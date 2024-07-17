ابن سلمان وبزشكيان يؤكدان مواصلة تعزيز التعاون بين السعودية وإيران

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بث مباشر.. انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الشرق الأوسط
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
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11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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120 د
مدار الليل والنهار
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20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
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ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
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صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
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هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
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العراق ينبذ الطائفية والاستقطاب السياسي مع استقبال ملايين الزوار في كربلاء يوم عاشوراء
17:03 GMT
59 د
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https://sarabic.ae/20240717/ابن-سلمان-وبزشكيان-يؤكدان-مواصلة-تعزيز-التعاون-بين-السعودية-وإيران-1090885688.html
ابن سلمان وبزشكيان يؤكدان مواصلة تعزيز التعاون بين السعودية وإيران
ابن سلمان وبزشكيان يؤكدان مواصلة تعزيز التعاون بين السعودية وإيران
سبوتنيك عربي
أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنأه فيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T14:16+0000
2024-07-17T14:16+0000
السعودية
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ولي العهد محمد بن سلمان
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وخلال الاتصال، أشاد الجانبان بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة.من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني، عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي، على مشاعره الطيبة، بحسب الوكالة.وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد بعثا في وقت سابق، برقيتي تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.وكانت السعودية وإيران، قد اتفقتا في آذار/ مارس 2023، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي، نمر النمر.
https://sarabic.ae/20240706/القيادة-السعودية-ترسل-برقيتي-تهنئة-إلى-الرئيس-الإيراني-المنتخب-1090540475.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار, ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار, ولي العهد محمد بن سلمان

ابن سلمان وبزشكيان يؤكدان مواصلة تعزيز التعاون بين السعودية وإيران

14:16 GMT 17.07.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© POOL
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تابعنا عبر
أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنأه فيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وخلال الاتصال، أشاد الجانبان بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة.

كما أكد الطرفان أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني، عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي، على مشاعره الطيبة، بحسب الوكالة.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
القيادة السعودية توجه رسالة إلى الرئيس الإيراني الجديد
6 يوليو, 10:18 GMT
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد بعثا في وقت سابق، برقيتي تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
وكانت السعودية وإيران، قد اتفقتا في آذار/ مارس 2023، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي، نمر النمر.
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