعاون القنصلي الجيد بين البلدين.وتطرق المسؤولان خلال الاتصال إلى الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، وخاصة في رفح، حيث قال باقري: "شهدنا في الأيام الأخيرة أحداثا مأساوية بحق اللاجئين الفلسطينيين في منطقة رفح، استشهد خلالها العشرات من النساء والأطفال الأبرياء والعزل والمضطهدين".يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، استفسر وزير الخارجية الإيراني الراحل، أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن سبب التأخير في حل مشكلة رحلات حجاج العمرة الإيرانيين، في ظل أجواء العلاقات المتنامية بين طهران والرياض.وأكد بن فرحان لعبد اللهيان، أنه "لا يوجد أي اعتبار سياسي فيما يتعلق بوجود الإيرانيين في مناسك العمرة، وحل المشكلة الفنية في هيئة الطيران السعودي في الخطوة الأخيرة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما أعرب وزير الخارجية السعودي لنظيره الإيراني، عن أمله في استئناف رحلات حجاج العمرة الإيرانيين إلى مكة والمدينة المنورة.وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يزور الحجاج الإيرانيون المملكة العربية السعودية قريبا لأداء مناسك العمرة، بعد حدوث مفاوضات بين البلدين، والتي وصفت بـ"الإيجابية".
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https://sarabic.ae/20240421/في-ظل-التوترات-الحالية-ما-مستقبل-العلاقات-بين-السعودية-مع-إيران-وإسرائيل--1088164854.html
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العالم العربي, إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية
العالم العربي, إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية

وزير الخارجية السعودي: نحاول تقديم كافة التسهيلات اللازمة لحجاج إيران

13:07 GMT 01.06.2024
© Photo / Saudi ministry of Hajj and Umrahموسم الحج 2023
موسم الحج 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© Photo / Saudi ministry of Hajj and Umrah
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، بأن بلاده تحاول تقديم كافة التسهيلات اللازمة لحجاج إيران، معربا عن ارتياحه لحضور الحجاج الإيرانيين في مناسك الحج لهذا العام.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن وزير الخارجية السعودي شكره لعلي باقري كني، القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، وذلك في اتصال هاتفي أجري بينهما اليوم.
وخلال الاتصال، ثمّن باقري جهود السعودية في تقديم التسهيلات لحجاج بلادنا في مكة والمدينة وشكر التعاون الجيد والبنّاء لوزارة الحج السعودية مع منظمة الحج بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وعبّر عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التام للتعاون مع المملكة العربية السعودية، مؤكدا على نجاح إقامة مناسك الحج لهذا العام، مذكرا بضرورة مواصلة التعاون القنصلي الجيد بين البلدين.
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وتطرق المسؤولان خلال الاتصال إلى الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، وخاصة في رفح، حيث قال باقري: "شهدنا في الأيام الأخيرة أحداثا مأساوية بحق اللاجئين الفلسطينيين في منطقة رفح، استشهد خلالها العشرات من النساء والأطفال الأبرياء والعزل والمضطهدين".
يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، استفسر وزير الخارجية الإيراني الراحل، أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن سبب التأخير في حل مشكلة رحلات حجاج العمرة الإيرانيين، في ظل أجواء العلاقات المتنامية بين طهران والرياض.
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وأكد بن فرحان لعبد اللهيان، أنه "لا يوجد أي اعتبار سياسي فيما يتعلق بوجود الإيرانيين في مناسك العمرة، وحل المشكلة الفنية في هيئة الطيران السعودي في الخطوة الأخيرة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
كما أعرب وزير الخارجية السعودي لنظيره الإيراني، عن أمله في استئناف رحلات حجاج العمرة الإيرانيين إلى مكة والمدينة المنورة.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يزور الحجاج الإيرانيون المملكة العربية السعودية قريبا لأداء مناسك العمرة، بعد حدوث مفاوضات بين البلدين، والتي وصفت بـ"الإيجابية".
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