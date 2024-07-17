https://sarabic.ae/20240717/ابن-سلمان-وبزشكيان-يؤكدان-مواصلة-تعزيز-التعاون-بين-السعودية-وإيران-1090885688.html
ابن سلمان وبزشكيان يؤكدان مواصلة تعزيز التعاون بين السعودية وإيران
ابن سلمان وبزشكيان يؤكدان مواصلة تعزيز التعاون بين السعودية وإيران
سبوتنيك عربي
أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنأه فيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T14:16+0000
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وخلال الاتصال، أشاد الجانبان بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة.من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني، عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي، على مشاعره الطيبة، بحسب الوكالة.وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد بعثا في وقت سابق، برقيتي تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.وكانت السعودية وإيران، قد اتفقتا في آذار/ مارس 2023، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي، نمر النمر.
https://sarabic.ae/20240706/القيادة-السعودية-ترسل-برقيتي-تهنئة-إلى-الرئيس-الإيراني-المنتخب-1090540475.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار, ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار, ولي العهد محمد بن سلمان
ابن سلمان وبزشكيان يؤكدان مواصلة تعزيز التعاون بين السعودية وإيران
أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنأه فيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وخلال الاتصال، أشاد الجانبان بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة.
كما أكد الطرفان أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني، عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي، على مشاعره الطيبة، بحسب الوكالة.
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد بعثا في وقت سابق، برقيتي تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
وكانت السعودية وإيران
، قد اتفقتا في آذار/ مارس 2023، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي، نمر النمر.